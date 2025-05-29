Позицiя США щодо України: Чому Трамп і Путіна розкритикував, і показав себе захисником Росії

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Президент Трамп знов дивує. Американський президент у своєму дописі в соцмережі Truth Social розкритикував Путіна та заявив, що якби не він — "з Росією вже давно трапилися б справді жахливі речі". "І я маю на увазі ДІЙСНО ЖАХЛИВІ. Він грається з вогнем!", — написав Трамп.

Зацініть парадоксальну "красу" трампівської риторики: і Путіна розкритикував, і водночас показав себе в ролі захисника Росії. В цьому вся суперечливість ставлення Трампа до Путіна. Трамп хоче скоріше домовитись з Путіним, і для цього треба якомога швидше завершити війну в Україні, а кремлівський начальник замість цього продовжує цю війну, і зволікає з мирними переговорами. І тому президент США страшенно роздратований. Саме тому не чекайте від Трампа "пекельних санкцій" за удари по Україні. Він же з Путіним хоче домовитись (і майже благає його про це), а не покарати його.

Для нас, і для багатьох людей у світі, Путін збожеволів ще в лютому 2022 року, коли почав повномасштабну війну проти України. А для Трампа він збожеволів лише зараз, тому що замість того, щоб домовлятись з президентом США, російський диктатор робить алогічні (на думку Трампа) кроки і бомбардує Україну. Дай бог, щоб цей дисонанс між Трампом і Путіним проявлявся все частіше. Однак не варто приписувати Трампу наші думки і очікування.

Трохи здивував і генерал Келлог. В адміністрації Трампа він єдиний наш друг. Хоча навіть для нього лояльність до Трампа важливіше симпатій до України. Але чому здивував Келлог?

Генерал Келлог — єдиний друг України в адміністрації Трампа Фото: Getty Images

Він заявив, що Сполучені Штати отримали від Києва перелік умов для завершення війни, тепер чекають на такий список від Росії. Далі пряма цитата від Келлога: "Після цього ви берете обидва документи й поєднуєте їх. Складаєте разом. І ставите запитання: де можна знайти спільну точку дотику, щоб звести все докупи? І коли ми отримаємо їхній "терміновий план" або меморандум, тоді складемо спільний варіант, і відбудеться ще одна зустріч".

O sancta simplicitas! О свята простота! Точніше, яка простодушна наївність. Чогось подібного можна чекати від Віткоффа, який вважав, що достатньо посадити росіян та українців за один стіл переговорів і вони швидко домовляться. Але генерал Келлог більш досвідчена і компетентна людина. І навіть у нього проявляються якісь наївні підходи.

От як поєднати позиції Росії і України у визначенні статусу українських територій, які анексовані Росією? Компроміс в цьому питанні неможливий навіть теоретично. Те саме стосується українського прагнення до членства в НАТО і цілої низки інших питань, особливо коли йдеться про російські "хотєлки" щодо "демілітаризації" і "денацифікації" України.

А, можливо, генерал Келлог трохи лукавить, і "спільним варіантом" буде оновлена версія його мирного плану. Може, кількість пунктів та їх зміст певним чином зміниться. Але заява Кіта Келлога свідчить, що американці нікуди не йдуть з мирних переговорів, і зводити докупи пропозиції України і Росії будуть саме в Білому домі.

Джерело.

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