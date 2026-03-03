Іран вдарив дронами по нафтовій інфраструктурі порту Фуджейри в ОАЕ (відео)

3 березня складські приміщення в порту Фуджейра в ОАЕ зазнали атаки іранських безпілотників.

У порту спалахнула пожежа, а на кадрах, опублікованих у мережі, видно велику хмару диму, що піднімається з резервуарного парку, повідомляє Argus Media

За словами трейдерів, оператори складів у Фуджейрі, включно з Vopak, VTTI, MENA і GPS, уже тимчасово зупинили роботу й обмежили доступ персоналу через регіональну ситуацію з безпекою. Ці заходи діяли і до сьогоднішньої атаки.

Бункерувальні операції в порту не припинено.

Влада Об'єднаних Арабських Еміратів відреагувала на пожежу, що спалахнула в нафтопромисловій зоні Фуджейри, і, як запевняють, загасили її, повідомила прес-служба емірату. Причиною пожежі нібито стали уламки, що залишилися після перехоплення безпілотника засобами ППО.

Відео дня

Порт Фуджейра є ключовим постачальником бункерного палива для суден, що прямують через Ормузьку протоку, і третім за величиною у світі центром зберігання сирої нафти і нафтопродуктів.

Сховища Fujairah Oil Industry Zone розраховані на 1,8 млн куб. м і призначені для зберігання нафти, мазуту, дизельного палива і бензину.

Ця атака — одна з останніх у серії іранських ударів безпілотниками і ракетами по Близькому Сходу, зроблених у відповідь на спільні американсько-ізраїльські атаки, унаслідок яких 28 лютого було вбито верховного лідера аятолу Алі Хаменеї.

Іран завдає ударів по країнах, де розміщені американські військові об'єкти, вражаючи порти, нафтопереробні заводи, об'єкти з виробництва скрапленого природного газу і сховища в ОАЕ, Кувейті, Катарі, Омані та Саудівській Аравії.

На тлі подальшого загострення ситуації ціна Brent на лондонській біржі перевищила $83 за барель. Це сталося вперше з липня 2024 року.

Також істотне зростання демонструє ціна на газ у Європі.

Напередодні компанія Qatar Energy оголосила, що призупиняє виробництво скрапленого природного газу. Це сталося після того, як іранські "Шахеди" вразили енергетичний об'єкт у промисловому місті Рас-Лаффан, що належить компанії QatarEnergy, а також електростанцію в Месаїді.

У Катарі вже заявили, що не залишать без відповіді атаки Ірану.

На тлі ескалації на Близькому Сході в Україні вже спостерігається подорожчання палива на автозаправках.