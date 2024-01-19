Украина решает судьбу Запада. Почему для выживания мира нужен разгром России

Related video

С тех пор, как силы президента России Владимира Путина вторглись в Украину в феврале 2022 года, западные аналитики пытались понять, что означает этот конфликт для остального мира. В обнадеживающие первые месяцы войны, характеризующиеся устойчивостью Украины, некомпетентностью России и единством Запада, часто казалось, что конфликт раскрывает силу свободного мира и слабость его врагов.

Почти два года спустя зашедшая в тупик борьба грозит оставить мрачное наследие.

Разведывательное сообщество США, предпринявшее проницательные усилия по обнародованию большого количества несекретных данных в начале 2022 года, возможно, лишило Путина внезапности в нападении на Украину, но его вторжение все равно было достаточно шокирующим. Европейские наблюдатели говорили о "моменте 1939 года" — случае неспровоцированной крупномасштабной агрессии, которая угрожала разрушить мировой порядок. Но сочетание отчаянного сопротивления Украины, недостаточной подготовки России и чрезвычайной помощи Запада помогло предотвратить это авторитарное наступление.

США и их союзники ввели санкции против экономики Путина; их помощь помогла украинцам уничтожить толпы российских оккупантов. Демократический мир обрел новую цель: страны от Западной Европы до Восточной Азии вновь взяли на себя обязательства по коллективной обороне.

Президент США Джо Байден заявил, что реакция Запада была "беспрецедентной и ошеломляющей". В то время, как западные страны заморозили валютные резервы России и наказали ее высокотехнологичные отрасли, Байден хвастался, что санкции "разрушают" экономику Путина. Его администрация вскоре стала утверждать, что Россия уже потерпела "стратегическое поражение" в Украине — что она выйдет из войны искалеченной в военном и экономическом отношении.

В 2022 году, когда армия Путина терпела неудачу, а друзья Украины сплачивались, казалось, что жестокое вторжение укрепит глобальный порядок, возглавляемый Америкой. Но по ситуации на начало 2024 года, силы Путина укрепились, перспективы Украины неопределенны, и война все еще может стать неудачей, а не победой для демократического мира.

Западные санкции больше не выглядят как чудо-оружие. Российская экономика сократилась всего на 2,2 процента в 2022 году и возобновила рост в 2023 году. Российская торговля была перенаправлена ​​в Азию; финансовые, технологические и торговые отношения с Китаем процветают. Геополитически двойственные колеблющиеся государства, такие, как Турция и Объединенные Арабские Эмираты, помогают Москве смягчить свою экономическую изоляцию. Конечно, цена конфликта усугубила экономический дисбаланс в России. Но в ближайшем будущем нет никакой перспективы развала экономики или военной машины, которую она поддерживает.

Азиатские друзья помогают Путину пережить западные санкции Фото: Getty Images

Также не факт, что Запад вскоре столкнется с ослабленной, униженной Россией, неспособной серьезно угрожать своим соседям. Конечно, страна Путина понесла тяжелые потери в живой силе и технике. Но правительство мобилизовало сотни тысяч новых солдат и поставило экономику на военную основу. Поскольку Кремль вливает деньги в оборонный сектор, военное производство стремительно растет: в 2024 году Россия произведет больше артиллерийских снарядов, чем США и Европа, вместе взятые.

Путин вытеснил большинство оставшихся умеренных из политической системы и преодолел внутренние вызовы своей власти. Он усилил партнерские отношения с Ираном, Китаем и Северной Кореей, коллегами-автократиями, которые сейчас предоставляют России военную и экономическую поддержку.

Россия, которая выйдет из этой войны, может оказаться гипермобилизованной ревизионистской державой с большим резервом подготовленных военных кадров и глубоким чувством обиды на Запад. Это — гарантия проблем на восточном фронте НАТО, а также увеличения глобальных требований к американской военной мощи.

Наконец, демократическое сообщество больше не выглядит таким сплоченным. В течение нескольких месяцев политическая дисфункция не позволяла США сохранить уровень поддержки, необходимой Украине для ведения войны. Европейский Союз на мгновение зашел в тупик в своих попытках увеличить помощь Украине из-за сопротивления пропутинского правительства в Венгрии. "Украинская усталость" растет в большей части Запада.

Если Дональд Трамп станет президентом в ноябре этого года, демократическая солидарность может перерасти в трансатлантическую вражду. И если США в конечном итоге откажутся от Украины, эта страна может дойти до военного поражения, которое будет иметь глобальные последствия, продемонстрировав, что демократиям не хватает выносливости, чтобы предотвратить навязывание миру своей воли экспансионистской автократией – будь то Россия Путина, Китай Си Цзиньпина, Северная Корея Кима или Иран Хаменеи.

Изменяющиеся уроки войны в Украине подчеркивают сложность принятия однозначных выводов о любом конфликте в режиме реального времени. Ведь война непредсказуема. Смысл Первой мировой войны выглядел совсем иначе в сентябре 1914 года, когда немецкие армии приближались к Парижу, чем в сентябре 1916 года, когда Западный фронт зашел в тупик, или в сентябре 1918 года, когда центральные державы давали трещину. Аналогичным образом, глобальные последствия войны в Украине через год или два могут выглядеть совсем иначе, чем сегодня.

Если США и их союзники смогут найти в себе силу духа и готовность довести Украину до приемлемого результата – такого, который сделает ее экономически жизнеспособной и обороноспособной – одновременно усиливая боль, которую испытывает Россия из-за ее агрессии, последствия конфликта еще смогут быть в основном конструктивными. Если нет — война, которая когда-то казалась спасением находящегося под угрозой глобального порядка, может просто ускорить его эрозию.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник.

Важно