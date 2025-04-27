"Ты не на своем месте": читатель по губам раскрыл диалог Трампа и Макрона в Риме (фото)
Президент США Дональд Трамп озвучил французскому коллеге Эммануэлю Макрону "холодное" предупреждение в соборе Святого Петра. Резкий диалог произошел перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Профессиональный читатель по губам Никола Хиклинг раскрыл содержание беседы двух лидеров в общении с журналистами британского таблоида The Sun.
На фотографиях видно, как Макрон вначале приобнимает Зеленского, но Трамп отводит президента Франции в сторону и говорит ему не самые приятные слова.
Можно увидеть, как Макрон пожимает руку Зеленскому, прежде чем Трамп обращается к французскому президенту.
"Ты здесь не на своем месте. Мне нужно, чтобы ты оказал услугу. Ты не должен быть здесь", — сообщила Хиклинг.
Эксперт добавила, что Зеленский согласился с Трампом и одобрительно кивнул. В то время как викарий, стоящий слева от них, отвернулся и почувствовал себя неловко.
Трамп встретился с президентом Зеленским и провел с ним 15-минутную беседу.
Поводом приезда лидеров стран стали похороны Папы Римского Франциска. Встреча Зеленского и Трампа в Риме стала первой после их словесной перепалки в Овальном кабинете Белого дома.
Напомним, Зеленский назвал встречу с Трампом в Риме "исторической" и теперь надеется на полное и безоговорочное прекращение огня.
Трамп в свою очередь заверил президента Эстонии Алара Кариса в скором успешном завершении войны. Эстонский лидер просил Трампа не выходить из мирных переговоров, в ответ ему пообещали, что это не случится.