Битва империй, полный хаос, в лучшем случае холодная война: каким будет мир после Трампа

"Старый мир умирает, — писал итальянский философ Антонио Грамши в 1930 году, — а новый мир с трудом рождается". Несмотря на свои марксистские убеждения, Грамши чувствовал бы себя как дома в эпоху Трампа. Старый мир в данном случае — это международный порядок, который Соединенные Штаты построили на Западе после Второй мировой войны, а затем стремились глобализировать после своей победы в "холодной войне". Этот проект принес мир, процветание и свободу, изменившие мир. Однако сегодня старый порядок исчерпал себя.

На протяжении многих лет ревизионистские государства, в первую очередь Китай и Россия, постепенно подрывали этот мировой порядок, и теперь, порой, кажется, что и Соединённые Штаты вступили с ним в сговор. Через десять лет мир будет выглядеть совсем иначе. Но пока нам неизвестно, что ждёт нас по окончании этого переходного периода — какую форму примет этот новый мир.

Один из возможных сценариев — это модель "двух миров", напоминающая эпоху "холодной войны", при которой мир разделится на противоборствующие блоки во главе с Вашингтоном и Пекином. Второй вариант — это эпоха не двух блоков, а нескольких империй, в которой целый ряд сильных мира сего захватывает региональные сферы влияния. Третий вариант — это мир, где каждый сам за себя, в котором поведение США становится хищническим и ввергает систему в анархическую бездну.

Нынешний момент кажется столь нестабильным, потому что каждый из этих сценариев выглядит вполне вероятным — и каждый находит подтверждение во внешней политике противоречивой сверхдержавы. Многое по-прежнему зависит от обстоятельств; многое зависит от решений США и предстоящих избирательных циклов. Но анализ того, что ждет нас после этого переходного периода, — это первый шаг к подготовке к миру, который — даже при самом благоприятном сценарии — будет более раздробленным и жестоким, чем тот, который мы оставили позади.

Современный мир — это творение Америки. После Второй мировой войны Соединенные Штаты создали охватывающие весь мир альянсы по периферии Евразии. Они возродили разрушенные страны и восстановили мировую торговлю. Они защищали свободу судоходства в отдаленных водах и обеспечивали другие общественные блага. Соединенные Штаты, а не Организация Объединенных Наций, были ближе всего к тому, что можно назвать мировым правительством. Эта политика легла в основу процветающей Западной системы, которая затем победила Советский Союз и после "холодной войны" превратилась в расширяющийся либеральный порядок.

Как и все героические достижения, это тоже сопровождается мифами, упущениями и преувеличениями. Вашингтон порой обеспечивал либеральный порядок с помощью нелиберальных средств, таких как жестокие военные интервенции и тайные интриги. В одах, воспевающих солидарность союзников, умалчиваются ожесточенные споры — от Суэцкого кризиса 1956 года до возглавленного США вторжения в Ирак в 2003 году, — которые потрясли демократический мир. Соединенные Штаты игнорировали или изменяли собственные правила, когда те становились неудобными, как, например, когда в 1971 году они отказались от Бреттон-Вудской системы международных финансов. Не бывает порядка без лицемерия и принуждения.

Однако в основном Pax Americana использовала свою огромную мощь для поддержки удивительно широкого понимания собственных интересов — убеждения в том, что даже географически изолированный гигант может процветать лишь тогда, когда помогает слабым странам обрести процветание и безопасность. Это сочетание принесло результаты, изменившие ход истории.

Однако ничто не вечно, и американский мировой порядок — особенно его более глобально ориентированная версия, сформировавшаяся после "холодной войны", — подходит к концу. Этот порядок подвергается натиску извне: Пекин, Москва и их партнеры рассматривают его как препятствие на пути к реализации своих амбиций и угрозу своим авторитарным режимам. Они подрывают баланс сил и важнейшие нормы, такие как свобода мореплавания и запрет на насильственное завоевание, на всем евразийском суперконтиненте. Эти государства, особенно Китай, также разрушили порядок изнутри: Пекин использовал свое вхождение в мировую экономику для создания производственного и военного потенциала, который он теперь использует для противостояния Соединенным Штатам. Между тем сам Вашингтон устал — возможно, окончательно разочаровался — в собственном творении.

Отсюда и возникает ощущение нестабильности, характерное для нашего времени. Власть Вашингтона по-прежнему не имеет себе равных. Ключевые структуры существующего мирового порядка, такие как альянсы США и "Большая семерка", пока остаются незыблемыми. Однако прогнозы в отношении этого порядка выглядят мрачными, возможно, даже фатальными. Что произойдет, когда агония завершится?

Два мира

На протяжении большей части последнего десятилетия казалось, что за миром, возглавляемым США, последуют два мира — что мечта о едином глобальном порядке уступит место борьбе между блоками. В этом сценарии блок под руководством Китая включал бы в себя агрессивные евразийские автократии, а также разношерстных союзников — от Кубы до Пакистана и целые регионы Глобального Юга. Блок под руководством США включал бы демократических союзников на периферии Евразии. Ряд колеблющихся государств — от Индии до Саудовской Аравии, от Бразилии до Индонезии — выборочно присоединялись бы к этим блокам, маневрируя между ними в зависимости от ситуации. Будущее международной политики вернулось бы к прошлому времен "холодной войны".

Это не будет точной копией прошлого: у интегрированного в мировую экономику Китая гораздо больше возможностей для экономического привлечения и давления, чем когда-либо было у Кремля. Однако при таком сценарии международная экономика будет постепенно фрагментироваться, поскольку санкции и цепочки поставок станут оружием. Вопрос о разъединении будет стоять не столько в плане "если", сколько в плане "когда" и "на чьих условиях". Как и во время "холодной войны", биполярное соперничество охватит все регионы. Наиболее опасные места — Украина, Тайвань, Южно-Китайское море — окажутся на линии геополитического раскола.

Нравится это кому-то или нет, но мощные структурные силы способствуют формированию такого будущего. Напряженность в отношениях между США и Китаем может то усиливаться, то ослабевать в зависимости от того или иного саммита или кризиса. Президент США Дональд Трамп может с почтением и благоговением отзываться о председателе КНР Си Цзиньпине. Но фундаментальное противостояние только обостряется, поскольку стремление Китая к господству — в сфере ключевых технологий, в мировой торговле, в западной части Тихого океана — сталкивается с мощью и привилегиями США. Борьба великих держав, как правило, приводит к поляризации мировой политики; взаимозависимость становится источником уязвимости на фоне ожесточенных споров. Во многих отношениях динамика, ведущая к такому будущему, ускоряется. Война России в Украине придала мощный импульс экономическому, технологическому и военному сближению евразийских автократий. Си и президент России Владимир Путин знают, что они могут победить, только действуя сообща против демократического сообщества. Вопрос, по сути, заключается в том, сможет ли Вашингтон по-прежнему объединять свободный мир.

К чести Трампа, его администрация создает вооруженное демократическое сообщество, требуя увеличения военных расходов для противостояния взаимосвязанным угрозам. Не в последнюю очередь Трамп нанес удар по авторитарной оси, разгромив ее более слабых членов — Иран и Венесуэлу. Возможно, следующей будет Куба. И если судить по истории, его стремление восстановить гегемонию в Западном полушарии — его "доктрина Донро" — является необходимым условием для проецирования силы в более широком мире.

Лучшие стороны политики Трампа могли бы обеспечить Вашингтону и его союзникам успех в новой холодной войне. Но ее темные стороны говорят об обратном.

Мировоззрение Трампа, согласно которому крупные государства диктуют условия, а мелкие смиряются со своей судьбой, делает его более подходящим партнером для Си и Путина, чем для большинства союзников США. Его принудительный и асимметричный подход к заключению соглашений создает впечатление, что ему важнее не укрепление демократического сообщества, а выжимание из него максимальных уступок. Его требования в отношении Гренландии и Канады грозят привести Вашингтон к союзу с жаждущими земель ревизионистами — и разорвать трансатлантическое ядро свободного мира. Все больше и больше европейские союзники опасаются оказаться в ловушке между тремя алчными державами: Китаем, Россией и Соединенными Штатами. Если это произойдет, новой "холодной войны" не будет — потому что не будет демократического блока, способного противостоять авторитарному.

Тем не менее, не стоит сбрасывать со счетов сценарий "двух миров". Эпоха Трампа оставит после себя не только разрушения, но и созидание. По мере усиления авторитарных угроз будут расти и стимулы для сотрудничества между демократическими странами, пусть даже на транзакционной основе. Если преемники Трампа смогут рассказать историю об общей цели, а не просто о личном обогащении, они, возможно, смогут заново сформировать договор о свободном мире с новыми уровнями коллективных усилий и новыми подходами к распределению бремени.

Новые империи

Второй сценарий заключается в том, что пост-американский мир разделится не на два великих блока, а на несколько меньших региональных сфер влияния. Соединенные Штаты стремятся обеспечить себе стратегическую изоляцию, сосредоточив внимание на создании империи в Западном полушарии, охватывающей территорию от Гонолулу до Нуука, от Арктики до Аргентины. Пока Вашингтон избавляется от трансокеанских обязательств, Китай стремительно выходит на лидирующие позиции на обширной территории, простирающейся от Юго-Восточной до Северо-Восточной Азии. Россия укрепляет, возможно, не без кровопролития, свое господство на постсоветском пространстве и в некоторых частях Восточной Европы.

Но это разделение на сферы влияния — не просто игра великих держав. В мире, подверженном фрагментации, Индия стремится к лидерству в Южной Азии и Индийском океане. Турция заявляет о своих правах на пост-османскую сферу влияния на стыке Европы, Ближнего Востока и Африки. Израиль, Саудовская Аравия и другие претенденты борются за гегемонию в регионе Красного моря, связывающем Персидский залив и Африканский Рог. На смену Pax Americana приходит новая эра империй.

Эти империи не обязательно должны быть герметично закрытыми или находиться под военной оккупацией, как Европа во времена нацистского правления: гегемония может проявляться в самых разных формах. Однако в этом будущем мировой порядок разбивается о скалы силовой политики.

Международное право теряет свою силу, поскольку региональные лидеры устанавливают нормы допустимого поведения; они оказывают давление на непокорных клиентов или свергают их. Региональные лидеры перенаправляют потоки торговли, инвестиций и ресурсов; они также вводят строгие ограничения на связи более слабых соседей с другими державами.

Исторически сложилось так, что некоторые сферы влияния возникали в результате соглашений между гангстерами; классическим примером этого является раздел Восточной Европы между Адольфом Гитлером и Иосифом Сталиным. Некоторые современные аналитики предполагают, что Си, Трамп и Путин заключают собственную сделку по разделу мира. Однако сферы влияния могут возникать и неформально или постепенно.

Если США разрушат НАТО, отняв у его членов территории, то формирование американской сферы влияния в Западном полушарии может способствовать появлению российской сферы влияния в Восточной Европе. Если неуклонное наращивание военной мощи Китаем сделает первую цепь островов — простирающуюся от Японии до Тайваня и Филиппин — преодолимой, то Западный Тихий океан окажется под влиянием Пекина, даже если Пентагон никогда явно не признает этого факта. Таким образом, если Вашингтон пойдет ва-банк на гегемонию в Западном полушарии, при этом считая — как сказал сам Трамп — что события за океаном — это проблема кого-то другого, результатом может стать мир с несколькими сферами влияния.

Иногда создается впечатление, что именно в этом направлении и движется ситуация. Тем не менее Трамп не является ярым сторонником концепции "сфер влияния". Возможно, потому, что понимает: мир, строго разделённый на сферы влияния, стал бы для сверхдержавы болезненным падением. Исчезнут односторонние торговые соглашения с евразийскими союзниками, отчаянно стремящимися сохранить защиту со стороны США, а у Японии и Германии не останется причин поддерживать доминирование доллара. Если США будут вытеснены из Восточной Азии с ее динамично развивающимися экономиками, ключевыми торговыми путями и высокотехнологичными цепочками поставок, им, несомненно, будет трудно конкурировать с Китаем: обменять Тайвань на Гондурас — невыгодная сделка.

И если система, основанная на сферах влияния, ослабит мощь США, она может также подорвать ту самую стабильность, к которой стремятся её сторонники. Теоретически, сферы влияния обеспечивают мир между великими державами за счёт подчинения меньших держав: сильные государства делят мир между собой и держат под контролем неуправляемые элементы. Безусловно, конфликта между США и Китаем из-за Тайваня не будет, если Вашингтон уйдет из западной части Тихого океана. Но не стоит рассчитывать на прочный мир.

Самое главное, что сферы влияния не просто предоставляются или дарятся; их зарождение часто сопровождается кровопролитием. Амбициозные автократии склонны к жестокости, вплоть до геноцида, на подконтрольных им территориях. А малые и средние государства, зная, что их может ожидать, имеют и другие варианты, кроме пассивного принятия господства. Украина ведет ожесточенную борьбу, чтобы не попасть под власть российской империи. Япония вполне может поступить так же — или просто создать ядерное оружие — чтобы избежать подчинения Пекину. Эта опасность указывает нам на третий сценарий, который может наступить после упадка нашего порядка.

Уродливый хаос

На Всемирном экономическом форуме этого года премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что разрушение старого порядка открывает возможности для стран средней величины. По его мнению, благодаря совместной работе и укреплению своего потенциала эти страны смогут найти свой путь между великими державами и сохранить для себя приемлемую систему.

В этом сценарии Соединённые Штаты становятся "изгоем": мрачные порывы Трампа предвещают появление жестокой сверхдержавы, попирающей международные нормы. Вашингтон занимается агрессивной территориальной экспансией. Он присваивает, с помощью силы или принуждения, жизненно важные ресурсы более слабых государств. Он требует от своих вассалов все более щедрых даней; он непрерывно вмешивается, выступая от имени нелиберальных популистов, в политику Европы и других регионов. Соединенные Штаты используют свою глобальную роль в качестве оружия, а не отказываются от нее.

Этот сценарий выглядит столь мрачным потому, что поведение США приводит к созданию мира, в котором все три великие державы представляют собой алчных и хищных ревизионистов. Меньшие государства, особенно расположенные вдоль линий конфликтов в Евразии, рискуют оказаться зажатыми с нескольких сторон. Самооборона — по сути, принцип "каждый сам за себя" — является единственным правдоподобным ответом.

Территориальная агрессия, и даже исчезновение государств, становятся гораздо более распространенными явлениями, поскольку нет ни одной великой державы, приверженной сохранению статус-кво или защите суверенитета более слабых стран. Таким образом, в мире, где каждый сам за себя, некоторые уязвимые государства подвергаются разгрому, подчинению или расчленению. Война в Украине может оказаться скорее предвестником будущего, чем мрачным напоминанием о прошлом. Другие государства будут лихорадочно вооружаться, возможно, стремясь заполучить ядерное оружие как лучшую гарантию выживания.

Между тем соперничество, долгое время сдерживаемое мощью США, может разгореться с новой силой: если европейские государства начнут перевооружаться, а Европейский союз — возможно, под совместным давлением США и России — расколется, стоит ожидать возвращения гонки вооружений и соперничества в сфере безопасности, которые когда-то были столь характерны для этого континента. Попрощайтесь со свободой судоходства: по мере разрушения международной стабильности страны и даже квазигосударственные субъекты будут бороться за контроль над жизненно важными узкими местами — от Панамского канала и Северного морского пути до Баб-эль-Мандебского пролива и Ормузского пролива. В мире, где царит беззаконие, физический контроль над торговлей, ресурсами и рынками приобретает все большее значение, что лишь усиливает другие мотивы для завоеваний.

Все это звучит как кошмар. Но если посмотреть на это с исторической точки зрения, то это не так уж и невероятно.

Конец британской гегемонии в начале XX века не привёл к немедленному появлению нового мира. Он повлек за собой десятилетия хаоса. На протяжении веков, предшествовавших установлению британской гегемонии, многополярная Европа — тогдашний центр международной системы — была рассадником тирании и войн.

Наше убеждение в том, что относительная стабильность — это норма, а безудержная жестокость — исключение, является интеллектуальным наследием, оставленным поколениями мирной гегемонии США. Если эта гегемония закончится или примет хищнический характер, будьте готовы к неприятному рецидиву.

Представьте себе, что мы находимся на перепутье — в точке, откуда мировая политика может пойти по одному из нескольких путей. Неопределенность чрезвычайно велика, поскольку эти пути ведут к совершенно разным результатам. Мы уже знаем, что следующая эпоха будет более раздробленной и опасной, чем предыдущая.

Десять лет назад новая "холодная война" казалась самым худшим из возможных исходов. Сейчас это, пожалуй, наша лучшая надежда. Сценарий разделения мира на два лагеря приведет к опасным кризисам и еще большему расколу мировой экономики. Чтобы обойти уверенный в себе и воинственный Китай, демократическому блоку понадобятся огромные ресурсы и проницательность. Но этот сценарий, по крайней мере, сохраняет "половину мира", как однажды написал бывший госсекретарь США Дин Ачесон; он предполагает достаточное сотрудничество демократических стран, чтобы поддерживать приемлемый баланс сил и сдерживать самые амбициозные порывы Пекина. Другие сценарии — новая эра империй, которая окажется гораздо менее стабильной и выгодной, чем рекламируется, или возвращение к хаосу — гораздо мрачнее. Эти пути могут соблазнить сверхдержаву, которая в значительной степени забыла, насколько ужасным был период, предшествовавший Pax Americana, — но будьте уверены, они заканчиваются тьмой.

Ирония заключается в том, что Соединённые Штаты по-прежнему обладают чрезмерно большим влиянием на то, что будет происходить после установления ими мирового порядка, поскольку — к лучшему или к худшему — выбор самого могущественного игрока на мировой арене по-прежнему имеет решающее значение. Если страна будет проводить лучшую политику Трампа, она сможет направить реформированное, пусть и сильно потрясенное, демократическое сообщество на коллективные усилия, необходимые для сопротивления авторитарному давлению. Если же Вашингтон уйдет с зарубежных театров военных действий, это вызовет борьбу за сферы влияния. Если Соединенные Штаты станут изгоями, они присоединятся к ревизионистам, разрушающим старый порядок, и ввергнут мир в новую эру самообороны.

В эклектичной внешней политике Трампа прослеживаются признаки всех трех тенденций. Ближайшие годы — а также избирательные циклы в США — покажут, какие из этих тенденций закрепятся в виде моделей, от которых будет все сложнее отступить.

Старый порядок умирает: воспевание глобально ориентированного, либерального международного порядка не вернет его. Ключевой вопрос, на который предстоит ответить в ближайшее десятилетие, заключается в том, попытается ли Вашингтон заменить этот мир чем-то сложным, но терпимым, или же приведет нынешнюю неопределенность к чему-то радикально худшему.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

