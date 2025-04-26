"Без попередніх умов": Путін заявив, що готовий до переговорів з Україною

Керівник Росії Володимир Путін на зустрічі зі спецпосланцем президента США Стівеном Віткоффом підтвердив готовність російської сторони до переговорів з Україною без попередніх умов.

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Про це повідомив журналістам прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, передає видання "РИА Новости".

"Під час учорашнього спілкування з посланцем Трампа Віткоффом Володимир Путін повторив, що російська сторона готова до відновлення переговорного процесу з Україною без попередніх умов", — сказав речник Кремля.

Пєсков додав, що раніше "Путін говорив про це вже неодноразово".

Фокус писав про підсумки переговорів у Лондоні, на яку поїхали три українські топ-чиновники. Глава офісу президента Андрій Єрмак, глава Міноборони Рустем Умеров, глава МЗС Андрій Сибіга розповіли про зустрічі з радниками з нацбезпеки Британії, Франції та Німеччини. Крім того, відбулася зустріч зі спецпредставником Трампа з питань України Кітом Келлогом. Єрмак написав у Telegram, що українці ще раз нагадали про вимогу миру на основі міжнародного права і справедливості.

Нагадуємо, 23 квітня Кіт Стармер відповів на заяву віцепрезидента США Джей Ді Венса, який пригрозив виходом Вашингтона з переговорів.