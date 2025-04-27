"Ты не на своем месте": читатель по губам раскрыл диалог Трампа и Макрона в Риме (фото)

Президент США Дональд Трамп озвучил французскому коллеге Эммануэлю Макрону "холодное" предупреждение в соборе Святого Петра. Резкий диалог произошел перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Профессиональный читатель по губам Никола Хиклинг раскрыл содержание беседы двух лидеров в общении с журналистами британского таблоида The Sun.

На фотографиях видно, как Макрон вначале приобнимает Зеленского, но Трамп отводит президента Франции в сторону и говорит ему не самые приятные слова.

Трамп отводит Макрона в сторону

Можно увидеть, как Макрон пожимает руку Зеленскому, прежде чем Трамп обращается к французскому президенту.

"Ты здесь не на своем месте. Мне нужно, чтобы ты оказал услугу. Ты не должен быть здесь", — сообщила Хиклинг.

Эксперт добавила, что Зеленский согласился с Трампом и одобрительно кивнул. В то время как викарий, стоящий слева от них, отвернулся и почувствовал себя неловко.

Трамп встретился с президентом Зеленским и провел с ним 15-минутную беседу.

Трамп и Зеленский общались не более 15 минут

Поводом приезда лидеров стран стали похороны Папы Римского Франциска. Встреча Зеленского и Трампа в Риме стала первой после их словесной перепалки в Овальном кабинете Белого дома.

Напомним, Зеленский назвал встречу с Трампом в Риме "исторической" и теперь надеется на полное и безоговорочное прекращение огня.

Трамп в свою очередь заверил президента Эстонии Алара Кариса в скором успешном завершении войны. Эстонский лидер просил Трампа не выходить из мирных переговоров, в ответ ему пообещали, что это не случится.