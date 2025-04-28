Карти Дональда: коли Трамп посилить тиск на Кремль

У понеділок, 28 квітня президент США Дональд Трамп висловив невпевненість щодо правдивості намірів Путіна припинити російсько-українську війну. Чи означає це, що Білий дім може реально посилити тиск на РФ у процесі мирного врегулювання, з’ясовував Фокус.

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Вранці 28 квітня, спілкуючись із журналістами перед посадкою на борт Air Force One, Дональд Трамп вкотре висловив своє розчарування Путіним через нещодавній ракетний удар РФ по Києву. Також президент США наголосив, що не може впевнено сказати, чи серйозно очільник Кремля налаштований на припинення розв’язаної ним війни. "Подивимося, що буде у найближчі кілька днів. Ми, ймовірно, багато чого ще дізнаємося... Я був дуже розчарований тим, що ракети летіли з боку Росії. Я хочу, щоб він (Путін — Фокус) припинив стріляти, сів за стіл переговорів і підписав угоду. У нас є основа для мирної угоди, я вірю, і я хочу, щоб він її підписав, щоб усе закінчилося і повернулося до нормального життя", — підкреслив Трамп.

Дональд Трамп: "Це була чудова зустріч. Він (Зеленський — Ред.) хоче зробити щось добре для своєї країни"

Коментуючи свою нещодавню зустріч з Володимиром Зеленським у Ватикані, американський президент зазначив, що його український колега наразі прагне зробити все можливе для України: "Це була чудова зустріч. Він хоче зробити щось добре для своєї країни. Він наполегливо працює. Що станеться далі — побачимо. Він сказав мені, що йому потрібно більше зброї. Але він говорив це від самого початку". Окремо Трамп підкреслив, що Зеленський став "спокійнішим і більш зацікавленим" у досягненні мирної угоди.

Водночас у своєму традиційному зверненні президент Зеленський заявив, що Росія намагається обдурити США та інші країни й надалі затягувати війну.

"Росіяни багато говорять про свою начебто готовність йти на американські пропозиції, але поки що жодних приготувань російської армії до реальної тиші не фіксується. Навпаки, за час після Великодня окупант відновив звичну штурмову активність — авжеж, ціною значних втрат росіяни намагаються просуватись.І кожен день таких боїв на фронті доводить абсолютно очевидне: Росія дійсно намагається обманути світ — обдурити Америку та інших — і надалі затягувати цю війну. І тому потрібен тиск. Без тиску не обійтись, щоб росіяни пішли на всі кроки, пішли на все, що необхідно, щоб зупинити війну. Зустрічі у Ватикані та Римі підтвердили, що наші партнери розуміють все, що відбувається", — резюмував глава держави.

Володимир Зеленський упевнений: "Росія дійсно намагається обманути світ — обдурити Америку та інших — і надалі затягувати цю війну"

Чи варто очікувати посилення тиску з боку США на Росію

Попри досить однозначну заяву Трампа стосовно Путіна, політолог Ігор Рейтерович вважає, що говорити про різку зміну політики Вашингтона щодо Москви зараз немає підстав.

"Заклики Трампа до Путіна, щоб той перестав стріляти, а натомість сідав і підписував мирну угоду, все ще залишають простір для різнопланових маневрів для Російської Федерації. У Кремлі можуть апелювати до своїх умов, відкидаючи усілякі звинувачення у затягуванні часу. До того ж окремі представники адміністрації Трампа вже сформували певний дедлайн до 6–9 травня, протягом якого Сполучені Штати мають остаточно визначити питання своєї подальшої участі у мирному процесі", — зауважив політолог у розмові з Фокусом.

На думку експерта, Вашингтон наразі "не сильно готовий" воювати з Росією в економічному сенсі, а відтак — очікувати серйозного тиску на РФ не слід. "Скоріше за все, найближчим часом ми побачимо суміш умовлянь з погрозами із паралельним розгоном теми щодо ймовірного виходу США з мирних перемовин. І в цьому контексті "новий Трамп" з новими антиросійськими заявами — це умовність, оскільки говорити про кардинальну зміну політики господаря Білого дому щодо Москви немає підстав", — наголошує Ігор Рейтерович.

Президент Зеленський заявив, що Росія намагається обдурити США та інші країни й надалі затягувати війну Фото: Getty Images

Однак ситуація може докорінно змінитися в умовах, коли "Росія відверто "кине" Трампа", вважає експерт. "В ситуації, коли маніпулятивну гру Кремля не можна буде трактувати по-іншому, Трамп дійсно може увімкнути більш жорсткий санкційний антиросійський механізм, який стосуватиметься нафти і не лише", — зазначає політолог. Він також не виключає вихід США з мирного процесу на певний період.

Відповідаючи на запитання Фокусу, як ймовірна пауза США може вплинути на позиції України, Ігор Рейтерович констатував: "Якщо це буде пауза, за час якої не припиниться допомога з боку Штатів, обмін розвідданими, тощо, то вона не буде суперкритичною. Але якщо це буде повний вихід з усіх зазначених кейсів, звісно, це матиме вкрай негативний вплив. Втім, я не думаю, що Трамп наважиться на повний вихід, тому що це виглядатиме, як відкрите і повне підігрування Росії. Бо виходить так: РФ не хоче домовлятися, а США їй підіграють. Ну, це, м’яко кажучи, не сильна позиція для діючого президента Сполучених Штатів".

Чому зустріч Зеленського і Трампа у Ватикані є дипломатичним провалом Москви

У тому, що подальша лінія Вашингтона щодо Москви проявиться більш чітко після запланованого близькосхідного турне президента Трампа, переконаний політолог Ігор Чаленко. У розмові з Фокусом експерт зауважив, що Трамп поки що, попри традиційну інформаційну активність у питанні російсько-української війни, остаточно не визначився, як йому діяти з Росією. "Вважаю, що контури тактики США стануть більш чіткими після візиту Трампа 13–16 травня до Саудівської Аравії, Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів. Наразі ж Кремль, про що свідчать заяви Лаврова, вкотре актуалізує свої ультимативні забаганки відносно ЗАЕС, Криму тощо. Але якщо Москва не піде на реальні компроміси, то, гадаю, десь у середині травня Трамп дійсно зважиться на певні антиросійські кроки, не обмежуючись лише погрозами", — каже Чаленко.

Експерт: "Я не думаю, що Трамп наважиться на повний вихід, тому що це виглядатиме, як відкрите і повне підігрування Росії" Фото: Getty Images

Водночас він виключає вихід Сполучених Штатів з переговорного мирного процесу, зауважуючи, що це багато в чому стало можливим після нещодавньої зустрічі президентів Зеленського та Трампа у соборі Святого Петра. Бліц-перемовини українського та американського лідерів політолог вважає провалом російської дипломатії, адже Трамп "остаточно зрозумів, що Москва фактично водить його за носа". У разі, якщо Путін після параду 9 травня реально не покаже своїх намірів щодо завершення російсько-української війни, прогнозує Ігор Чаленко, у Вашингтоні зроблять переоцінку і застосують до РФ більш жорсткі санкційні та інші методи тиску.

Окрему увагу Ігор Чаленко звертає на слова Трампа про те, що під час зустрічі у Ватикані Зеленський просив у нього озброєння. З огляду на позитивну конотацію, що супроводжувала риторику президента США, політолог припускає не лише ймовірність обговорення Києвом та Вашингтоном нових пакетів підтримки України оборонного характеру. "В цьому контексті не виключаю сприяння адміністрації Трампа продажу американської зброї партнерам США. Скажімо, Японія нещодавно ухвалила законодавчі зміни, які дають змогу їй, приміром, транспортувати ракети до Patriot країні-ліцензіату. Тому можлива схема, коли Токіо передасть ці ракети Сполученим Штатам, а США взамін зі своїх запасів віддадуть їх Україні", — зазначає Чаленко.

Політолог вважає абсолютно реалістичним такий алгоритм, що даватиме змогу Україні гранично оперативно отримувати вкрай необхідну допомогу в незалежності від подальшого ходу мирного процесу.