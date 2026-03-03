Иран ударил дронами по нефтяной инфраструктуре порта Фуджейры в ОАЭ (видео)

3 марта складские помещения в порту Фуджейра в ОАЭ подверглись атаке иранских беспилотников.

В порту вспыхнул пожар, а на кадрах, опубликованных в сети, видно большое облако дыма, поднимающееся из резервуарного парка, сообщает Argus Media

По словам трейдеров, операторы складов в Фуджейре, включая Vopak, VTTI, MENA и GPS, уже приостановили работу и ограничили доступ персонала из-за региональной ситуации с безопасностью. Эти меры действовали и до сегодняшней атаки.

Бункеровочные операции в порту не приостановлены.

Власти Объединенных Арабских Эмиратов отреагировали на пожар, вспыхнувший в нефтепромышленной зоне Фуджейры, и, как уверяют, потушили его, сообщила пресс-служба эмирата. Причиной пожара якобы послужили обломки, оставшиеся после перехвата беспилотника средствами ПВО.

Порт Фуджейра является ключевым поставщиком бункерного топлива для судов, следующих через Ормузский пролив, и третьим по величине в мире центром хранения сырой нефти и нефтепродуктов.

Хранилища Fujairah Oil Industry Zone рассчитаны на 1,8 млн куб. м и предназначены для хранения нефти, мазута, дизельного топлива и бензина.

Эта атака — одна из последних в серии иранских ударов беспилотниками и ракетами по Ближнему Востоку, предпринятых в ответ на совместные американо-израильские атаки, в результате которых 28 февраля был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи.

Иран наносит удары по странам, где размещены американские военные объекты, поражая порты, нефтеперерабатывающие заводы, объекты по производству сжиженного природного газа и хранилища в ОАЭ, Кувейте, Катаре, Омане и Саудовской Аравии.

На фоне дальнейшего обострения ситуации цена Brent на лондонской бирже превысила $83 за баррель. Это произошло впервые с июля 2024 года.

Также существенный рост демонстрирует цена на газ в Европе.

Накануне компания Qatar Energy объявила, что приостанавливает производство сжиженного природного газа. Это произошло после того, как иранские "Шахеды" поразили энергетический объект в промышленном городе Рас-Лаффан, принадлежащий компании QatarEnergy, а также электростанцию ​​в Месаиде.

В Катаре уже заявили, что не оставят без ответа атаки Ирана.

На фоне эскалации на Ближнем Востоке в Украине уже наблюдается подорожание топлива на автозаправках.