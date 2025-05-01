Соглашение о недрах между Украиной и США: усилит ли Трамп давление на Путина ради мира

Во время недавней встречи в Ватикане Трамп давил на Зеленского относительно скорейшего подписания соглашения по недрам между Украиной и Соединенными Штатами. Понудит ли президента США подписание договора по редкоземельным металлам занять более жесткую позицию в отношении РФ в процессе мирного урегулирования, выяснял Фокус.

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Незадолго до того, как стало известно, что Украина и США в конце концов подписали двустороннее соглашение по полезным ископаемым, издание Axios со ссылкой на осведомленные источники раскрыло подробности недавнего 15-минутного разговора между президентами Зеленским и Трампом в Ватикане. Отмечается, что заранее никаких договоренностей не было, и идея заключалась в том, что лидеры попытаются встретиться после похорон понтифика. Однако в итоге они "наткнулись друг на друга" по прибытии и оперативно нашли место для разговора тет-а-тет в соборе Святого Петра.

"Зеленский сказал Трампу, что Путин не сдвинется с места, если американский президент не начнет больше давить на него. Трамп на это ответил, что, возможно, ему придется изменить подход к Москве. Также украинский президент призвал вернуться к первоначальному предложению Соединенных Штатов о безусловном перемирии, как отправной точке для мирных переговоров, на что Украина согласилась, а Россия нет. По словам одного из собеседников, Трамп вроде бы согласился с этим мнением", — отмечает Axios, добавляя, что во время блиц-разговора в Ватикане хозяин Белого дома максимально давил на украинского визави относительно скорейшего подписания соглашения о недрах.

Ранее Дональд Трамп неоднократно комментировал ход переговоров по этому соглашению, подчеркивая его важность в контексте процесса мирного урегулирования в российско-украинской войне.

Какие бонусы в мирном процессе может дать Украине соглашение о недрах с США

Констатировав "колоссальное удовлетворение" Трампа самим лишь фактом подписания соглашения, политолог Олег Лесной в разговоре с Фокусом заметил: "Удовлетворение президента США обусловлено тем, что, как он считает, ему удалось продать своему электорату в частности и американцам в целом победу. В принципе, если бы как раз до 100 дней президентства у Трампа не было бы побед, он их обязательно придумал бы. Но мы ему эту победу фактически подарили, при том, что работы там еще немало, ведь должна пройти ратификация в Верховной Раде и тому подобное. Впрочем, если говорить именно о политическом аспекте, то мы здесь в очередной раз продемонстрировали Соединенным Штатам свой конструктивизм. Плохо это или хорошо? Хорошо, потому что, учитывая систематические эмоциональные качели Трампа, лучше быть среди его условных друзей, чем среди врагов".

Политолог не исключает, что первым признаком потепления в отношениях между Киевом и Вашингтоном является разблокирование США $50 млн для продажи Украине оружия. И хотя пятьдесят миллионов долларов в общевойсковом измерении является каплей в море, однако, отмечает эксперт, это хороший шаг и, возможно, начало более устойчивой тенденции.

"Лично мне, как и многим украинцам, все равно, как и что о нас говорит Трамп и его окружение, главное, чтобы Соединенные Штаты помогали и давили на Россию. Пока вопрос усиления давления США на РФ открыт, поскольку давление должно быть всеобъемлющим, когда с одной стороны, нам предоставляется необходимое количество оружия, а с другой — осуществляется серьезное давление не только на Российскую Федерацию, но и на ее союзников. Это чрезвычайно важно, потому что без КНДР, Китая, Ирана Россия сейчас воевала бы где-то за Уралом. Но этого, к сожалению, не происходит при том, что Запад констатирует участие указанных стран в российско-украинской войне", — подчеркивает Олег Лесной.

По убеждению политолога, подписание соглашения по недрам в политическом смысле является однозначным позитивом и продолжением успешной дипломатии после римской встречи Зеленского с Трампом.

"Если мы будем мерить температуру по палате, отталкиваясь от известных событий в Овальном кабинете, то нынешний градус меня вполне устраивает. Надолго ли градус удержится на такой отметке? Тот же Трамп, думаю, не может дать на этот вопрос четкого ответа. Тенденцию необходимо удерживать и не давать возможности ни США, ни, тем более, России, обвинять нас в неконструктивности и срыве мирных переговоров", — отмечает политолог.

Олег Лесной считает, что подписание соглашения по редкоземельным металлам может в определенной степени де-актуализировать риторику США относительно вероятного выхода из переговорного мирного процесса.

"Трамп обычно принимает решения, руководствуясь эмоциями, однако подписание этого соглашения делает сценарий выхода Соединенных Штатов из переговоров по миру не то, что маловероятным, но точно более сложным. Но, учитывая темперамент Трампа, нельзя исключать, что в случае чего он может разложить соглашение по недрам и мирный кейс в разные тарелки", — заключает Олег Лесной.

Будет ли способствовать сделка по недрам закреплению Трампа в качестве посредника в российско-украинской войне

Политическим выигрышем, прежде всего для Трампа, считает подписание соглашения по редкоземельным металлам политолог Дмитрий Левусь. "Учитывая многочисленные обещания Трампа ему постоянно необходимо демонстрировать хоть какие-то победы. И в этом плане сам факт подписания соглашения по недрам, несмотря на то, что документ напрочь отличается от того, что изначально проталкивала американская сторона, является "победой" для президента США", — констатирует эксперт.

Отвечая на вопрос Фокуса о том, станет ли подписанное соглашение дополнительным основанием для Белого дома для осуществления давления на Россию, Дмитрий Левусь отметил: "Я бы в этом смысле не был слишком оптимистичным, поскольку даже прямое инвестиционное участие США не способно защитить Украину от российских ракетно-дронных ударов. А о каких-то дополнительных гарантиях безопасности со стороны Соединенных Штатов в рамках соглашения по редкоземельным металлам, судя по всему, речь не идет".

Эксперт также отметил, что несмотря на якобы антироссийские заявления (видео) Келлога и других представителей команды Трампа отношение к Путину не изменилось и он все равно остается партнером, с которым США, по мнению местных властей, можно и нужно развивать отношения.

Политолог предположил, что сделка по редкоземельным металлам вряд ли станет тем фактором, который побудит президента США быть более решительным или радикальным по отношению к России.

Наряду с тем, соглашение по недрам, убежден Дмитрий Левусь, в определенной степени будет способствовать закреплению Соединенных Штатов в переговорном процессе по мирному урегулированию.

В этом контексте следует отметить, что один из ключевых соратников Трампа в Сенате, республиканец Линдси Грэм сегодня 1 мая заявил, что если Путин продолжит избегать серьезных переговоров о завершении войны, то 72 его коллеги уже готовы проголосовать за новые "разгромные" санкции против РФ. В данном законодательном пакете, по словам господина Грэма, также говорится и о "огромных пошлинах" для тех стран, которые так или иначе помогают Кремлю вести войну против Украины.