В президенты США почти не попадают люди с высокими моральными принципами, Дональд Трамп — совсем не какое-то исключение, утверждает политический эксперт Артем Биденко. Но бояться самодурства Трампа не следует: политическая система Америки выстроена таким образом, что зарвавшегося президента удержат в рамках, и история знает тому немало примеров…

Помните Фрэнка Андервуда из "Карточного домика" — кто смотрел, конечно?

Следует понимать, что он — типичный американский президент, а отнюдь не какая-то выдумка ради шоу. Политическая система США устроена таким образом, что в Овальный кабинет добираются, как правило, те, кто готов выгрызать горло, у кого есть амбиции, харизма и агрессия. Мораль и интеллект вообще не обязательны.

Конечно, исключения бывали, но их было мало, и это далеко не те президенты, которыми привыкли восхищаться. В историю в большей степени вошли лидеры, которые умело использовали шарм и харизму ради достижения популярных политических целей. Ведь и Кеннеди, и Рузвельта было за что критиковать.

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Обама? Мало кто помнит, но в 2012 году он мило беседовал с Медведевым, и случайно рядом был включен микрофон: "Это мои последние выборы. После выборов у меня будет больше свободы действий".

И хотя в голливудских боевиках часто показывают сильных, взвешенных и трезвомыслящих президентов, США все же сильны благодаря своим разветвленным институтам, где конкуренция лежит в основе всех процессов. Система сдержек и противовесов делает эту страну сильной и успешной.

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В 1937 году Рузвельт предложил увеличить состав Верховного суда до пятнадцати судей, и Сенат, где его партия обладала подавляющим большинством, этот план не пропустил. В 1952 году Верховный суд отменил указ Трумэна о национализации сталелитейных заводов. В 1974 году суд единогласно, 8 голосами против 0, обязал Никсона передать пленки, и менее чем через три недели тот ушел в отставку. 20 февраля 2026 года Верховный суд признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях не позволяет президенту вводить тарифы.

Америка сильна не благодаря президентам, а благодаря системе, в которой президент играет далеко не главную роль. Он скорее является лидером для американцев, а стабильность и эффективность обеспечивают другие институты. Восхищаться самими президентами не в чем, и удивляться, как все держится при таких людях, тоже.

Поэтому и в отношении Трампа нам остается надеяться, что Конгресс, суды и избиратели выполнят свою работу. Ближайшая проверка состоится 3 ноября на промежуточных выборах. Сколько это продлится, сложно прогнозировать: от взлома в Уотергейте до отставки Никсона прошло более двух лет.

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