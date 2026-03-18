Гібридна війна проти США: Росія постачає Ірану новітні дрони та дані розвідки

Москва розширила обмін розвідувальною інформацією та військове співробітництво, щоб допомогти Тегерану протистояти військовій могутності США та Ізраїлю.

Якщо на початку повномасштабної війни в Україні саме Іран надав Росії безпілотники "Шахед", то тепер уже Кремль постачає своїх союзників у Тегерані новішими версіями цих дронів, які створили для атак українськими містами, повідомляє The Wall Street Journal.

За словами джерел, знайомих із ситуацією, Росія розширює обмін розвідувальною інформацією та військове співробітництво з Іраном, надаючи супутникові знімки та вдосконалені технології безпілотників, щоб допомогти Тегерану завдавати ударів по американських військах у регіоні. Росія намагається підтримати свого найближчого близькосхідного партнера в боротьбі проти військової потужності США та Ізраїлю і затягнути війну, яка вигідна Росії у військовому та економічному плані.

Відео дня

Допомога Ірану від Росії — постачають нові "Шахеди"

За словами джерел, надана технологія містить компоненти модифікованих безпілотників "Шахед", призначені для поліпшення зв'язку, навігації та цілевказівки. Росія також використовує свій досвід застосування безпілотників в Україні, надаючи тактичні вказівки про те, скільки безпілотників слід використовувати в операціях і з яких висот слід наносити удари, повідомили джерела, серед яких був високопоставлений співробітник європейської розвідки.

Також Росія надає Ірану інформацію про місцезнаходження американських військових сил на Близькому Сході, а також сил своїх регіональних союзників. За словами двох джерел — офіцера і близькосхідного дипломата — ця співпраця поглибилася в перші дні війни, і нещодавно Росія почала безпосередньо передавати Ірану супутникові знімки.

За словами джерел, допомога Москви в Перській затоці, як вважають, допомогла Ірану в нещодавніх ударах по американських радіолокаційних системах у регіоні. Ці удари охоплювали радіолокаційну станцію раннього попередження системи протиракетної оборони THAAD в Йорданії, а також інші цілі в Бахрейні, Кувейті та Омані.

Іран отримує від РФ нові розвіддані для ударів по силах США

Супутникові знімки дають змогу отримати докладнішу інформацію про наземні та морські цілі, що допомагає в цілевказівці до удару, а також в оцінці збитків після влучання.

"Якщо на наданих росіянами зображеннях містяться деталі, наприклад, про конкретні типи літаків, склади боєприпасів, засоби протиповітряної оборони та пересування військово-морських сил, які представляють розвідувальну цінність для іранців, це справді їм допоможе", — сказав Джим Ламсон, запрошений науковий співробітник Королівського коледжу Лондона і колишній аналітик ЦРУ, який спеціалізувався на іранській армії.

За словами одного з чиновників, дані, що надаються Росією, надходять із флоту супутників, що забезпечують розвідувальну інформацію для військових операцій. Цей флот перебуває у віданні Повітряно-космічних сил Росії, більш відомих під абревіатурою ВКС.

У цій війні Іран домігся більших успіхів у нанесенні ударів по військових об'єктах США і країн Перської затоки, ніж під час торішньої 12-денної війни. На думку аналітиків, удари країни — використання безпілотників для придушення радарів перед ракетним ударом — дуже схожі на тактику Росії в Україні.

"Іранські ударні сили в Перській затоці більшою мірою зосереджені на радарах і системах управління та контролю. Ударні комплекси Ірану стали дуже схожі на ті, що використовує Росія", — сказала Ніколь Граєвські, професор дослідницького університету Sciences Po в Парижі.

Між Росією та Іраном немає формального військового союзу, але Тегеран є найближчим партнером Москви на Близькому Сході. Росія — один із головних постачальників військової техніки для Ірану. Відносини між країнами переживали злети і падіння після розпаду Радянського Союзу, але значно зміцнилися після початку вторгнення Росії в Україну.

Обидві сторони сформували комісії та робочі групи для обміну досвідом у галузі військової та оборонної сфери. Військові делегації регулярно відвідували одна одну під час спільних тренувань своїх солдатів. Росія навіть створила і запустила одну з новітніх супутникових систем Ірану.

При цьому в Білому домі вкрай неохоче говорять про співпрацю Росії та Ірану. Спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф, який очолював переговори США з Москвою, взагалі заявив, що Путін сказав, що він не надає розвіддані Ірану і йому повірили на слово.

Раніше стало відомо, що Корпус вартових ісламської революції (КВІР) отримує від Російської Федерації координати кораблів і літаків Сполучених Штатів Америки на Близькому Сході. Таким чином Москва неофіційно і побічно, але діяльно приєдналася до війни на боці Ірану