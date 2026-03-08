США попросили Россию не передавать Ирану разведывательную информацию, — Виткофф

Соединенные Штаты приказали России не делиться с Ираном разведывательными данными. Впрочем, если Тегеран и получает информацию из Москвы, она не очень помогает режиму аятолл, считают в Белом доме.

Вашингтон подчеркнул Москве недопустимость предоставления разведывательных данных Ирану. Об этом журналистам заявил специальный посланник президента США Стив Уиткофф.

"Я решительно об этом заявил", — сказал он представителям медиа на борту Air Force One, отвечая на их вопрос.

Также Уиткофф выразил надежду, что Россия прислушалась к его советам.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не имеет подтверждений подобной помощи. Но даже предоставление информации не меняет ситуации, которая сложилась на поле боя.

"Мы не знаем. Но дела идут не очень хорошо. Если они и получают информацию, это им не очень помогает", — отметил президент США журналистам.

Напомним, издание The Washigton Post писало, что корпус стражей исламской революции (КСИР) получает от Российской Федерации координаты кораблей и самолетов Соединенных Штатов Америки на Ближнем Востоке. Таким образом Москва неофициально и косвенно, но деятельно присоединилась к войне на стороне Ирана, считают чиновники Белого дома.

Между тем иранский президент Масуд Пезешкиан сообщил, что его страна готова извиниться и прекратить обстрелы соседних стран. В то же время Тегеран снова атаковал Дубаи в ОАЭ, где опять были слышны взрывы.

8 марта издание CNN сообщило, что Израиль объявил о новой фазе войны в Иране, начав бомбардировку нефтяных хранилищ страны.