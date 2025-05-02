Тупик Трампа: почему Белый дом отказывается участвовать в прекращении войны в Украине

Официальный представитель госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон больше не будет играть роль посредника по урегулированию российско-украинской войны. Чем обусловлен такой шаг Соединенных Штатов и как это повлияет на дальнейший ход мирного процесса, выяснял Фокус.

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Вашингтон больше не намерен выступать посредником между Киевом и Москвой — теперь именно стороны конфликта должны представить свои четкие мирные инициативы, заявила в ночь на пятницу 2 мая пресс-секретарь американского Госдепа Тэмми Брюс. "Стиль и методология нашего подхода к этой проблеме меняются. Мы не будем посредниками. Мы не будем мгновенно прилетать на другой конец света, чтобы модерировать встречи. Сейчас это между двумя сторонами. Украина и Россия должны подать конкретные идеи, как завершить этот конфликт", — отметила (видео) она. По ее словам, Дональд Трамп все еще стремится завершить войну дипломатическим путем, но США будут сосредотачивать внимание не только на Украине. Подчеркнув, что на повестке дня есть и другие глобальные вызовы, госпожа Брюс констатировала: "Это — целый земной шар, который требует определенного внимания". При этом представитель Госдепартамента добавила, что США оставляют за собой инструмент давления — санкции против РФ.

Тем временем, вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью FoxNews отметил: "Только эти две стороны (Украина и Россия — Фокус) могут достичь мирного решения. Теперь, я думаю, вопрос заключается в том, сможем ли мы найти точку соприкосновения, чтобы эти ребята завершили конфликт. Они должны сделать последние шаги". Также вице-президент США акцентировал, что американская администрация будет "усердно работать" в ближайшие 100 дней, чтобы организовать переговоры Украины и России.

Джей Ди Вэнс: "Вопрос заключается в том, сможем ли мы найти точку соприкосновения"

"Существует очень большая пропасть между тем, чего хотят россияне, и тем, чего хотят украинцы. И на данном этапе дипломатическая работа заключается в том, чтобы сблизить две страны", — подытожил Джей Ди Вэнс, добавив, что президент США стал единственным, кому удалось способствовать продвижению процесса мирного урегулирования.

К какой тактике может перейти Дональд Трамп в отношении России

Когда США запускали своеобразную челночную дипломатию, то в финале действительно планировалось, что Украина и Россия выйдут на подписание определенных документов, констатирует исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

Комментируя Фокусу заявления американской стороны о фактическом отказе от посреднического статуса в российско-украинской войне, эксперт отметил: "Не следует забывать, что Дональд Трамп изначально предлагал полное и безусловное прекращение огня, и именно это должно было стать стартом для консультаций. Но Россия это отвергла, как отвергла и идею Белого дома о частичном перемирии, в частности, прекращении огня на 30 дней. Для нас это принципиальный момент, потому что речь идет о саботаже Москвой мирных инициатив Трампа".

Дональд Трамп все еще стремится завершить войну дипломатическим путем Фото: Getty Images

Политолог выразил убеждение в том, что просто так Соединенные Штаты выйти из переговорного процесса не могут, поскольку существует фактор Европы, который Вашингтон априори не может игнорировать. "Для США важно подписать новые торговые соглашения с Евросоюзом и определить принципы сдерживания Китая. Без Европы Штаты обречены на достаточно серьезные проблемы в торговой войне с КНР, поскольку Пекин будет искать пути взаимодействия с европейцами. У Европы же есть свой интерес — это гарантии безопасности и, в том числе, мирный процесс для Украины. Поэтому я не верю в то, что Соединенные Штаты просто так выйдут из процесса мирного урегулирования. Но они уже сейчас призывают Киев и Москву предоставлять свои предложения. И это также важный момент, поскольку это свидетельствует об отсутствии у Дональда Трампа четкого видения, что, как и когда делать для установления мира", — отмечает эксперт.

В качестве дополнительного аргумента Александр Леонов приводит тот факт, что законопроект американских сенаторов о введении 500% пошлин для стран, которые продолжают покупать российские энергоносители, в частности нефть, газ и уран, возник после предостережений ведущих американских экономистов. Учитывая это, считает аналитик, Киев должен предоставлять США не просто размытые предложения, а до деталей выписанные четкие поэтапные шаги, и тогда американцы, возможно, будут больше прислушиваться именно к украинской позиции.

"Пока что риторика официального Вашингтона свидетельствует о разочаровании в мирном процессе и осознании того, что Путин для них не такой уж и друг, и вообще он не готов к каким-либо компромиссам. Об этом, кстати, наглядно свидетельствуют последние заявления Лаврова, которые демонстрируют, что РФ продолжает требовать капитуляции Украины, отвергая взамен всяческие предложения Трампа. Поэтому возник определенный тупик, и США необходимо переходить к следующим этапам давления непосредственно на Россию, с одной стороны, и увеличения помощи Украине, с другой", — заключает Александр Леонов.

Сколько еще времени Путин планирует продолжать войну с Украиной

В том, что заявление Госдепа об отказе США от посреднической роли в процессе мирного урегулирования несет больше плюсов, чем минусов, убежден политолог Александр Кочетков. В частности, в разговоре с Фокусом эксперт отметил следующее: "Позитивов здесь однозначно больше. Во-первых, подобные заявления свидетельствуют о том, что Трамп распрощался наконец с иллюзиями относительно реальной готовности Путина к реальному миру. С другой стороны, заявление Вэнса о том, что США в течение следующих 100 дней Трампа будут заниматься налаживанием прямого контакта между Украиной и РФ, свидетельствует о том, что Вашингтон не уходит из процесса, громко хлопнув дверью. Во-вторых, не забывайте, что часто заявления Трампа и его окружения "живут" недолго, поскольку они часто меняют свою позицию даже по вопросам глобального характера. И когда Трамп или кто-то из его команды о чем-то громко заявляют, это совершенно не означает, что именно так будет".

Эксперт: "Дональд Трамп изначально предлагал полное и безусловное прекращение огня, и именно это должно было стать стартом для консультаций. Но Россия это отвергла" Фото: Getty Images

Тот факт, что США сейчас подталкивают Украину и Россию к прямому и непосредственному контакту, убежден Александр Кочетков, является лишь элементом тактики главы Белого дома, которая подробно описана в его книге "Трамп. Искусство заключать сделки". При этом, прогнозирует политолог, в случае уменьшения посреднической роли Штатов, будет увеличиваться соответствующее влияние Европы, которая занимает достаточно жесткую и однозначную проукраинскую позицию.

Моделируя дальнейшее развитие мирного процесса, эксперт отметил, что "этот поезд" реально будет двигаться исключительно тогда, когда Российской Федерации не будет кем и чем воевать с Украиной. Таким образом, подытожил Александр Кочетков, независимо от того, кто будет выступать в роли ключевого посредника — США, ЕС или Китай, — Путин, имея необходимый финансовый и человеческий ресурс, будет дальше вести наступление на украинские территории.