Цены вырастут вдвое, на заправках очереди: Катар остановил добычу газа после атак Ирана

На заправках по всему миру началась паника. Так, в Германии выстроились длинные очереди за газом и бензином, а эксперты прогнозируют рост цен на топливо.

Компания Qatar Energy приостанавливает производство сжиженного природного газа на фоне эскалации кризиса в Персидском заливе и атак на энергообъекты в Катаре и Саудовской Аравии, сообщает Gas World.

Ранее Министерство обороны Катара сообщило, что иранские "шахеды" поразили энергетический объект в промышленном городе Рас-Лаффан, принадлежащий компании QatarEnergy, а также электростанцию ​​в Месаиде.

В Рас-Лаффане расположен крупнейший в мире экспортный терминал СПГ, крупнейший искусственный порт, а также обширная инфраструктура для производства СПГ, переработки газа в жидкое топливо, нефтехимической промышленности, нефтеперерабатывающих заводов и электростанции/опреснительной установки.

В понедельник Саудовская Аравия закрыла свой крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Рас-Тануре после удара беспилотника, поскольку удары Израиля и США, а также ответные действия Ирана привели к превентивным остановкам нефтегазовых объектов по всему Ближнему Востоку.

По словам специалиста по мировому рынку гелия Фила Корнблута, недавние атаки США и Израиля на Иран, вероятно, нарушат потоки газа из Катара на европейские и азиатские рынки из-за полного или частичного закрытия Ираном Ормузского пролива.

Атаки Ирана на Ближнем Востоке – что будет с ценами на газ и бензин

По мнению исследовательской консалтинговой компании Wood Mackenzie, перебои в поставках СПГ через Ормузский пролив, вероятно, вновь разожгут конкуренцию между Азией и Европой за доступное топливо.

По данным Goldman Sachs Group Inc., цены на природный газ в Европе могут вырасти более чем вдвое, если поставки через Ормузский пролив будут приостановлены на один месяц. Около пятой части мирового объема сжиженного природного газа, в основном из Катара, проходит через этот узкий пролив, и месячная остановка поставок может привести к росту цен на европейский и спотовый азиатский сжиженный природный газ на 130%.

"Гипотетический более длительный перерыв в транзите природного газа через Ормузский пролив, длящийся более двух месяцев, вероятно, поднимет цены на природный газ в Европе выше 100 евро/МВтч (35 долларов США/ммБТЕ), что вызовет более значительное сокращение мирового спроса на газ", — заявили аналитики.

Война на Ближнем Востоке – на заправках в Европе выстроились очереди

Так, в Германии автолюбители опасаются резкого роста цен на бензин и дизельное топливо и активно делают запасы. Очереди наблюдаются на всех заправках. Представитель Ассоциации автозаправочных станций Херберт Рабль сообщил о большом наплыве клиентов: "По всей Германии на заправках наблюдаются длинные очереди. Все обеспокоены".

Цены на заправках уже выросли. Крупные концерны сообщили, что добавят к ценам еще "два-три процента". В пятницу литр Super E10 стоил 1,780 евро, в понедельник — 1,830 евро.

Война на Ближнем Востоке – Иран окончательно испортил отношения с соседями

При этом Международное агентство по атомной энергии заявило, что у него нет никаких признаков того, что какие-либо ядерные установки, включая АЭС в Бушере, Тегеранский исследовательский реактор или другие объекты ядерного топливного цикла, были повреждены или атакованы.

Совет по глобальным вопросам Ближнего Востока заявил, что иранское руководство не воспользовалось возможностью достичь соглашения с США, пока окно для переговоров еще было открыто, — шаг, который мог бы уберечь регион от дальнейшей напряженности и нестабильности.

Вторая ошибка, по мнению совета, заключалась в том, что Иран нацелился на государства Персидского залива, которые пытались выступать в качестве посредников и выдвигали инициативы, направленные на деэскалацию кризиса и предотвращение скатывания к более широкой военной конфронтации.

"Нанося удары не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре и экономическим магистралям, Иран поставил под угрозу остатки доброй воли, которая позволяла осуществлять тихое урегулирование кризиса. Эти нападения представляют собой серьезный вызов основам дипломатических отношений на Ближнем Востоке", - говорится в заявлении.

Напомним, в Катаре уже заявили, что не оставят без ответа атаки Ирана.

Также Фокус писал, как ситуация на нефтяном рынке и война Ирана против стран на Ближнем Востоке повлияет на Украину.