Угода про надра між Україною та США: чи посилить Трамп тиск на Путіна заради миру

Під час нещодавньої зустрічі у Ватикані Трамп тиснув на Зеленського щодо найшвидшого підписання угоди по надрам між Україною та Сполученими Штатами. Чи спонукатиме президента США підписання договору по рідкоземельним металам зайняти більш жорстку позицію відносно РФ в процесі мирного врегулювання, з’ясовував Фокус.

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Незадовго до того, як стало відомо, що Україна та США врешті-решт підписали двосторонню угоду щодо корисних копалин, видання Axios з посиланням на обізнані джерела розкрило подробиці нещодавньої 15-хвилинної розмови між президентами Зеленським та Трампом у Ватикані. Зазначається, що завчасно ніяких домовленостей не було, і ідея полягала у тому, що лідери спробують зустрітися після похорону понтифіка. Проте у підсумку вони «наштовхнулися одне на одного» після прибуття і оперативно знайшли місце для розмови тет-а-тет у соборі Святого Петра.

«Зеленський сказав Трампу, що Путін не зрушить з місця, якщо американський президент не почне більше тиснути на нього. Трамп на це відповів, що, можливо, йому доведеться змінити підхід до Москви. Також український президент закликав повернутися до початкової пропозиції Сполучених Штатів про безумовне перемир’я, як відправну точку для мирних перемовин, на що Україна погодилася, а Росія ні. За словами одного зі співрозмовників, Трамп начебто погодився з цією думкою», — зауважує Axios, додаючи, що під час бліцрозмови у Ватикані господар Білого дому максимально тиснув на українського візаві щодо якнайшвидшого підписання угоди про надра.

Раніше Дональд Трамп неодноразово коментував перебіг переговорів щодо цієї угоди, наголошуючи на її важливості в контексті процесу мирного врегулювання в російсько-українській війні.

Які бонуси у мирному процесі може дати Україні угода про надра зі США

Констатувавши «колосальне задоволення» Трампа самим лише фактом підписання угоди, політолог Олег Лісний у розмові з Фокусом зауважив: «Задоволення президента США обумовлено тим, що, як він вважає, йому вдалося продати своєму електорату зокрема і американцям загалом перемогу. В принципі, якби якраз до 100 днів президентства у Трампа не було б перемог, він їх обов’язково вигадав би. Але ми йому цю перемогу фактично подарували, при тому, що роботи там ще чимало, адже має пройти ратифікація у Верховній Раді, тощо. Втім, якщо говорити саме про політичний аспект, то ми тут вкотре продемонстрували Сполученим Штатам свій конструктивізм. Погано це чи добре? Добре, тому що, з огляду на систематичні емоційні гойдалки Трампа, краще бути серед його умовних друзів, аніж серед ворогів».

Політолог не виключає, що першою ознакою потепління у стосунках між Києвом та Вашингтоном є розблокування США $50 млн для продажу Україні зброї. І хоч п’ятдесят мільйонів доларів у загальновійськовому вимірі є краплею в морі, проте, зазначає експерт, це гарний крок і, можливо, початок більш сталої тенденції.

«Особисто мені, як і багатьом українцям, все одно, як і що про нас говорить Трамп та його оточення, головне, аби Сполучені Штати допомагали і тиснули на Росію. Поки що питання посилення тиску США на РФ відкрите, оскільки тиск має бути всеосяжним, коли з одного боку, нам надається необхідна кількість зброї, а з іншого – здійснюється серйозний тиск не лише на Російську Федерацію, а й на її союзників. Це надзвичайно важливо, тому що без КНДР, Китаю, Ірану Росія зараз воювала б десь за Уралом. Але цього, на жаль, не відбувається при тому, що Захід констатує участь вказаних країн в російсько-українській війні», — підкреслює Олег Лісний.

На переконання політолога, підписання угоди щодо надр в політичному сенсі є однозначним позитивом і продовженням успішної дипломатії після римської зустрічі Зеленського з Трампом.

«Якщо ми мірятимемо температуру по палаті, відштовхуючись від відомих подій в Овальному кабінеті, то нинішній градус мене цілком влаштовує. Чи надовго градус втримається на такій позначці? Той же Трамп, гадаю, не може дати на це питання чіткої відповіді. Тенденцію необхідно утримувати і не давати можливості ані США, ані, тим паче, Росії, звинувачувати нас у не конструктивності і зриві мирних переговорів», — наголошує політолог.

Олег Лісний вважає, що підписання угоди по рідкоземельним металам може певною мірою деактуалізувати риторику США щодо ймовірного виходу з перемовного мирного процесу.

«Трамп зазвичай ухвалює рішення, керуючись емоціями, проте підписання цієї угоди робить сценарій виходу Сполучених Штатів з перемовин по миру не те, що малоймовірним, але точно складнішим. Але, з огляду на темперамент Трампа, не можна виключати, що у разі чого він може розкласти угоду по надрам і мирний кейс у різні тарілки», — підсумовує Олег Лісний.

Чи сприятиме угода по надрам закріпленню Трампа у якості посередника в російсько-українській війні

Політичним виграшем, передусім для Трампа, вважає підписання угоди по рідкоземельним металам політолог Дмитро Левусь. «З огляду на численні обіцянки Трампа йому постійно необхідно демонструвати бодай якісь перемоги. І в цьому плані сам факт підписання угоди щодо надр, попри те, що документ геть відрізняється від того, що спочатку проштовхувала американська сторона, є «перемогою» для президента США», — констатує експерт.

Відповідаючи на запитання Фокусу про те, чи стане підписана угода додатковою підставою для Білого дому задля здійснення тиску на Росію, Дмитро Левусь зауважив: «Я би в цьому сенсі не був надто оптимістичним, оскільки навіть пряма інвестиційна участь США не здатна захистити Україну від російських ракетно-дронових ударів. А про якісь додаткові гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів в межах угоди по рідкоземельним металам, судячи з усього, не йдеться».

Експерт також зауважив, що попри начебто антиросійські заяви (відео) Келлога та інших представників команди Трампа ставлення до Путіна не змінилося і він все одно залишається партнером, з яким США, на думку тамтешньої влади, можна і потрібно розвивати стосунки.

Політолог припустив, що угода щодо рідкоземельних металів навряд чи стане тим чинником, який спонукатиме президента США бути більш рішучим чи радикальним по відношенню до Росії.

Поряд з тим, угода по надрам, переконаний Дмитро Левусь, певною мірою сприятиме закріпленню Сполучених Штатів у переговорному процесі щодо мирного врегулювання.

У цьому контексті слід зазначити, що один з ключових соратників Трампа у Сенаті, республіканець Ліндсі Грем сьогодні 1 травня заявив, що якщо Путін продовжить уникати серйозних перемовин про завершення війни, то 72 його колеги вже готові проголосувати за нові «розгромні» санкції проти РФ. В даному законодавчому пакеті, за словами пана Грема, також йдеться й про «велетенські мита» для тих країн, які так чи інакше допомагають Кремлю вести війну проти України.