Точне зазначення цілей: Росія передала Ірану список енергооб'єктів в Ізраїлі, — ЗМІ

Згідно з отриманими даними, цільові об'єкти були розділені на три категорії залежно від їхньої стратегічної важливості. В Ізраїлі ізольована енергосистема, тож точні удари Ірану можуть призвести до колапсу.

Згідно з інформацією, отриманою виданням The Jerusalem Post від джерела, близького до української розвідки, російська розвідка надала Ірану докладний список із 55 об'єктів найважливішої енергетичної інфраструктури на території Ізраїлю.

Іран атакує Ізраїль і тепер у нього є список важливих цілей

У доповіді, в якій підкреслюється поглиблення військового і розвідувального співробітництва між Москвою і Тегераном, наголошується, що отримана від колеги з "Осі зла" інформація дає змогу Ірану завдавати високоточних ракетних ударів по енергетичній мережі Ізраїлю.

Згідно з отриманими даними, цільові об'єкти розділені на три категорії залежно від їхньої стратегічної важливості:

Рівень 1: Критично важливі виробничі об'єкти. Це об'єкти, руйнування яких паралізує національну енергетичну систему. У звіті в якості основної мети конкретно вказана електростанція Орот-Рабін.

Рівень 2: Великі міські та промислові енергетичні центри. Ці об'єкти розташовані переважно в центральній частині Ізраїлю і обслуговують великі населені пункти.

Рівень 3: Місцева інфраструктура. До цих цілей відносяться регіональні підстанції, що обслуговують промислові зони і невеликі електростанції.

Російська оцінка вразливості Ізраїлю полягає в тому, що "на відміну від багатьох європейських країн, ізраїльська енергосистема характеризується високим ступенем ізоляції". Оскільки Ізраїль є "енергетичним островом", що не імпортує електроенергію із сусідніх країн, російська розвідка повідомила Ірану, що пошкодження навіть кількох центральних компонентів може спровокувати повний і тривалий енергетичний колапс, який призведе до масових вимкнень електроенергії та технічних збоїв, яким буде важко запобігти.

Президент України Володимир Зеленський дедалі частіше висловлюється про російсько-іранський альянс, попереджаючи, що "знання", отримані Росією під час війни в Україні, експортуються на Близький Схід.

"Росіяни теж їм допомогли, як іранці допомогли Росії на початку війни, коли надали їм дрони "шахед". Вони отримали цінні знання веденні війни, і це вплине і впливатиме на інші регіони", — сказав Зеленський в інтерв'ю газеті Post два тижні тому.

Також президент України нагадав, що Росія почала постачати Ірану безпілотники типу "Шахед", вироблені на російській території. Зеленський зазначив, що в дроні, збитому в одній із країн Близького Сходу, було виявлено "російські компоненти".

"Ми бачили деякі компоненти; у них були російські деталі. Ми знаємо це, тому що іранці це не виробляли", — заявив Зеленський.

Однак українські офіційні особи стверджують, що у Росії було кілька причин передати дані Ірану: надихнути свого головного союзника в регіоні та створити нову кризу на Близькому Сході, яка відволікла б міжнародну увагу та ресурси від війни в Україні.

Російський посол Анатолій Вікторов відповів на звинувачення, заявивши: "Росія та Ізраїль давно встановили контакти для обговорення питань національної безпеки. Ці контакти інтенсивно підтримувалися між відповідними російськими та ізраїльськими відомствами... Представники російського політичного керівництва неодноразово висловлювали незгоду зі "звинуваченнями" в тому, що наша країна нібито надає Ірану розвідувальні дані", — заявив він.

Раніше повідомлялося, що Росія передає Ірану координати кораблів і літаків США на Близькому Сході. За оцінками експертів, це свідчить про непряму участь Москви у війні на боці Тегерана.

Також ми писали, що Кремль постачає Тегерану дані про місцезнаходження американських військових сил на Близькому Сході, а також сил своїх регіональних союзників. І передає супутникові знімки.