Гибридная война против США: Россия снабжает Иран новейшими дронами и данными разведки

Москва расширила обмен разведывательной информацией и военное сотрудничество, чтобы помочь Тегерану противостоять военной мощи США и Израиля.

Если в начале полномасштабной войны в Украине именно Иран предоставил России беспилотники "Шахед", то теперь уже Кремль снабжает своих союзников в Тегеране более новыми версиями этих дронов, которые создали для атак по украинским городам, сообщает The Wall Street Journal

По словам источников, знакомых с ситуацией, Россия расширяет обмен разведывательной информацией и военное сотрудничество с Ираном, предоставляя спутниковые снимки и усовершенствованные технологии беспилотников, чтобы помочь Тегерану наносить удары по американским войскам в регионе. Россия пытается поддержать своего ближайшего ближневосточного партнера в борьбе против военной мощи США и Израиля и затянуть войну, которая выгодна России в военном и экономическом плане.

Помощь Ирану от России — поставляют новые "Шахеды"

По словам источников, предоставленная технология включает в себя компоненты модифицированных беспилотников "Шахед", предназначенные для улучшения связи, навигации и целеуказания. Россия также использует свой опыт применения беспилотников в Украине, предоставляя тактические указания о том, сколько беспилотников следует использовать в операциях и с каких высот следует наносить удары, сообщили источники, среди которых был высокопоставленный сотрудник европейской разведки.

Также Россия предоставляет Ирану информацию о местонахождении американских военных сил на Ближнем Востоке, а также сил своих региональных союзников. По словам двух источников — офицера и ближневосточного дипломата — это сотрудничество углубилось в первые дни войны, и недавно Россия начала напрямую передавать Ирану спутниковые снимки.

По словам источников, помощь Москвы в Персидском заливе, как полагают, помогла Ирану в недавних ударах по американским радиолокационным системам в регионе. Эти удары включали в себя радиолокационную станцию ​​раннего предупреждения системы противоракетной обороны THAAD в Иордании, а также другие цели в Бахрейне, Кувейте и Омане.

Иран получает от РФ новые разведданные для ударов по силам США

Спутниковые снимки позволяют получить более подробную информацию о наземных и морских целях, что помогает в целеуказании до удара, а также в оценке ущерба после попадания.

"Если на предоставленных россиянами изображениях содержатся детали, например, о конкретных типах самолетов, складах боеприпасов, средствах противовоздушной обороны и передвижениях военно-морских сил, представляющие разведывательную ценность для иранцев, это действительно им поможет", — сказал Джим Ламсон, приглашенный научный сотрудник Королевского колледжа Лондона и бывший аналитик ЦРУ, специализировавшийся на иранской армии.

По словам одного из чиновников, данные, предоставляемые Россией, поступают с флота спутников, обеспечивающих разведывательную информацию для военных операций. Этот флот находится в ведении Воздушно-космических сил России, более известных под аббревиатурой ВКС.

В этой войне Иран добился больших успехов в нанесении ударов по военным объектам США и стран Персидского залива, чем во время прошлогодней 12-дневной войны. По мнению аналитиков, удары страны — использование беспилотников для подавления радаров перед ракетным ударом — очень похожи на тактику России в Украине.

"Иранские ударные силы в Персидском заливе в большей степени сосредоточены на радарах и системах управления и контроля. Ударные комплексы Ирана стали очень похожи на те, что использует Россия", — сказала Николь Граевски, профессор исследовательского университета Sciences Po в Париже.

Между Россией и Ираном нет формального военного союза, но Тегеран является ближайшим партнером Москвы на Ближнем Востоке. Россия — один из главных поставщиков военной техники для Ирана. Отношения между странами переживали взлеты и падения после распада Советского Союза, но значительно укрепились после начала вторжения России в Украину.

Обе стороны сформировали комиссии и рабочие группы для обмена опытом в области военной и оборонной сферы. Военные делегации регулярно посещали друг друга во время совместных тренировок своих солдат. Россия даже создала и запустила одну из новейших спутниковых систем Ирана.

При этом в Белом доме крайне неохотно говорят о сотрудничестве России и Ирана. Специальный посланник Трампа Стив Уиткофф , возглавлявший переговоры США с Москвой, и вовсе заявил, что Путин сказал, что он не предоставляет разведданные Ирану и ему поверили на слово.

Ранее стало известно, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) получает от Российской Федерации координаты кораблей и самолетов Соединенных Штатов Америки на Ближнем Востоке. Таким образом Москва неофициально и косвенно, но деятельно присоединилась к войне на стороне Ирана