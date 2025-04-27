Впервые с момента несостоявшейся встречи в Белом доме президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели 15-минутную беседу на похоронах Папы Римского Франциска. Оба лидера охарактеризовали разговор как продуктивный, а Зеленский назвал его потенциально «историческим», выразив надежду на «полное и безоговорочное прекращение огня».

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О том, к каким результатам может привести встреча президентов США и Украины, и чего ожидать от возможных мирных переговоров, говорится в материале The Telegraph.

Автор статьи британский полковник и военный эксперт Ричард Кемп пишет, что судя по заявлениям сторон, мирные переговоры между Украиной и Россией выходят на новый этап. Трамп отметил, что большинство основных пунктов соглашения уже согласованы, а обе стороны готовы к встрече на высшем уровне для завершения процесса. Если это действительно так, мир может оказаться ближе, чем когда-либо с начала российского вторжения в 2022 году.

Цена мира: тяжелые компромиссы для Киева

Однако перспектива мира сопряжена с тяжелыми компромиссами для Украины. Ожидается, что условия переговоров могут включать признание потери территорий, находящихся под контролем России, что поставит Киев перед трудным выбором между продолжением борьбы и тяжелым миром.

В то же время, если украинское руководство решит продолжить военные действия с большой вероятностью Россия может одержать верх в кампании на истощение. При этом Трамп, равно как и европейские союзники не станут непосредственно вмешиваться в войну.

"Несмотря на необычайный героизм украинских солдат на поле боя и бурно развивающуюся оружейную промышленность Киева, особенно в сфере производства беспилотников, страна не в состоянии вечно стоять в одиночестве", — считает Кемп.

Важно

Будущее перемирие: какие территории будут контролировать Украина и Россия

Россия, судя по всему, готова рассматривать мирные предложения, особенно на фоне экономического давления и новых санкционных угроз. Для Путина соглашение может быть преподнесено как победа, что укрепит его позиции внутри страны.

В свою очередь для Зеленского это политический вызов: принятие соглашения, предусматривающего уступки, может подорвать его позиции внутри страны. А затяжная война без реальных гарантий западной поддержки ставит под угрозу само существование независимой Украины.

Таким образом мирные переговоры становятся единственным реальным вариантом, но цена за него может оказаться высокой.

"Будущее Украины и всего Запада выглядит очень мрачным. НАТО оказалось бумажным тигром, как и предполагал Путин. Несмотря на 5 Статью Альянса маловероятно, что страны военного блока придут на помощь союзникам, отправив своих парней воевать, особенно в Восточной Европе, где Путин, скорее всего, нанесет новый удар", — подытожил эксперт.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поделился результатами встречи в Риме с американским коллегой Дональдом Трампом. По словам главы государства, встреча была "хорошей", а политики успели обсудить "многое".