Миротворец Эрдоган: зачем Трампу понадобился помощник для мирных переговоров по Украине

Дональд Трамп по итогам переговоров с турецким президентом Эрдоганом заявил о намерении привлечь Анкару в качестве посредника по урегулированию российско-украинской войны. Каким образом это может повлиять на дальнейший ход мирного процесса, выяснял Фокус.

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В понедельник, 5 мая президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора обсудили российско-украинскую войну. По итогам разговора глава Белого дома выразил намерение вместе с турецким коллегой работать над достижением мира. "Я с нетерпением жду возможности поработать с президентом Эрдоганом над тем, чтобы положить конец бессмысленной, но смертоносной войне между Россией и Украиной — прямо сейчас!" — написал Трамп в соцсети Truth Social. Назвав диалог с Эрдоганом "очень хорошим и продуктивным", он анонсировал визит турецкого лидера в Вашингтон и сообщил, что господин Эрдоган пригласил его в Турцию.

Отметим, что в конце апреля Эрдоган заявил, что поддерживает с Трампом "телефонную дипломатию" и при первой же возможности проведет с ним встречу. "Мы — два лидера, которые верят, что смогут преодолеть вопросы, которые в разных кругах рассматриваются как риски, с помощью диалога и дипломатии", — отмечал президент Турции. Он также выражал надежду, что инициированное Россией майское перемирие может привести к постоянному прекращению огня.

Дональд Трамп: "Я с нетерпением жду возможности поработать с президентом Эрдоганом над тем, чтобы положить конец войне между Россией и Украиной" Фото: Getty Images

Показательно, что как раз после телефонного разговора с Эрдоганом, Трамп, общаясь с журналистами в Белом доме, отметил значимость анонсированного Кремлем трехдневного перемирия 8-11 мая: "Президент Путин объявил трехдневное прекращение огня, что может показаться не таким уж и большим, но на самом деле это много, если бы вы знали, с чего мы начинали".

Какому принципу и почему не изменяет Эрдоган

Президент США, учитывая его гиперактивность на международной арене, в любой момент может заявлять о привлечении к процессу мирного урегулирования какого угодно государства, считает директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

В частности, в разговоре с Фокусом эксперт констатировал: "Лично мне было бы интересно, если бы Трамп заявил не просто о Турции — посреднике в российско-украинской войне, а упомянул бы при этом войну в Газе и удары Израиля по Сирии. Вот это был бы поворот! Впрочем, Трамп сказал, как сказал, но мы знаем, что Анкара выступала и выступает нашим партнером в сфере военно-технического сотрудничества и предоставляет нам оружие, тогда как посредник по идее должен быть, скажем так, нейтральным. Наряду с тем, мы понимаем, что Турция в первую очередь опирается на принцип "money first"(деньги прежде всего — Фокус) и поэтому она, будет исходить именно из этого аспекта и ни из какого другого. То есть, если Анкаре будет выгодно сотрудничество с Украиной, она будет идти на него. Если же Анкаре выгодным будет сотрудничество с Москвой, за ней не заржавеет".

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Подчеркнув, что интересы Турции более чувствительны на Ближнем Востоке, Игорь Семиволос добавил: "Что касается нашей войны, то, например, та же зерновая сделка давала немалую выгоду туркам, поэтому в этом направлении они готовы быть и в дальнейшем более активными. Но вопрос заключается в том, что нам дает турецкая активность. В принципе, мы можем говорить, что да, Турция важна, поскольку усиление РФ в Черном море создает стратегическую опасность для Анкары и здесь Эрдоган не будет сидеть, сложа руки. Кроме того, можем от всей души поблагодарить Турцию, что она четко и однозначно называет Крым частью Украины. Эта позиция Турции, как и экономическое сотрудничество с ней для нас действительно важна. Крайне важны также политические консультации с Анкарой в рамках НАТО, ЕС и других структур. Поэтому из этих интересов должны исходить, а не из желания Турции, возможно, снять геополитические "сливки" в торгах с американцами".

Турция может стать местом встречи Трампа с Путиным Фото: Sky News

Поскольку россияне активно говорят с американцами и не могут им сказать прямого "Нет", заключает Игорь Семиволос, то пока именно Белый дом был и остается ключевым посредником в процессе мирного урегулирования.

Действительно ли у Трампа и Эрдогана совпадают интересы в мирном урегулировании

В то же время кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский, комментируя Фокусу заявление Трампа об участии Анкары в мирном процессе, отметил: "После телефонного разговора с Эрдоганом Трамп выразил убеждение, что усилия турецкого президента могут помочь положить конец "бессмысленной смертоносной войне". Возможно, эта война бессмысленна для России, но не для Украины, которая борется за свою независимость, сохранение суверенитета и не потерю свободы. Что же касается господина Эрдогана, то он и так уже предоставляет возможности для коммуникаций. Напомню, что совсем недавно в Стамбуле состоялось сразу несколько раундов переговоров между американской и российской сторонами. В основном они поднимали вопрос о дипломатическом сотрудничестве между Вашингтоном и Москвой, но тема российско-украинской войны так или иначе также звучала".

Заметив, что Реджеп Тайип Эрдоган систематически заявляет о желании Турции сыграть посредническую роль в процессе мирного урегулирования, аналитик резюмировал: "Не следует забывать, что Эрдоган имеет достаточно тесные связи с Путиным, а для российского капитала на территории Турции создаются разнообразные выгодные возможности в туристической отрасли, а также инвестиций в инфраструктуру. Кроме того, "Росатом" реализовывает проект строительства атомной электростанции в Турции. То есть, точек соприкосновения между Анкарой и Москвой более чем достаточно".

Эксперт: "Интересы президентов США и Турции совпадают, что действительно может придать определенный импульс процессу мирного урегулирования" Фото: Getty Images

Особое внимание эксперт обращает на то, что Турция не является страной-подписантом Римского статута, а затем не воспринимает решение Международного уголовного суда (МУС), что создает возможность для Путина беспрепятственно посещать эту страну. Аналитик не исключает, что Турция может стать местом встречи Трампа с Путиным. Пока же Трамп, несмотря на заявления его окружения о выходе из мирного процесса, всячески демонстрирует, что он все еще в игре, констатирует Станислав Желиховский, отмечая при этом, что Турция может рассматриваться Белым домом в качестве одной из потенциальных площадок для дальнейших мирных переговоров по российско-украинской войне.

У Трампа и Эрдогана, акцентирует эксперт, есть взаимовыгода от участия в мирном процессе во внутриполитическом контексте: если президент США пытается продемонстрировать американцам, что он является сильным лидером, способным, в отличие от предшественника Байдена положить конец российско-украинской войне, то Эрдогану после массовых протестов в Турции важно продемонстрировать свой вес и влияние на геополитические процессы. Таким образом, отмечает Станислав Желиховский, интересы президентов США и Турции здесь совпадают, что действительно может придать определенный импульс процессу мирного урегулирования.