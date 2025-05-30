Путин запрещает расширение НАТО: согласится ли Трамп на требования Кремля

Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Вашингтон готов в рамках мирного урегулирования обсуждать требование РФ о не расширении НАТО на Восток. Сможет ли администрация Трампа принять условия Путина без учета позиции других государств-членов блока, выяснял Фокус.

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Специальный представитель Трампа по Украине Кит Келлог в интервью ABC News заявил, что Украине не следует отказываться от переговоров с РФ, даже если она не представит свой "меморандум" с предложениями о перемирии и завершении войны до встречи в Стамбуле 2 июня. "Я говорил с их главным переговорщиком, Рустемом Умеровым, который возглавит переговоры во время следующего раунда. Он тоже ничего еще не видел. Но я всегда их предостерегал: не говорите, что вы не приедете. Вам нужно показать серьезность намерений", — отметил Келлог, акцентировав, что сейчас главной задачей является перемирие и "прекращение убийств".

Специальный представитель Трампа по Украине Кит Келлог убежден, что Украине не следует отказываться от переговоров с РФ Фото: Getty Images

Кроме того, спецпосланник Трампа заявил, что США признают обоснованность требований Москвы относительно не расширения НАТО на восток, и готовы к обсуждению этого вопроса в рамках мирно-переговорного процесса. При этом господин Келлог подчеркнул, что глава Белого дома готов пообещать Путину не расширять Альянс на восток, если такое требование станет условием завершения войны.

"Я считаю, это вполне обоснованное беспокойство России, которая всегда будет поднимать этот вопрос. И они говорят не только об Украине. Они вспоминают и Грузию, и Молдову. И мы говорим: хорошо, мы можем обсудить прекращение расширения НАТО до вашей границы. Это их интерес в сфере безопасности. Также мы неоднократно говорили, что для нас вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня. И мы не единственная страна, которая так считает. Я могу назвать еще четыре государства НАТО, которые это подтвердят. А нужно, чтобы все 32 страны согласились на вступление", — подытожил 81-летний генерал Келлог. При этом генсек НАТО Марк Рютте недавно заявлял, что вступление Украины в Альянс остается необратимым, но не будет элементом потенциального мирного соглашения с Кремлем.

Почему Трамп снова спасает Россию

Эксперт Национального института стратегических исследований Иван Ус, комментируя Фокусу заявления спецпредставителя президента США, отмечает следующее: "Кит Келлог, чтобы отвести гнев от Штатов, подчеркивает, что Украину в НАТО не видят не только США, а по меньшей мере 4 страны. Однако вообще у меня складывается стойкое впечатление, что Соединенные Штаты Америки до последнего хотят давать России понять свою настроенность на конструктивный диалог. Это делается для того, чтобы в тот момент, когда будет принято решение о том, что с россиянами невозможно иметь дела, можно было сказать: мы вам предлагали чуть ли не звезду с неба, а вы не соглашались. У меня здесь возникает аналогия со сказкой о "Золотой рыбке", когда та старуха что-то постоянно хотела и в конце концов, когда она пересекла черту, рыбка вернула все так, как было раньше. Так же и США. Они уже столько идут на уступки России, что в один момент перечеркнут все".

По убеждению эксперта, Дональд Трамп фактически "подложил свинью" для Украины, лишив ее переговорных преимуществ Фото: Getty Images

Когда "черта будет перейдена", отмечает эксперт, США будут действовать именно так, как заявил в четверг, 29 мая, исполняющий обязанности заместителя постоянного представителя США при ООН Джон Келли.

"Он (Джон Келли — Фокус) четко предупредил, что США действительно могут оставить процесс по достижению мира, но не оставят при этом Украину, продолжая предоставлять ей вооружение и другую поддержку. Как по мне, именно такая концепция у США сейчас: идти на уступки России до тех пор, пока коробка с "конфетами" не опустеет. Думаю, администрация Трампа проводит сейчас достаточно выгодную для нас игру. Так, с одной стороны, США давят на Украину, чтобы показать РФ свой нейтралитет, а с другой стороны, требуют от России конкретных шагов на пути к миру. Это российское руководство часто живет в своих идеологемах, а США прекрасно знакомы с экономическими процессами в РФ и их последствиями и фактически бросают сейчас Москве спасательный круг", — отмечает аналитик.

Между тем ключевой вопрос, считает эксперт, сейчас заключается в том, сколько еще времени продлится желание США играть игру со спасательным кругом. "Так исторически сложилось, что Соединенные Штаты постоянно спасают Россию еще со времен после революции 1917 года. И даже в последние недели Советского Союза все помнят "chicken Kyiv" — визит президента Буша в Украину, во время которого он уговаривал не выходить из СССР, пытаясь спасти Союз. Затем после развала Советского Союза США начали спасать Россию "ножками Буша", и тому подобное. К сожалению, это желание США постоянно спасать Россию присутствует до сих пор, но оно не может быть вечным", — заключает Иван Ус.

Приведет ли политика Трампа к созданию альтернативного "НАТО"

В то же время исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов в разговоре с Фокусом делает следующий акцент: "Если верить обнародованной информации относительно обновленных требований Кремля, где говорится о "письменных гарантиях", то понятно, что Путин будет требовать какого-то документа о не расширении НАТО. Соответствующий документ в рамках Альянса явно не будет принят, поскольку право вето никто не отменял и, например, страны Балтии непременно им воспользуются. Можно предположить, что Трамп попытается обеспечить Путину такой документ путем соответствующего голосования в Конгрессе. Но, во-первых, я не убежден, что такой законопроект наберет необходимое количество голосов, а во-вторых, даже в случае принятия Трампом такого решения в единоличном порядке, оно будет действовать только в течение его президентской каденции".

По убеждению эксперта, Дональд Трамп фактически "подложил свинью" для Украины, лишив ее переговорных преимуществ: "Вопрос НАТО в контексте мирного процесса должен был бы быть одним из, скажем так, элементов торга, а Трамп выложил эту карту на стол еще до начала реальных переговоров и Россия это уже воспринимает, как должное, а не как финальную конструкцию. Понятно, что в НАТО есть страны, которые будут прислушиваться к позиции Трампа относительно его заявлений о не расширении в угоду Кремлю, но говорить о том, что это будет какой-то гарантированный документ на десятилетия, очень и очень сложно. Более того, это стопроцентно вызовет колоссальный скандал для самого НАТО, в случае, если такой документ даже будет предлагаться рассмотреть в рамках всего Альянса".

В целом американская сторона, всячески пытаясь спасти переговорно-мирный процесс, считает Александр Леонов, идет с НАТО и Евросоюзом (ЕС) параллельными путями. Отдаление Трампа от Альянса и ЕС, констатирует эксперт, "не добавляет перца", поскольку в конце концов вопрос НАТО может трансформироваться в вопрос создания нового военного блока на основе стран Европейского Союза и отдельных государств НАТО, таких, как, например, Канада.