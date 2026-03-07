ОАЭ "находится в состоянии войны": президент рассказал о ситуации в стране после авиаударов Ирана

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед бин Заид Аль Нахайян заявил, что его страна фактически "находится в состоянии войны", однако чувствует себя уверенно и готова дать отпор любым угрозам. Кроме того, он предупредил потенциальных врагов, что нападение на ОАЭ не будет легким.

Как сообщает издание Reuters, об этом глава государства заявил во время визита в госпиталь, где проходит лечение пострадавшие от авиаударов. В частности, это были первые публичные комментарии Мохаммеда бин Заида после того, как Иран совершил ракетные удары по одному из соседей Эмиратов в Персидском заливе на фоне американо-израильских ударов.

Он подчеркнул, что страна "имеет толстую кожу и горькую плоть, поэтому не является легкой добычей". Президент добавил, что ОАЭ будут выполнять свой долг перед гражданами и жителями, которых он назвал частью своей семьи. Он подчеркнул, что все семь эмиратов, включая Дубай, будут стоять на защите каждого жителя государства.

Кроме того, в отчете о деятельности противовоздушной обороны ОАЭ, обнародованном на странице в X Министерством обороны, отмечается, что страна остается полностью готовой отражать любые угрозы. Власти будут решительно противостоять любым попыткам подорвать безопасность государства, обеспечивая защиту суверенитета, стабильности, национальных интересов и оборонного потенциала.

Также Министерство обороны ОАЭ сообщило, что 7 марта противовоздушная оборона страны отражает ракетные и беспилотные атаки со стороны Ирана. По данным ведомства, слышимые в разных регионах страны звуки возникают из-за перехвата баллистических ракет и беспилотников системами ПВО и истребителями.

Иран атаковал ОАЭ — что об этом известно

Напомним, что 28 февраля Иран в ответ на военные удары США и Израиля начал ракетные и дроновые атаки по соседним странам, где расположены американские военные, включая ОАЭ. В частности, тогда Дубай подвергся нескольким волнам ударов баллистических ракет и ударных беспилотников. Власти страны подтвердили полную готовность защищать граждан и территорию, а также приостановили работу аэропортов для обеспечения безопасности.

Также сообщалось, что 3 марта иранские беспилотники атаковали складские помещения в порту Фуджейра в ОАЭ. Из-за угрозы безопасности операторы складов, в частности Vopak, VTTI, MENA и GPS, временно приостановили работу и ограничили доступ персонала.

Впоследствии, в этот же день, президент Украины Владимир Зеленский пообщался с лидером ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном. Во время этого разговора чиновники договорились о координации действий специальных команд для оказания помощи.

Сегодня Фокус писал, что иранский президент Масуд Пезешкиан заявил о намерении его страны извиниться и прекратить обстрелы соседних стран, но при этом 7 марта утром в ОАЭ снова были слышны взрывы из-за новой волны атак со стороны Ирана.