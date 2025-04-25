Удар по Киеву - за провал в Лондоне. Что хотел показать Путин очередным актом ракетного террора

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Ракетный террор Украины в ночь на 24 апреля…

РОВ осуществили очередную комбинированную массированную ракетную атаку по территории Украины, задействовав 215 средств поражения из которых 70 были ракетами разного типа и 145 дронов Shahed-136/"Гербера"/"Пародия".

В ходе атаки использовались:

11 баллистических ракет 9М723/KN-23, из которых сбито 7;

37 крылатых ракет Х-101, из которых сбито 31;

6 крылатых ракет Искандер-К;

12 крылатых ракет 3М14 "Калибр", из которых сбито 6;

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 – сбиты все;

145 дронов-камикадзе Shahed-136/"Гербера"/"Пародия", из которых сбито 64, а 68 были локационно утрачены.

Предыдущий ракетный удар был осуществлен РОВ 6 апреля, но носил он характер комбинированный-ограниченный – 23 ракеты, а до того 7 марта – 54 ракеты. То есть, относительно предыдущего удара прошло две с половиной недели.

Фото: Тризуб

Очевидно, что нынешний ракетный террор имеет прямое отношение к провалу мирных переговоров, в рамках которых Украине пытались навязать отказ от временно оккупированных территорий. Поскольку Украина заняла твердую позицию – никакого размена территориальной целостностью, ракетный террор был использован как элемент давления и принуждения.

Но стоит понимать, что такие массированные удары, с комбинированной компонентой не осуществляются на ровном месте, они заранее готовятся, планируются, накапливается боекомплект, планируются маршруты полетов ракет и так далее. Это сложный процесс, занимающий немало времени, а это значит, что Россия не ставила перед собой никогда задачу "договориться" с Украиной, задача — принуждение через насилие и кровопролитие.

В Кремле прекрасно понимали, что Киев никогда не согласится на признание временно оккупированных областей и полуострова российским, но будут продолжать этого добиваться террором против тыла и гражданского населения. Вот только чем террор 2025 года отличается от террора 2022, 2023, 2024…?

Ничем. Цели и задачи те же. Вот только ракеты маньякам получается запускать не каждый день.

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