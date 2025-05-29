Позиция США по Украине: Почему Трамп и Путина раскритиковал, и показал себя защитником России

"Американцы никуда не уходят с мирных переговоров, и сводить воедино предложения Украины и России будут именно в Белом доме", — считает политолог Владимир Фесенко — и объясняет, почему.

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Президент Трамп вновь удивляет. Американский президент в своем сообщении в соцсети Truth Social раскритиковал Путина и заявил, что если бы не он — "с Россией уже давно случились бы действительно ужасные вещи". "И я имею в виду ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УЖАСНЫЕ. Он играет с огнем!", — написал Трамп.

Зацените парадоксальную "красоту" трамповской риторики: и Путина раскритиковал, и в то же время показал себя в роли защитника России. В этом вся противоречивость отношения Трампа к Путину. Трамп хочет поскорее договориться с Путиным, и для этого надо как можно скорее завершить войну в Украине, а кремлевский начальник вместо этого продолжает эту войну, и медлит с мирными переговорами. И поэтому президент США очень раздражен. Именно поэтому не ждите от Трампа "адских санкций" за удары по Украине. Он же с Путиным хочет договориться (и почти умоляет его об этом), а не наказать его.

Для нас, и для многих людей в мире, Путин сошел с ума еще в феврале 2022 года, когда начал полномасштабную войну против Украины. А для Трампа он сошел с ума только сейчас, потому что вместо того, чтобы договариваться с президентом США, российский диктатор делает алогичные (по мнению Трампа) шаги и бомбит Украину. Дай бог, чтобы этот диссонанс между Трампом и Путиным проявлялся все чаще. Однако не стоит приписывать Трампу наши мысли и ожидания.

Немного удивил и генерал Кэллог. В администрации Трампа он единственный наш друг. Хотя даже для него лояльность к Трампу важнее симпатий к Украине. Но почему удивил Кэллог?

Генерал Келлог — единственный друг Украины в администрации Трампа Фото: Getty Images

Он заявил, что Соединенные Штаты получили от Киева перечень условий для завершения войны, теперь ждут такой список от России. Далее прямая цитата от Келлога: "После этого вы берете оба документа и объединяете их. Складываете вместе. И задаете вопрос: где можно найти общую точку соприкосновения, чтобы свести все воедино? И когда мы получим их "срочный план" или меморандум, тогда составим общий вариант, и состоится еще одна встреча".

O sancta simplicitas! О святая простота! Точнее, какая простодушная наивность. Чего-то подобного можно ждать от Виткоффа, который считал, что достаточно посадить русских и украинцев за один стол переговоров и они быстро договорятся. Но генерал Келлог более опытный и компетентный человек. И даже у него проявляются какие-то наивные подходы.

Вот как совместить позиции России и Украины в определении статуса украинских территорий, которые аннексированы Россией? Компромисс в этом вопросе невозможен даже теоретически. То же касается украинского стремления к членству в НАТО и целого ряда других вопросов, особенно когда речь идет о российских хотелках по "демилитаризации" и "денацификации" Украины.

А, возможно, генерал Келлог немного лукавит, и "общим вариантом" будет обновленная версия его мирного плана. Может, количество пунктов и их содержание определенным образом изменится. Но заявление Кита Келлога свидетельствует, что американцы никуда не уходят с мирных переговоров, и сводить воедино предложения Украины и России будут именно в Белом доме.

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