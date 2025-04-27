"Ти не на своєму місці": читач по губах розкрив діалог Трампа і Макрона в Римі (фото)

Президент США Дональд Трамп озвучив французькому колезі Еммануелю Макрону "холодне" попередження в соборі Святого Петра. Різкий діалог стався перед зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським.

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Професійний читач по губах Нікола Хіклінг розкрив зміст бесіди двох лідерів у спілкуванні з журналістами британського таблоїду The Sun.

На фотографіях видно, як Макрон спочатку обіймає Зеленського, але Трамп відводить президента Франції в бік і каже йому не найприємніші слова.

Трамп відводить Макрона вбік

Можна побачити, як Макрон тисне руку Зеленському, перш ніж Трамп звертається до французького президента.

"Ти тут не на своєму місці. Мені потрібно, щоб ти надав послугу. Ти не повинен бути тут", — повідомила Гіклінг.

Експертка додала, що Зеленський погодився з Трампом і схвально кивнув. У той час як вікарій, який стояв ліворуч від них, відвернувся і почувався ніяково.

Трамп зустрівся з президентом Зеленським і провів із ним 15-хвилинну бесіду.

Трамп і Зеленський спілкувалися не більше 15 хвилин

Приводом приїзду лідерів країн став похорон Папи Римського Франциска. Зустріч Зеленського і Трампа в Римі стала першою після їхньої словесної перепалки в Овальному кабінеті Білого дому.

Нагадаємо, Зеленський назвав зустріч із Трампом у Римі "історичною" і тепер сподівається на повне і беззастережне припинення вогню.

Трамп зі свого боку запевнив президента Естонії Алара Каріса в швидкому успішному завершенні війни. Естонський лідер просив Трампа не виходити з мирних переговорів, у відповідь йому пообіцяли, що цього не станеться.