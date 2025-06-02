Российский меморандум: Москва требует вывести ВСУ из четырех областей Украины (документ)

Текст российского меморандума по войне в Украине состоит из трех частей. Первый пункт требует вывода войск Украины из всех областей, внесенных в конституцию РФ.

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Глава российской переговорной группы Мединский говорил, что меморандум состоит из двух частей.

В первой излагается позиция Москвы по достижению долгосрочного мира. Во второй части перечислен ряд шагов для полноценного прекращение огня. Мединский уверяет, что меморандум "достаточно подробный и проработанный".

"Причем во второй части даже есть вариативность: поступить по этому пути или по этому", – заключил он.

Позднее агентство "РИА-Новости" показало полный текст российского меморандума по украинскому урегулированию из трех частей. Первый пункт первой части прямо говорит о выводе войск Украины из всех областей, которые внесены в конституцию России. Речь идет о Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

Также в этом пункте требуется международно-правовое признание захвата территорий. Далее идут условия, которые российская сторона неоднократно повторяла: нейтральный и безъядерный статус Украины, установление предельной численности ВСУ и пункты о "денацификации".

Второй раздел российского меморандума посвящен вариантам прекращения огня. Первый предполагает вывод ВСУ с четырех вышеперечисленных областей. Второй вариант содержит пункты о запрете передислокации войск, прекращении мобилизации и поставок военной помощи Киеву, начале демобилизации и исключении военного присутствия третьих стран.

Меморандум РФ по завершению войны: позиция Украины

После этого нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко сказал, что последние два условия российского документа вполне приемлемы и с ними можно работать. Однако первая часть документа неприемлема и не может быть выполнена.

В МИД Украины говорили, что российский меморандум, переданный на переговорах в Стамбуле, нуждается в изучении. Киев даст свою оценку, когда будет готов к этому.

"Было бы безответственно импровизировать и давать оценки. Мы рассмотрим, проанализируем документ и вернемся с четкими оценками", — заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий на брифинге после переговоров в Стамбуле.

В свою очередь первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица сказал, что украинская делегация сообщила России о необходимости ознакомиться с меморандумом. По его словам, в переговорах достигнут гуманитарный прогресс.

Украинские источники издания Axios заявили о фактически неизменной позиции России по поводу войны в Украине. По словам собеседника, российская позиция остается "обычной".

Россияне также предложили вернуть 10 детей, вывезенных из Украины, к 10 июля.

Напомним, по итогам переговоров в Стамбуле 2 июня РФ и Украина могут провести самый масштабный за время войны обмен военнопленными.

Западные СМИ писали, что каждый 25-й украинский пленный не дожил до обмена. Всего подтверждено не менее 206 смертей в плену РФ.