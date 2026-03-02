Ціни зростуть удвічі, на заправках черги: Катар зупинив видобуток газу після атак Ірану

На заправках по всьому світу почалася паніка. Так, у Німеччині вишикувалися довгі черги за газом і бензином, а експерти прогнозують зростання цін на паливо.

Компанія Qatar Energy призупиняє виробництво скрапленого природного газу на тлі ескалації кризи в Перській затоці й атак на енергооб'єкти в Катарі та Саудівській Аравії, повідомляє Gas World.

Раніше Міністерство оборони Катару повідомило, що іранські "шахеди" вразили енергетичний об'єкт у промисловому місті Рас-Лаффан, що належить компанії QatarEnergy, а також електростанцію в Месаїді.

У Рас-Лаффані розташований найбільший у світі експортний термінал ЗПГ, найбільший штучний порт, а також велика інфраструктура для виробництва ЗПГ, перероблення газу на рідке паливо, нафтохімічної промисловості, нафтопереробних заводів і електростанції/опреснювальної установки.

У понеділок Саудівська Аравія закрила свій найбільший нафтопереробний завод у Рас-Танурі після удару безпілотника, оскільки удари Ізраїлю і США, а також відповідні дії Ірану призвели до превентивних зупинок нафтогазових об'єктів по всьому Близькому Сходу.

За словами фахівця зі світового ринку гелію Філа Корнблута, нещодавні атаки США та Ізраїлю на Іран, імовірно, порушать потоки газу з Катару на європейські та азіатські ринки через повне або часткове закриття Іраном Ормузької протоки.

Атаки Ірану на Близькому Сході — що буде з цінами на газ і бензин

На думку дослідницької консалтингової компанії Wood Mackenzie, перебої в постачанні ЗПГ через Ормузьку протоку, ймовірно, знову розпалять конкуренцію між Азією і Європою за доступне паливо.

За даними Goldman Sachs Group Inc., ціни на природний газ у Європі можуть зрости більш ніж удвічі, якщо поставки через Ормузьку протоку будуть припинені на один місяць. Близько п'ятої частини світового обсягу скрапленого природного газу, здебільшого з Катару, проходить через цю вузьку протоку, і місячне зупинення постачань може призвести до зростання цін на європейський і спотовий азійський скраплений природний газ на 130%.

"Гіпотетична триваліша перерва в транзиті природного газу через Ормузьку протоку, яка триватиме понад два місяці, імовірно, підніме ціни на природний газ у Європі вище 100 євро/МВт-год (35 доларів США/ммБТЕ), що спричинить більш значне скорочення світового попиту на газ", — заявили аналітики.

Війна на Близькому Сході — на заправках у Європі вишикувалися черги

Так, у Німеччині автолюбителі побоюються різкого зростання цін на бензин і дизельне паливо й активно роблять запаси. Черги спостерігаються на всіх заправках. Представник Асоціації автозаправних станцій Герберт Рабль повідомив про великий наплив клієнтів: "По всій Німеччині на заправках спостерігаються довгі черги. Усі стурбовані".

Ціни на заправках уже зросли. Великі концерни повідомили, що додадуть до цін ще "два-три відсотки". У п'ятницю літр Super E10 коштував 1,780 євро, у понеділок — 1,830 євро.

Війна на Близькому Сході — Іран остаточно зіпсував відносини із сусідами

Водночас Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що в нього немає жодних ознак того, що будь-які ядерні установки, включно з АЕС у Бушері, Тегеранським дослідницьким реактором або іншими об'єктами ядерного паливного циклу, було пошкоджено або атаковано.

Рада з глобальних питань Близького Сходу заявила, що іранське керівництво не скористалося можливістю досягти угоди зі США, доки вікно для перемовин ще було відкрите, — крок, який міг би вберегти регіон від подальшої напруженості й нестабільності.

Друга помилка, на думку ради, полягала в тому, що Іран націлився на держави Перської затоки, які намагалися виступати як посередники і висували ініціативи, спрямовані на деескалацію кризи і запобігання скочування до ширшої військової конфронтації.

"Наносячи удари не тільки по військових об'єктах, а й по цивільній інфраструктурі та економічних магістралях, Іран поставив під загрозу залишки доброї волі, яка давала змогу здійснювати тихе врегулювання кризи. Ці напади являють собою серйозний виклик основам дипломатичних відносин на Близькому Сході", — йдеться в заяві.

Нагадаємо, у Катарі вже заявили, що не залишать без відповіді атаки Ірану.

Також Фокус писав, як ситуація на нафтовому ринку і війна Ірану проти країн на Близькому Сході вплине на Україну.