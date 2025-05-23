Розстріляли з автоматів: ЗС РФ стратили полонених бійців ЗСУ на Донбасі

На Покровському напрямку в Донецькій області російські військові стратили беззбройних українських полонених. За фактом чергового воєнного злочину правоохоронні органи вже відкрили кримінальне провадження.

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Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram у пʼятницю, 23 травня.

Зазначено, що вранці 22 травня окупанти атакували позиції українських військових біля селища Удачне в Покровському районі, де перебували четверо бійців ЗСУ. Під час штурму двох беззбройних захисників взяли в полон, а потім розстріляли з автоматів у лісосмузі. Доля інших двох оборонців наразі невідома.

Окупанти розстріляли двох полонених бійців ЗСУ біля селища Удачне Фото: Офіс генпрокурора

"Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин", — наголошує Офіс генпрокурора.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці наразі з’ясовують усі деталі інциденту та встановлюють осіб, причетних до злочину.

Нагадаємо, на початку травня російських окупант Юрій Абаєв, який розстрілював українських полонених, отримав посаду міністра праці в Північній Осетії та звання "героя" від Путіна.

У березні український журналіст Андрій Цаплієнко повідомив про черговий злочин ЗС РФ — розстріл полонених українців в Курській області. Згідно з даними журналіста, злочин вчинили кадирівці з полку "Ахмат". Найманці визнали, що убили п'ятьох українців, які потрапили в полон і опустили зброю.