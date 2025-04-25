"Дещо потребує доопрацювання": у Кремлі заявили про готовність укласти угоду зі США щодо України, — CBS News

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про готовність Кремля укласти угоду зі США щодо України, однак наголосив, що наразі сторони працюють над "деякими елементами" домовленостей. Також Лавров прокоментував атаку по Києву 24 квітня.

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Новину про готовність Кремля до укладення угоди з українською стороною повідомило видання CBS News 25 квітня.

Як зазначив Лавров, наразі начебто помітно те, що Сполучені Штати Америки та Росія "рухаються у правильному напрямку". Російський посадовець висловив інформацію про те, що у Кремлі нібито готові підтримати намагання США щодо завершення війни й укласти мирну угоду.

Водночас Лавров зазначив, що наразі є певні нюанси у домовленостях, над з'ясуванням яких нібито працюють російська та американська сторони. Він назвав ці нюанси "певними елементами, які потребують точного узгодження". Водночас російський міністр не розкрив деталей про те, що саме має на увазі.

Співпраця між країнами продовжується, підкреслив російський міністр. При цьому Лавров похвалив президента США Дональда Трампа, зауваживши, що він став єдиним світовим лідером, який "визнав потребу усунення корінних причин української кризи".

"Ми продовжуємо вести контакти з американською стороною щодо ситуації в Україні", — сказав представник Кремля.

Під час розмови Сергій Лавров також згадав про масовану комбіновану російську атаку по Києву, що відбулася уночі 24 квітня. Він повторив слова російської пропаганди про те, що РФ атакує "виключно військові цілі" на території України, натякнувши, що Росія уночі 24 квітня атакувала у Києві військові цілі. Нагадаємо, насправді "військовими цілями" Росії стала цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки.

Натомість у CNN зазначили перед цим, що мирний план Трампа "щедрий" для Росії, але може бути недостатнім для президента Росії Володимира Путіна. Там пишуть, що публічно невідомо про те, що сам американський президент очікує від Москви. Водночас публічно не оголошено про те, чого конкретно хоче Дональд Трамп від президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, 24 квітня Дональд Трамп заявив про те, що має дедлайн для укладення мирної угоди між Україною та Росією.

Також 24 квітня європейські лідери закликали Росію припинити брехати, а США — "спрямувати гнів на Москву", коментуючи нічну атаку Росії по Києву.