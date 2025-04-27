Зустріч Зеленського і Трампа в Римі: припинення вогню близько, але це не перемога, — The Telegraph

Уперше з моменту невдалої зустрічі в Білому домі президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп провели 15-хвилинну бесіду на похороні Папи Римського Франциска. Обидва лідери охарактеризували розмову як продуктивну, а Зеленський назвав її потенційно "історичною", висловивши надію на "повне і беззастережне припинення вогню".

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Про те, до яких результатів може призвести зустріч президентів США та України, і чого очікувати від можливих мирних переговорів, ідеться в матеріалі The Telegraph.

Автор статті британський полковник і військовий експерт Річард Кемп пише, що судячи із заяв сторін, мирні переговори між Україною і Росією виходять на новий етап. Трамп зазначив, що більшість основних пунктів угоди вже узгоджено, а обидві сторони готові до зустрічі на вищому рівні для завершення процесу. Якщо це справді так, мир може виявитися ближчим, ніж будь-коли з початку російського вторгнення у 2022 році.

Ціна миру: важкі компроміси для Києва

Однак перспектива миру пов'язана з важкими компромісами для України. Очікується, що умови переговорів можуть включати визнання втрати територій, що перебувають під контролем Росії, що поставить Київ перед важким вибором між продовженням боротьби й важким миром.

Водночас, якщо українське керівництво вирішить продовжити військові дії, з великою ймовірністю Росія може взяти гору в кампанії на виснаження. При цьому Трамп, так само як і європейські союзники не стануть безпосередньо втручатися у війну.

"Попри надзвичайний героїзм українських солдатів на полі бою і збройову промисловість Києва, що бурхливо розвивається, особливо у сфері виробництва безпілотників, країна не в змозі вічно стояти на самоті", — вважає Кемп.

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Майбутнє перемир'я: які території контролюватимуть Україна і Росія

Росія, судячи з усього, готова розглядати мирні пропозиції, особливо на тлі економічного тиску і нових санкційних загроз. Для Путіна угоду може бути подано як перемогу, що зміцнить його позиції всередині країни.

Своєю чергою для Зеленського це політичний виклик: ухвалення угоди, що передбачає поступки, може підірвати його позиції всередині країни. А затяжна війна без реальних гарантій західної підтримки ставить під загрозу саме існування незалежної України.

Таким чином мирні переговори стають єдиним реальним варіантом, але ціна за нього може виявитися високою.

"Майбутнє України й всього Заходу виглядає дуже похмурим. НАТО виявилося паперовим тигром, як і припускав Путін. Незважаючи на 5 Статтю Альянсу, малоймовірно, що країни військового блоку прийдуть на допомогу союзникам, відправивши своїх хлопців воювати, особливо у Східній Європі, де Путін, найімовірніше, завдасть нового удару", — підсумував експерт.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський поділився результатами зустрічі в Римі з американським колегою Дональдом Трампом. За словами глави держави, зустріч була "хорошою", а політики встигли обговорити "багато чого".