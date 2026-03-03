+2 гривні за добу: в Україні констатують зростання цін на АЗС на тлі подій на Близькому Сході

Конфлікт на Близькому Сході, схоже, все ж таки вплинув на ціни на пальне, і з учорашнього дня на автозаправках України фіксують зростання цін на бензин, дизель і автогаз щонайменше на 1-2 гривні.

За даними сайту "Мінфін", станом на 2 березня дизпаливо і 95-й бензин подорожчали в середньому на гривню.

Зокрема, літр бензину А-95 преміум зріс на 96 копійок і сягнув 67,64 грн/л, А-95 подорожчав на 1,03 грн, і тепер літр коштує 62,87 грн/л, а ціна на дизпальне зросла на 1,09 грн і наразі становить 62,69 грн/л.

Офіційних даних на 3 березня ресурс поки не публікував.

Зате їх публікують автовласники в соцмережах. Сьогодні, згідно з опублікованими скрінами, вартість пального зросла щонайменше на 2 гривні.

Подорожчання бензину та дизпалива: що кажуть експерти

Директор компанії "Консалтингова група "А-95" Сергій Куюн у коментарі "Суспільному" констатує, що підвищення цін на нафту, на яке очікували експерти через події на Близькому Сході, не виправдалося.

"Ми бачимо, що ті "страшні" прогнози, $100-150 за барель, вони вже не збулися. Тобто всі чекали ранку понеділка. Відкрилися біржі — $82 за барель. Це підвищення, скажімо так, несуттєве для такого масштабу війни, що, в принципі, треба", — каже він.

За його словами, з початку року вартість деяких видів пального в середньому зросла на три гривні, що не в останню чергу пов'язано із загостренням на Близькому Сході. Однак, прогнозує Куюн:

"Якщо зараз цей фактор зникне, то ціна відкотиться назад. Думаю, що вона може ще більше впасти, оскільки Іран — велика видобувна країна, вона була під санкціями останні, здається, 15 чи 20 років. І якщо її нафту вільно продаватимуть у світі, то це призведе до збільшення пропозиції і до меншої ціни. Я вважаю, що потрібно цей період турбулентності пережити".

Аналітик консалтингової компанії "Нафторинок" Олександра Сіренко в бесіді з "РБК-Україна" зазначає, що, оскільки Україна залежить від імпорту нафтопродуктів, будь-які цінові зміни в Європі відчують і вітчизняні споживачі. Якщо нафта продовжить дорожчати, ціни на українських АЗС також підуть вгору.

Водночас у разі зниження світових котирувань вартість пального має впасти. Однак, підкреслює Сіренко, на практиці українські мережі неохоче йдуть на такий крок, виправдовуючись реалізацією старих запасів.

Напередодні стало відомо, що компанія Qatar Energy заявила про припинення виробництва скрапленого природного газу на тлі ескалації кризи в Перській затоці й атак на енергооб'єкти в Катарі та Саудівській Аравії.

За словами фахівця зі світового ринку гелію Філа Корнблута, нещодавні атаки США та Ізраїлю на Іран, імовірно, порушать потоки газу з Катару на європейські та азіатські ринки через повне або часткове закриття Іраном Ормузької протоки.

Нагадаємо, як ситуація на нафтовому ринку та війна Ірану проти країн на Близькому Сході вплине на Україну.