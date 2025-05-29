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Две недели на "мир": что еще должен сделать Путин чтобы Трамп ввел санкции против России

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Эксперты сомневаются, что Дональд Трамп решится на санкции против Владимира Путина

Несмотря на очередные обстрелы в Украине, президент США Дональд Трамп откладывает введение санкций против России, объясняя это шансом на мир. Впрочем, эксперты видят в его шагах не столько дипломатию, сколько политический торг. Фокус выяснял, что должно произойти, чтобы Трамп таки изменил свою позицию — как и обещал.

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что не вводит новые санкции против России, чтобы не сорвать потенциальное мирное соглашение. Он выразил глубокое разочарование из-за недавних обстрелов, которые привели к гибели людей, во время того, что он назвал "переговорами". Об этом Трамп заявил во время брифинга после церемонии приведения к присяге временно исполняющего обязанности прокурора США в округе Колумбия.

Американский президент отметил, что ситуация с миром в Украине может проясниться в течение двух недель. Он подчеркнул, что сейчас ведутся переговоры с Путиным. Трамп пообещал, что в течение двух недель станет понятно, действительно ли Россия стремится завершить войну. Если окажется, что Путин "водит за нос", США могут изменить свою реакцию.

Стоит отметить, что ранее Трамп заявлял о своем разочаровании из-за равнодушия Путина к перезагрузке отношений между Россией и США. Кроме того, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев угрожал Трампу третьей мировой войной.

Что должен сделать Владимир Путин, чтобы окончательно разочаровать Дональда Трампа

Если рассматривать это с точки зрения личных отношений — вроде бы между двумя мужчинами — то да, выглядит, что Путин должен сделать что-то личное Трампу, чтобы тот изменил свою симпатию к нему или жестко отреагировал. Но в геополитике все работает не так, подчеркивает в разговоре с Фокусом политолог Олег Постернак.

"В международных отношениях определяющими являются национальные интересы. Интерес США заключается в налаживании отношений с Москвой, чтобы вместе противодействовать Китаю. Это — макростратегическая цель будущей администрации Трампа. И именно поэтому он не хочет разменивать эту большую стратегию на критику Путина, санкции против России или возвращение к политике Байдена. К тому же Трамп не хочет выглядеть как Байден — даже в вопросах поддержки Украины или критики России. Он демонстрирует альтернативный, отличный подход", — говорит Постернак.

Политолог уверен, что с точки зрения геополитики, даже если бы Путин, условно говоря, публично плюнул на портрет Трампа — это не означает, что Трамп отреагирует. Потому что все зависит не от эмоций или символических жестов, а от большой стратегии.

Однако эксперт отмечает, что безусловно такая позиция Трамп вредит его авторитету.

"Да, в определенной степени это подрывает его образ силы. Ведь Трамп воспринимает себя как сильного лидера и пытается постоянно это демонстрировать — в заявлениях, твитах, действиях. А сильный лидер, если уж заявил что-то — должен придерживаться своей позиции", — продолжает политолог.

Если американский лидер позиционирует себя как того, кто может "нагнуть" Путина и остановить войну, то каждая уступка или бездействие снижает эту внутреннюю логику силы. Однако Трамп может компенсировать такой удар по репутации другими громкими достижениями — скажем, заключив выгодную сделку с Ираном или нанеся экономический удар по Китаю. Так, по словам Постернака, он перекроет впечатление бездействия в украинско-российском вопросе.

"Но стоит учитывать, что для большинства американцев война в Украине — это далекая тема. Она не актуальна, не вызывает сильного эмоционального отклика, не является частью их повседневной жизни. Ее значение более ощутимо для европейцев, чем для рядовых граждан США", — подчеркивает политолог.

Большинство американцев воспринимают войну в Украине как внешний, второстепенный конфликт. По данным Pew Research Center, только 28% граждан США считают поддержку Украины "очень важной" для национальных интересов США (по состоянию на начало 2025 года). Это дает Трампу пространство для маневра: он может игнорировать санкции и критику Путина без значительного репутационного удара среди своего электората.

Однако Трамп не раз намекал на то, что Россию может ожидать санкции, если Путин будет медлить с прекращением войне. На этот раз президент США поставил условный срок в две недели. По мнению Постернака, вероятно, у его администрации есть альтернативный план — речь идет и о законопроектах в Сенате о пошлинах, и о новых инструментах влияния, дипломатическом давлении, предотвращении возвращения России в "большую восьмерку", изменении тона США в Совете Безопасности ООН, намеках на вторичные санкции и тому подобное.

"Но если будут санкции против России, но лично против Путина — нет. На это Трамп не пойдет", — говорит политолог.

Трамп, Путин и санкции: что говорят международные эксперты

Еще во время предыдущей президентской каденции Трампа его отношение к Владимиру Путину вызывало вопросы. Бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон неоднократно заявлял, что Трамп "восхищался Путиным" и рассматривал санкции лишь как инструмент политического торга, а не как наказание за агрессию.

В 2025 году ситуация не изменилась. Трамп продолжает декларировать, что сможет завершить войну в Украине за 24 часа, но при этом избегает прямой критики Кремля.

Аналитики Kyiv Independent отмечают, что Трамп не рассматривает санкции как моральную позицию — для него это рычаг, который можно использовать для заключения выгодной сделки. В частности, в администрации Трампа обсуждали возможность снятия ограничений с отдельных российских компаний в обмен на определенные уступки Москвы.

Этот подход вызывает тревогу среди союзников США. В Берлине и Париже опасаются, что такая "гибкость" подорвет единство Запада в вопросе поддержки Украины.

Бывший посол США в России Майкл Макфол считает, что Трамп не просто стремится найти общий язык с Путиным, но и видит в нем потенциального союзника в противодействии Китаю.

Однако такой подход противоречит риторике Трампа как "сильного лидера", действующего решительно. Как отмечает New York Post, Путин, вероятно, играет на том, что Трамп не готов к открытой конфронтации с ним, и поэтому избегает реальных санкций или резких заявлений.

По мнению политолога Владимира Фесенко, президент Дональд Трамп в своих заявлениях демонстрирует противоречивую позицию: с одной стороны, он критикует Владимира Путина, обвиняя его в эскалации конфликта, а с другой — пытается выступать как защитник России, утверждая, что без его вмешательства ситуация была бы гораздо хуже для Москвы. Это свидетельствует о стремлении Трампа быстро завершить войну в Украине, даже если для этого придется идти на уступки Кремлю.

Ранее Фокус писал, что Путин стремится получить от западных стран "письменное" обязательство не расширять Альянс на восток, то есть не принимать в него Украину, Грузию, Молдову и другие бывшие советские республики.