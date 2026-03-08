"Не слишком хорошо справляются": Трамп ответил, помогают ли россияне Ирану в противостоянии с США

Даже если Россия помогает Ирану в противостоянии против Соединённых Штатов Америки и Израиля, то они "не слишком хорошо" справляются с этим.

Пока президент США Дональд Трамп "не имеет никаких признаков" того, что Кремль оказывает военную поддержку Тегерану, в частности что касается разведывательных данных. Об этом американский лидер заявил 7 марта на борту Air Force One, передает Clash Report.

Репортер спросил у Трампа на фоне новостей в СМИ о том, что РФ может помогать в противостоянии на Ближнем Востоке. На это лидер Белого дома ответил, что никаких подтверждений этому он не имеет.

"У меня нет никаких признаков этого. Если это так, то они не очень хорошо справляются, потому что Иран не слишком хорошо справляется", — пояснил Трамп.

Журналист также далее отметил, что даже если россияне не помогают Тегерану, то они все равно вмешиваются в конфликт, к которому не имеют никакого отношения.

Відео дня

"Разве они не скажут, что мы делаем это против них? Они могут предоставлять всю информацию, которую хотят, но люди перегружены. У нас лучшая армия на Земле", — ответил на это Трамп.

РФ может помогать Ирану в противостоянии на Ближнем Востоке — что известно

6 марта издание The Washigton Post сообщало о том, что Россия предоставляет Ирану разведывательную информацию, которую Тегеран применяет для атак на американские самолеты и корабли. Поэтому чиновники Белого дома считают, что Москва неофициально и косвенно присоединилась к войне на стороне Ирана.

В РФ взамен не скрывают открытую поддержку Ирана. Посол России в Великобритании Андрей Келин 7 марта в комментарии для Sky News заявил, что россияне не нейтральны в вопросе конфликта на Ближнем Востоке, отметив, что Москва солидарна с Тегераном.

Напомним, 7 марта канал Channel 12 сообщил, что сын покойного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи получил ранения во время бомбардировок Израиля.

Также агентство Reuters передало заявление президента ОАЭ о том, что страна "находится в состоянии войны".