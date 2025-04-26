"Без предварительных условий": Путин заявил, что готов к переговорам с Украиной

Руководитель России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Виткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий.

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Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает издание "РИА Новости".

"В ходе вчерашнего общения с посланником Трампа Виткоффом Владимир Путин повторил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без предварительных условий", — сказал спикер Кремля.

Песков добавил, что ранее "Путин говорил об этом уже неоднократно".

Фокус писал об итогах переговоров в Лондоне, на которую поехали три украинских топ-чиновника. Глава офиса президента Андрей Ермак, глава Минобороны Рустем Умеров, глава МИД Андрей Сибига рассказали о встречах с советниками по нацбезопасности Британии, Франции и Германии. Кроме того, состоялась встреча со спецпредставителем Трампа по вопросам Украины Китом Келлогом. Ермак написал в Telegram, что украинцы еще раз напомнили о требовании мира на основе международного права и справедливости.

Напоминаем, 23 апреля Кит Стармер ответил на заявление вице-президента США Джей Ди Венса, который пригрозил выходом Вашингтона из переговоров.