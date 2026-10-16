Украинский тупик Трампа: президент США понятия не имеет, как можно окончить войну

Сделка президента Дональда Трампа по закупке дизельного топлива у России вызывает моральное возмущение: она вознаграждает агрессора, терроризирующего украинские города с помощью дронов и ракет, и одновременно наказывает жертву за то, что та дает отпор. Экономическая выгода от этой сделки для Америки будет, в лучшем случае, скромной. Прежде всего эта сделка, к сожалению, свидетельствует о более глубоких недостатках политики Трампа в отношении Украины. Президент искренне стремится к миру в этой стране. Однако его стратегическая ограниченность и недисциплинированность постоянно затрудняют решение этой задачи.

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Однако эта сделка будет иметь стратегические последствия, поскольку ослабит давление, направленное на сокращение закупок российских энергоресурсов Западом. Она грозит свести на нет годовые усилия Европы, направленные на то, чтобы убедить Трампа в том, что именно Россия, а не Украина, является главным препятствием на пути к миру. Кроме того, она создает абсурдную ситуацию, при которой Трамп наполняет казну неофашистской автократии, одновременно наказывая Украину за то, что она в целях самообороны наносит удар по военной экономике Путина.

Группа сенаторов из обеих партий уже осудила эту сделку. Трамп выступил в её защиту и объявил о "энергетическом перемирии" между Украиной и Россией — прорыве, который скорее является плодом воображения, чем реальностью.

Каким бы ни был исход этого эпизода, он наглядно демонстрирует, как предвыборные мотивы и экономические последствия войны с Ираном влияют на внешнюю политику США в регионах, расположенных далеко за пределами Ближнего Востока. Кроме того, это позволяет заглянуть в суть трудностей, с которыми сталкивается Трамп в своих попытках положить конец войне на Украине.

Трамп, похоже, искренне потрясен этой бойней. У него есть веские стратегические мотивы для поиска мирного соглашения на фоне потенциальной "бесконечной войны" в Персидском заливе и растущей угрозы со стороны Китая в Тихоокеанском регионе. Однако его подход к мирному урегулированию принёс больше вреда, чем пользы.

Справедливости ради стоит отметить, что реалистичная стратегия включала бы некоторые инициативы Трампа, такие как оказание давления на европейцев с целью возложения на них основной ответственности за оказание помощи Украине. Она также предполагала бы незаметное побуждение правительства президента Владимира Зеленского принять тот факт, что ему не удастся вернуть все территории, утраченные в пользу России, и что страна не станет членом НАТО.

Однако вторая половина этой стратегии должна была включать в себя согласованные усилия по усилению санкционного давления на Россию, последовательную поддержку наносящей сокрушительные удары кампании Украины, а также решительные меры, призванные убедить Путина в том, что он не сможет просто переждать, пока США перестанут поддерживать Украину, или дождаться раскола западной коалиции. В этом плане результаты выглядят мрачно.

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С момента своего столкновения с Зеленским в Овальном кабинете в феврале 2025 года Трамп неоднократно публично конфликтовал с украинским лидером и угрожал прекратить разведывательную и военную поддержку со стороны США. Он вступал в конфликты с европейскими союзниками не только по благородным поводам (распределение бремени), но и по сомнительным (приобретение Гренландии). Его администрация порой вставала на сторону России в попытках повлиять на европейские выборы; она может вывести значительные силы США с континента как раз в тот момент, когда кампания гибридной войны, развязанная Москвой, набирает обороты. Трамп и его помощники также создают стойкое впечатление, что они хотят возобновить деловые отношения с Москвой, как только эта надоедливая война в Украине будет улажена.

Все это, несомненно, подтолкнуло Путина к мысли, что он сможет разъединить США с Украиной и с Европой, если проявит достаточно безжалостного терпения. Это вселяет в него уверенность, что он сможет выиграть войну в Вашингтоне, даже если не сможет победить на поле боя в Донбассе. Даже когда администрация стремится к миру, предлагая значительные уступки со стороны Украины — как это сделал Трамп на саммите с Путиным на Аляске в прошлом году — эти усилия не могут удовлетворить всеобъемлющие требования Москвы.

Миротворческая деятельность Трампа на Украине обернулась провалом, что отражает два из его самых серьезных стратегических недостатка.

Во-первых, он постоянно неверно определяет причину тупиковой ситуации. Часто кажется, что его больше раздражает настойчивое стремление Украины выжить как независимое государство, чем одержимое стремление России покончить с этой независимостью. Вопреки всем доказательствам обратного он настаивает на том, что Путин хочет мира больше, чем Зеленский.

Такая точка зрения, возможно, отражает присущую Трампу ментальность "сфер влияния", согласно которой меньшие державы должны подстраиваться под более крупные. Однако она не позволяет Трампу увидеть, что Путин стремится добиться капитуляции Украины в рамках своего более широкого геополитического наступления на Запад. Российский лидер отступит только тогда, когда цена его упорства станет слишком высокой.

Во-вторых, президент, который отдает приоритет быстрым решениям, не справляется с кропотливой работой по выработке стратегии. Миротворчество на Украине никогда не было легкой задачей. Оно требует умелого сочетания давления и дипломатии в отношениях с Москвой; оно предполагает поддержание солидарности Запада при одновременном продвижении к неудовлетворительным компромиссам.

Однако Трампу не хватает терпения для ведения осторожной и скоординированной государственной политики; он пренебрегает консультациями с союзниками. Поэтому он неоднократно выдвигал необдуманные мирные инициативы, которые вызывают панику в Киеве и Европе, но не способны повлиять на Путина.

Теперь Трамп заключил сделку по дизельному топливу, которая принесет мизерную экономическую выгоду и повлечет за собой серьезные стратегические издержки. По имеющимся данным, он угрожает отказаться поддерживать Украину, если та не прекратит наносить удары по глубоко расположенным энергетическим объектам России — то есть, не откажется от своего лучшего инструмента, позволяющего сделать цену войны Путина непосильной.

При этом Трамп подрывает позиции США, поощряя Путина продолжать наступление и растрачивая влияние США в Киеве. Мир в Украине — достойная цель. Увы, Трамп понятия не имеет, как ее достичь.

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