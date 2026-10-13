"Раненый Трамп" опасен для Киева: каковы риски для Зеленского после ссоры с США

Politico пишет, что за резкими заявлениями Зеленского о "подарке Путину" могут последовать вполне ощутимые последствия: Вашингтон может перекрыть Киеву разведданные, Starlink и закупки оружия.

Резкая публичная реакция Владимира Зеленского на дизельное соглашение Дональда Трампа может обернуться для Украины потерей крайне важной помощи. Такую оценку дает журналист Politico Джейми Деттмер.

Договоренность о закупке миллионов тонн российского дизельного топлива совпала с наступлением холодов и стала ударом для украинцев, которые каждую ночь переживают атаки дронов и баллистических ракет. Главный вопрос теперь заключается в том, насколько сильно Зеленский может позволить себе разозлиться.

Президент Украины назвал соглашение "слабым решением" и "подарком Путину", а впоследствии поддержал новые удары по российским НПЗ. В ответ Трамп посоветовал украинцам сменить лидера.

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Эксперт Королевского объединенного института оборонных исследований Тим Виласи-Вилси признает, что разочарование Киева понятно, но предупреждает, что украинский лидер, возможно, недооценивает, "насколько опасным может оказаться раненый Трамп".

Риски вполне реальны — Вашингтон способен приостановить обмен разведданными, оказать давление на Илона Маска в связи с Starlink или заморозить программу, в рамках которой союзники закупают американское оружие для Киева.

Зеленского неожиданно поддержала оппозиция. Петр Порошенко заявил, что новый лидер нужен разве что России, а любые шаги следует оценивать только с точки зрения того, приближают ли они полное прекращение огня.

В свою очередь, бывшая советница руководителей дипломатического аппарата ЕС Натали Точчи считает, что рычаги влияния Трампа уже ослабли — лишившись значительной части поддержки, он сократил и свои собственные возможности оказывать давление.

Гнев Трампа: почему президент США недоволен действиями Зеленского

Американский лидер разрешил России продавать дизельное топливо на мировом рынке. С начала полномасштабной войны на российские нефтепродукты действовал запрет, а сама Москва после серии украинских ударов сократила собственный экспорт. В ответ на это Владимир Зеленский резко раскритиковал это решение, назвав его "слабым решением сильных партнеров" и "очевидной слабостью, которая играет на руку России"

Также говорилось о том, что Трамп пообещал перекрыть Украине доступ к американским разведданным, если удары по российским дизельным заводам и нефтеперерабатывающим предприятиям не прекратятся. Договоренность с Владимиром Путиным была достигнута после того, как Зеленский шесть раз отказался прекратить атаки.

В ответ на резкие высказывания президент США Дональд Трамп заявил, что Украине пора сменить главу государства. По его мнению, к кризису привели действия Владимира Зеленского — удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Как сказал глава Белого дома в комментарии американским СМИ, Вашингтон разрешал Киеву делать что угодно, кроме атак на НПЗ, где производят дизельное топливо.

Ранее сообщалось, что Трамп отменил санкции на импорт российского дизельного топлива и угрожал Украине из-за атак на российские НПЗ, объяснив это необходимостью сдержать цены в США.

Кроме того, Дональд Трамп выразил сомнение в том, что Пекин и Москва поддерживают Тегеран. По его словам, "им есть что терять".