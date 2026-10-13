"Ми б про це дізналися": Трамп не вірить, що Китай і Росія допомагають Ірану у війні проти США

Президент США Дональд Трамп сумнівається в тому, що Китай і Росія надають допомогу Ірану, оскільки "їм є що втрачати".

Глава Білого дому вважає, що Москва та Пекін навряд чи пішли б на таку співпрацю, пише Reuters.

У соціальній мережі Truth Social Трамп зазначив, що бачив висловлювання критиків та опонентів, які стверджують, що Китай і Росія допомагають Ірану. Він назвав їх "радикальними лівими ідіотами та божевільними".

"Якщо це й відбувається, то в дуже незначних масштабах, але я взагалі не вірю, що вони це роблять. Їм є занадто багато чого втрачати, до того ж ми б про це дізналися — і дізналися б дуже швидко", — йдеться в його дописі.

Його слова свідчать про те, що наразі Трамп не вважає участь Китаю чи Росії значущим чинником конфлікту, хоча повідомлення про можливу допомогу Ірану й надалі викликають питання щодо реальних масштабів такої підтримки.

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У своїх попередніх заявах президент США охарактеризував позицію кремлівського диктатора Володимира Путіна та глави КНР Сі Цзіньпіна щодо Ірану як нейтральну.

Він також зазначав, що довіряє обом лідерам і не очікує, що ті якимось чином підтримають Іран в обхід США. І це попри те, що навіть Пентагон визнав, що РФ допомагає Ірану у війні проти США.

Ба більше, як повідомляє Reuters з посиланням на посла США в КНР, минулого місяця, під час візиту китайського лідера до Вашингтона, Трамп застеріг Сі Цзіньпіна від надання підтримки Ірану й отримав запевнення, що Китай цього не робитиме.

У вересні Трамп також спростував повідомлення про те, що перед липневою атакою, внаслідок якої загинули троє американських військовослужбовців, Іран отримав від китайських структур супутникові знімки американської військової бази в Йорданії.

Раніше у ЗМІ з’являлася інформація про те, що Китай постачав Ірану переносні зенітно-ракетні комплекси. Інші твердження стосувалися допомоги з боку Китаю, яка могла б дозволити Тегерану обходити санкції щодо експорту нафти.

Західні чиновники переконані, що Росія надає Тегерану підтримку, передаючи, найімовірніше, ракети та технології, а до цього — надаючи супутникові та розвідувальні дані.

У свою чергу Тегеран відкрито звернувся до Кремля з проханням надати реактивні дрони для війни зі США. Можливості Росії у сфері безпілотної авіації зросли настільки, що цього року Тегеран звернувся до Москви з проханням надати сучасні дрони "Герань" для використання у конфлікті з Ізраїлем та США.

Нагадаємо, що РФ відправляє боєприпаси, вибухівку та деталі для дронів до Ірану через Каспійське море.