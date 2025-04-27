Шесть войн Дональда Трампа: почему президент США проиграет их все

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Во время своей второй инаугурации Дональд Трамп провозгласил себя "миротворцем". Всего три месяца спустя его президентство поглощено конфликтами. Ближайшие месяцы станут для Трампа сезоном кризиса, периодом, когда ему придется вести три горячие войны, холодную войну, потенциальную войну и торговую войну.

К сожалению, он начинает с дефицита, который сам же и создал: его решения привели к тому, что альянсы Америки стали напряженными, ее экономическая мощь пошатнулась, а стратегическая компетентность оказалась под вопросом.

Первая война — это та, в прекращении которой Трамп всегда был уверен больше всего: катаклизмический конфликт в Украине. Трамп рассчитывал, что заключить мир будет просто — достаточно пригрозить России санкциями и заставить Украину отказаться от возвращения утраченных земель. Однако максималистские цели российского лидера Владимира Путина и его вера в то, что он постепенно побеждает, сделали достижение урегулирования слишком трудным.

В ближайшие недели Трамп должен решить, стоит ли действительно надавить на Россию — путем ужесточения нефтяных санкций и других мер экономического принуждения, а также продолжения военной и разведывательной поддержки Украины, — или уйти в сторону и позволить войне идти своим чередом. Первый вариант не понравится президенту США, который часто демонстрирует симпатию к Москве и презрение к Киеву. Второй, повышая риск поражения Украины, может оказаться губительным для безопасности Европы и будущего НАТО.

Вторая война идет на Ближнем Востоке, где США наносят удары по хуситам в Йемене, но пока не сдерживают их. Она идет параллельно с третьей войной — Израиль снова переходит в наступление в надежде окончательно разгромить ХАМАС.

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Однако эти кампании могут быть просто прелюдией к более масштабной потенциальной войне с Ираном из-за его ядерной программы. Трамп, похоже, разрывается между минималистским подходом — просто удержать Иран от создания ядерного оружия, на что Тегеран может согласиться, — и более амбициозным набором требований разрушить иранскую ядерную программу до основания, который иранцы вполне могут отвергнуть, даже под угрозой конфликта.

Время идет. Если к середине лета соглашение не будет достигнуто, Трампу придется решать, дать ли разрешение на военный удар Израилю, США или обеим странам, действующим в унисон. Ему также придется разрешить противоречие между двумя давними приоритетами: не допустить ядерного Ирана и избежать новых ближневосточных войн.

Кроме того, предстоит новая холодная война — с Китаем. В начале второго президентского срока Трампа Пекин питал надежды на давно обещанную им "большую сделку". Но теперь враждебность ужесточилась: На фоне растущей торговой напряженности Китай заявляет, что будет бороться до конца.

Тем временем опасность для Тайваня растет по мере того, как Пекин все туже затягивает свою военную петлю. В американо-китайских отношениях Трамп стоит перед выбором: проявить слабость, отступив в коммерческом споре, или перейти к более интенсивной, всеобъемлющей конфронтации, со всеми вытекающими отсюда инвестициями и опасностями.

Наконец, не стоит забывать о более масштабной торговой войне. Начав апрель с дикой недели коммерческого антагонизма по всем азимутам, Трамп отложил введение самых высоких и разрушительных тарифов почти против всех, кроме Китая. Однако для мировой экономики этот шаг может оказаться лишь 90-дневной отсрочкой исполнения решения. Ближайшие недели определят, сможет ли Трамп заключить торговые сделки, которые приведут к более длительной деэскалации, или, возможно, даже найдет способ, как предложил министр финансов Скотт Бессент, объединить дружественные страны для экономического состязания с Пекином.

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Ставки во всем этом ужасно высоки. Они касаются мира и стабильности в ключевых регионах Евразии, а также здоровья мировой экономики и сплоченности демократического сообщества. Такая панорама была бы сложной для любой администрации. Но Трамп вступает в свой период испытаний с двумя самонаказаниями.

Во-первых, он растратил ключевые элементы американской силы. В идеале США должны были бы вступить в опасный период с бурно развивающейся экономикой и прочными союзами. Но Трамп обрушил фондовый рынок, заставил капитал бежать и подтолкнул Америку к рецессии, которой вполне можно было избежать.

НАТО тем временем находится в затруднительном положении, поскольку союзники противостоят покровителю, который кажется равнодушным, если не враждебным, к Европе. Друзья США повсюду, вероятно, поражены тем, насколько радикальной и безрассудной стала Америка Трампа. Возможно, победа над хуситами вселит некоторый страх во врагов США. Но несмотря на все разговоры Трампа об американском "золотом веке", многие страны видят сверхдержаву в упадке.

Во-вторых, управление кризисом бросает вызов даже компетентным людям, а команда Трампа, похоже, ничего из себя в этом смысле не представляет. В Пентагоне царит беспорядок, который был бы неприемлем для любого другого президента. Хаотичное развертывание и откат тарифов Трампа свидетельствуют о том, что президент играет с экономическими судьбами стран по всему миру. Совет национальной безопасности, с которым он не делится секретной информацией, похоже, вообще не функционирует.

Этот беспорядок может не беспокоить Трампа, который утверждает, что все решения он принимает сам. Но сейчас он вступил в период, который определит его президентство и судьбу международной системы. Америка и весь мир заплатят высокую цену, если он быстро не возьмет себя в руки.

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