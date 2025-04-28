Карты Дональда: когда Трамп усилит давление на Кремль

В понедельник, 28 апреля президент США Дональд Трамп выразил неуверенность относительно правдивости намерений Путина прекратить российско-украинскую войну. Означает ли это, что Белый дом может реально усилить давление на РФ в процессе мирного урегулирования, выяснял Фокус.

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Утром 28 апреля, общаясь с журналистами перед посадкой на борт Air Force One, Дональд Трамп в очередной раз выразил свое разочарование Путиным из-за недавнего ракетного удара РФ по Киеву. Также президент США подчеркнул, что не может уверенно сказать, серьезно ли глава Кремля настроен на прекращение развязанной им войны. "Посмотрим, что будет в ближайшие несколько дней. Мы, вероятно, многое еще узнаем... Я был очень разочарован тем, что ракеты летели со стороны России. Я хочу, чтобы он (Путин — Фокус) прекратил стрелять, сел за стол переговоров и подписал соглашение. У нас есть основа для мирного соглашения, я верю, и я хочу, чтобы он его подписал, чтобы все закончилось и вернулось к нормальной жизни", — подчеркнул Трамп.

Дональд Трамп: "Это была замечательная встреча. Он (Зеленский — Ред.) хочет сделать что-то хорошее для своей страны"

Комментируя свою недавнюю встречу с Владимиром Зеленским в Ватикане, американский президент отметил, что его украинский коллега сейчас стремится сделать все возможное для Украины: "Это была замечательная встреча. Он хочет сделать что-то хорошее для своей страны. Он упорно работает. Что произойдет дальше — увидим. Он сказал мне, что ему нужно больше оружия. Но он говорил это с самого начала". Отдельно Трамп подчеркнул, что Зеленский стал "более спокойным и более заинтересованным" в достижении мирного соглашения.

В то же время в своем традиционном обращении президент Зеленский заявил, что Россия пытается обмануть США и другие страны и в дальнейшем затягивать войну.

"Россияне много говорят о своей якобы готовности идти на американские предложения, но пока никаких приготовлений российской армии к реальной тишине не фиксируется. Наоборот, за время после Пасхи оккупант возобновил привычную штурмовую активность — конечно, ценой значительных потерь россияне пытаются продвигаться, и каждый день таких боев на фронте доказывает совершенно очевидное: Россия действительно пытается обмануть мир — обмануть Америку и других — и в дальнейшем затягивать эту войну. И поэтому нужно давление. Без давления не обойтись, чтобы россияне пошли на все шаги, пошли на все, что необходимо, чтобы остановить войну. Встречи в Ватикане и Риме подтвердили, что наши партнеры понимают все, что происходит", — резюмировал глава государства.

Владимир Зеленский уверен: "Россия действительно пытается обмануть мир — обмануть Америку и других — и в дальнейшем затягивать эту войну"

Стоит ли ожидать усиления давления со стороны США на Россию

Несмотря на достаточно однозначное заявление Трампа в отношении Путина, политолог Игорь Рейтерович считает, что говорить о резком изменении политики Вашингтона в отношении Москвы сейчас нет оснований.

"Призывы Трампа к Путину, чтобы тот перестал стрелять, а взамен садился и подписывал мирное соглашение, все еще оставляют пространство для разноплановых маневров для Российской Федерации. В Кремле могут апеллировать к своим условиям, отвергая всевозможные обвинения в затягивании времени. К тому же отдельные представители администрации Трампа уже сформировали определенный дедлайн до 6–9 мая, в течение которого Соединенные Штаты должны окончательно определить вопрос своего дальнейшего участия в мирном процессе", — отметил политолог в разговоре с Фокусом.

По мнению эксперта, Вашингтон пока "не сильно готов" воевать с Россией в экономическом смысле, а значит — ожидать серьезного давления на РФ не следует. "Скорее всего, в ближайшее время мы увидим смесь уговоров с угрозами с параллельным разгоном темы о вероятном выходе США из мирных переговоров. И в этом контексте "новый Трамп" с новыми антироссийскими заявлениями — это условность, поскольку говорить о кардинальном изменении политики хозяина Белого дома в отношении Москвы нет оснований", — отмечает Игорь Рейтерович.

Президент Зеленский заявил, что Россия пытается обмануть США и другие страны и в дальнейшем затягивать войну Фото: Getty Images

Однако ситуация может коренным образом измениться в условиях, когда "Россия откровенно "кинет" Трампа", считает эксперт. "В ситуации, когда манипулятивную игру Кремля нельзя будет трактовать по-другому, Трамп действительно может включить более жесткий санкционный антироссийский механизм, который будет касаться нефти и не только", — отмечает политолог. Он также не исключает выход США из мирного процесса на определенный период.

Отвечая на вопрос Фокуса, как вероятная пауза США может повлиять на позиции Украины, Игорь Рейтерович констатировал: "Если это будет пауза, за время которой не прекратится помощь со стороны Штатов, обмен разведданными и т.д., то она не будет супер критической. Но если это будет полный выход из всех указанных кейсов, конечно, это будет иметь крайне негативное влияние. Впрочем, я не думаю, что Трамп решится на полный выход, потому что это будет выглядеть, как открытое и полное подыгрывание России. Потому что получается так: РФ не хочет договариваться, а США ей подыгрывают. Ну, это, мягко говоря, не сильная позиция для действующего президента Соединенных Штатов".

Почему встреча Зеленского и Трампа в Ватикане является дипломатическим провалом Москвы

В том, что дальнейшая линия Вашингтона в отношении Москвы проявится более четко после запланированного ближневосточного турне президента Трампа, убежден политолог Игорь Чаленко. В разговоре с Фокусом эксперт отметил, что Трамп пока, несмотря на традиционную информационную активность ввопросе российско-украинской войны, окончательно не определился, как ему действовать с Россией. "Считаю, что контуры тактики США станут более четкими после визита Трампа 13–16 мая в Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Пока же Кремль, о чем свидетельствуют заявления Лаврова, в очередной раз актуализирует свои ультимативные прихоти относительно ЗАЭС, Крыма и тому подобное. Но если Москва не пойдет на реальные компромиссы, то, думаю, где-то в середине мая Трамп действительно решится на определенные антироссийские шаги, не ограничиваясь только угрозами", — говорит Чаленко.

Эксперт: "Я не думаю, что Трамп решится на полный выход, потому что это будет выглядеть, как открытое и полное подыгрывание России" Фото: Getty Images

При этом он исключает выход Соединенных Штатов из переговорного мирного процесса, отмечая, что это во многом стало возможным после недавней встречи президентов Зеленского и Трампа в соборе Святого Петра. Блиц-переговоры украинского и американского лидеров политолог считает провалом российской дипломатии, ведь Трамп "окончательно понял, что Москва фактически водит его за нос". В случае, если Путин после парада 9 мая реально не покажет своих намерений по завершению российско-украинской войны, прогнозирует Игорь Чаленко, в Вашингтоне сделают переоценку и применят к РФ более жесткие санкционные и другие методы давления.

Отдельное внимание Игорь Чаленко обращает на слова Трампа о том, что во время встречи в Ватикане Зеленский просил у него вооружения. Учитывая положительную коннотацию, сопровождавшую риторику президента США, политолог предполагает не только вероятность обсуждения Киевом и Вашингтоном новых пакетов поддержки Украины оборонного характера. "В этом контексте не исключаю содействие администрации Трампа продаже американского оружия партнерам США. Скажем, Япония недавно приняла законодательные изменения, которые позволяют ей, к примеру, транспортировать ракеты к Patriot стране-лицензиату. Поэтому возможна схема, когда Токио передаст эти ракеты Соединенным Штатам, а США взамен из своих запасов отдадут их Украине", — отмечает Чаленко.

Политолог считает абсолютно реалистичным такой алгоритм, позволяющий Украине предельно оперативно получать крайне необходимую помощь в независимости от дальнейшего хода мирного процесса.