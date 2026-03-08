Израиль объявил о новой фазе войны: начались бомбардировки нефтехранилищ Ирана (видео)

Израиль начал новый этап войны в Иране, осуществив массированные удары по топливным объектам в Тегеране.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в субботу вечером, 7 марта, атаковала нефтяные хранилища Ирана и в частности столицы, поставляющие топливо "различным потребителям, включая военные формирования в Иране". Об этом сообщает издание CNN со ссылкой на израильский источник.

"Это значительный удар, который является дополнительным шагом в усилении ущерба, нанесенного военной инфраструктуре иранского террористического режима", — говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Агентство Reuters, ссылаясь на иранские информационные агентства и источник в Министерстве нефти Ирана, сообщило, что топливные склады Ирана были поражены ударами в трех районах, включая Карадж, расположенный к западу от Тегерана.

Відео дня

Издание Iran International информировало, что в Тегеране поднялись пожары в четырех районах после ударов Израиля. Пламя видно на западе, востоке и юге иранской столицы, а также пылает нефтебаза Агдасие в северной части города.

В то же время Армия обороны Израиля официально подтвердила бомбардировку нескольких комплексов хранения топлива в Тегеране. В заявлении говорится, что удары были нанесены с помощью разведки Вооруженных сил Израиля.

"Вооруженные силы иранского террористического режима непосредственно и часто используют эти резервуары для топлива для функционирования военной инфраструктуры", — говорится в сообщении.

ЦАХАЛ также анонсирует продолжение решительных действий для ослабления иранского режима и устранения угроз для Израиля.

В ответ Иран около 02:00 часов запустил очередную волну баллистических ракет в сторону Израиля, сообщил ЦАХАЛ.

Напомним, 8 марта президент США Дональд Трамп ответил, помогают ли россияне Ирану в противостоянии на Ближнем Востоке.

Также 7 марта канал Channel 12 сообщил, что сын ликвидированного лидера Ирана получил ранения во время бомбардировки Израиля.