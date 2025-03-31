Трамп здійснить перший під час другого президентства закордонний політ: відвідає Саудівську Аравію, — Axios

Президент США Дональд Трамп планує податися у першу за час своєї другої каденції закордонну подорож: країною, яку він відвідає, стане Саудівська Аравія, і це має відбутися вже через кілька тижнів. Водночас саудівці хочуть, щоб візит відбувся після досягнення перемир'я між Росією та Україною.

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Про плани відвідати країну і ймовірну дату цієї подорожі повідомило видання Axios 31 березня.

За інформацією журналістів, американський лідер відвідає країну в середині травня. Це підтверджують також самі слова Трампа про наміри здійснити поїздку до Саудівської Аравії упродовж наступних півтора місяця, які він озвучував 6 березня.

"Рішення Трампа поїхати до Саудівської Аравії під час своєї першої закордонної поїздки свідчить про те, наскільки тісними стали відносини між адміністрацією Трампа і країнами Перської затоки", — пишуть у виданні.

Водночас наміри щодо угоди про нормалізацію стосунків між Саудівською Аравією та Ізраїлем відкладені "на задній план", передусім через бажання палестинців стати на "незворотній" й "обмежений в часі" шлях до створення палестинської держави.

Axios також нагадало, що під час першої каденції Трамп відвідав країну приблизно у такий же час. Однак наразі достеменно невідомо, чи планує американський лідер також провести зустріч з арабськими лідерами, — за тим же сценарієм, який відбувався у 2017 році.

Наскільки реальні наміри Трампа відвідати Саудівську Аравію в середині травня — поки що невідомо, адже інформацією з журналістами поділилися двоє офіційних осіб США та неназване джерело, яке обізнане про наміри щодо поїздки лідера. Водночас у Білому домі та посольстві Саудівської Аравії у Вашингтоні поки що відмовляються коментувати ці дані.

Трамп може відвідати країну у контексті російсько-української війни

У виданні також зазначають, що упродовж останніх тижнів високопоставлені чиновники США та Саудівської Аравії обговорюють організацію поїздки Трампа до країни. В тому числі в кулуарах переговорів про війну в Україні, які відбулися в Саудівській Аравії між сторонами конфлікту та США нещодавно.

Водночас у Саудівській Аравії хочуть, аби Трамп приїхав після досягнення перемир'я між Україною та Росією. Про це виданню повідомило одне із джерел, обізнаних у питанні.

Нагадаємо, Трамп заявляв, що на президента Зеленського чекають "великі проблеми", якщо той захоче переглянути угоду про корисні копалини. Про це Фокус повідомляв 31 березня.

Також стало відомо, що Трамп провів телефонну розмову зі Стармером, під час якої політики домовилися "тиснути" на Путіна далі.