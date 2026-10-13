"Поранений Трамп" небезпечний для Києва: які є ризики для Зеленського після сварки з США

Politico пише, що за різкими заявами Зеленського про "подарунок Путіну" можуть піти цілком відчутні наслідки: Вашингтон здатен перекрити Києву розвіддані, Starlink і закупівлі зброї.

Жорстка публічна реакція Володимира Зеленського на дизельну угоду Дональда Трампа може обернутися для України втратою критично важливої допомоги. Таку оцінку дає журналіст видання Politico Джеймі Деттмер.

Домовленість про закупівлю мільйонів тонн російського дизелю збіглася з початком холодів і стала ударом для українців, які щоночі переживають атаки дронів та балістики. Головне питання тепер у тому, наскільки сильно Зеленський може дозволити собі розлютитися.

Український президент назвав угоду "слабким рішенням" і "подарунком Путіну", а згодом підтримав нові удари по російських НПЗ. У відповідь Трамп порадив українцям змінити лідера.

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Експерт Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Тім Віласі-Вілсі визнає, що розчарування Києва зрозуміле, але попереджає, що український лідер може недооцінювати, "наскільки небезпечним може бути поранений Трамп".

Ризики конкретні – Вашингтон здатен зупинити обмін розвідданими, натиснути на Ілона Маска щодо Starlink або заморозити програму, через яку союзники купують американську зброю для Києва.

Зеленського неочікувано підтримала опозиція. Петро Порошенко заявив, що новий лідер потрібен хіба що Росії, а будь-які кроки варто оцінювати лише з огляду на те, чи наближають вони повне припинення вогню.

Натомість колишня радниця керівників дипломатії ЄС Наталі Точчі вважає, що важелі Трампа вже ослабли – забравши значну частину підтримки, він зменшив і власні можливості тиску.

Гнів Трампа: чому президент США невдоволений діями Зеленського

Американський лідер дозволив Росії продавати дизельне пальне на світовому ринку. Від початку повномасштабної війни на російські нафтопродукти діяла заборона, а сама Москва після серії українських ударів скоротила власний експорт. У відповідь на це Володимир Зеленський жорстко розкритикував рішення, назвавши "слабким рішенням сильних партнерів" та "очевидною слабкістю, що грає на руку Росії"

Також ішлося про те, що Трамп пообіцяв перекрити Україні доступ до американських розвідданих, якщо удари по російському дизелю та нафтопереробці не припиняться. Домовленість із Володимиром Путіним з'явилася після того, як Зеленський шість разів відмовився зупинити атаки.

У відповідь на різкі висловлювання президент США Дональд Трамп заявив, що Україні час змінити главу держави. На його переконання, до кризи призвели дії Володимира Зеленського — удари по російських нафтопереробних заводах. Як сказав очільник Білого дому в коментарі американським медіа, Вашингтон дозволяв Києву робити будь-що, окрім атак на НПЗ, де виробляють дизель.

Раніше повідомлялося, що Трамп скасував санкції на імпорт російського дизельного пального і погрожував Україні через атаки на російські НПЗ, пояснивши це потребою стримати ціни в США.

Крім того, Дональд Трамп висловив сумнів, що Пекін і Москва підтримують Тегеран. За його словами, "їм є що втрачати".