Точное указание целей: Россия передала Ирану список энергообъектов в Израиле, — СМИ

Согласно полученным данным, целевые объекты были разделены на три категории в зависимости от их стратегической важности. В Израиле изолированная энергосистема, так что точные удары Ирана могут привести к коллапсу.

Согласно информации, полученной изданием The Jerusalem Post от источника, близкого к украинской разведке, российская разведка предоставила Ирану подробный список из 55 объектов важнейшей энергетической инфраструктуры на территории Израиля.

Иран атакует Израиль и теперь у него есть список важных целей

В докладе, в котором подчеркивается углубление военного и разведывательного сотрудничества между Москвой и Тегераном, отмечается, что полученная от коллеги по "Оси зла" информация позволяет Ирану наносить высокоточные ракетные удары по энергетической сети Израиля.

Согласно полученным данным, целевые объекты разделены на три категории в зависимости от их стратегической важности:

Уровень 1: Критически важные производственные объекты. Это объекты, разрушение которых парализует национальную энергетическую систему. В отчете в качестве основной цели конкретно указана электростанция Орот-Рабин.

Уровень 2: Крупные городские и промышленные энергетические центры. Эти объекты расположены преимущественно в центральной части Израиля и обслуживают крупные населенные пункты.

Уровень 3: Местная инфраструктура. К этим целям относятся региональные подстанции, обслуживающие промышленные зоны и небольшие электростанции.

Российская оценка уязвимости Израиля заключается в том, что "в отличие от многих европейских стран, израильская энергосистема характеризуется высокой степенью изоляции". Поскольку Израиль является "энергетическим островом", не импортирующим электроэнергию из соседних стран, российская разведка сообщила Ирану, что повреждение даже нескольких центральных компонентов может спровоцировать полный и длительный энергетический коллапс, ведущий к массовым отключениям электроэнергии и техническим сбоям, которые будет трудно предотвратить.

Президент Украины Владимир Зеленский все чаще высказывается о российско-иранском альянсе, предупреждая, что "знания", полученные Россией во время войны в Украине, экспортируются на Ближний Восток.

"Россияне тоже им помогли, как иранцы помогли России в начале войны, когда предоставили им дроны "шахед". Они получили ценные знания ведении войны, и это повлияет и будет влиять на другие регионы", — сказал Зеленский в интервью газете Post две недели назад.

Также президент Украины напомнил, что Россия начала поставлять Ирану беспилотники типа "Шахед", произведенные на российской территории. Зеленский отметил, что в дроне, сбитом в одной из стран Ближнего Востока, были обнаружены "российские компоненты".

"Мы видели некоторые компоненты; в них были российские детали. Мы знаем это, потому что иранцы это не производили", — заявил Зеленский.

Однако украинские официальные лица утверждают, что у России было несколько причин передать данные Ирану: воодушевить своего главного союзника в регионе и создать новый кризис на Ближнем Востоке, который отвлек бы международное внимание и ресурсы от войны в Украине.

Российский посол Анатолий Викторов ответил на обвинения, заявив: "Россия и Израиль давно установили контакты для обсуждения вопросов национальной безопасности. Эти контакты интенсивно поддерживались между соответствующими российскими и израильскими ведомствами… Представители российского политического руководства неоднократно выражали несогласие с "обвинениями" в том, что наша страна якобы предоставляет Ирану разведывательные данные», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Россия передает Ирану координаты кораблей и самолетов США на Ближнем Востоке. По оценкам экспертов, это свидетельствует о косвенном участии Москвы в войне на стороне Тегерана.

Также мы писали, что Кремль снабжает Тегеран данными о местонахождении американских военных сил на Ближнем Востоке, а также сил своих региональных союзников. И передает спутниковые снимки.