Иран атакует энергетику и аэропорт Катара: в Дохе обещают "ответ" за обстрелы (фото)

Власти Катара сообщают, что с началом обстрелов Ираном за это время известно о более 20 пострадавших. Официальные представители указывают, что объектами ударов Тегерана стали энергетическая инфраструктура страны и международный аэропорт.

Представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари заявил, что такие действия Ирана "не останутся без ответа". Об этом он заявил в комментарии CNN.

По словам аль-Ансари, значительное большинство раненых имеют незначительные травмы, а Катару удалось отразить большинство атак, которые вызвали "минимальные разрушения". Он добавил, что по стране было выпущено более 100 ракет и "десятки" дронов, которые целились "не только по силам США", но и по коммерческой, гражданской и военной инфраструктуре, в частности по международному аэропорту.

Катар сообщает об ударах Ирана по энергетическим объектам Фото: X (Twitter)

Аль-Ансари также сообщил, что сейчас Катар не планирует "вести никаких контактов" с Ираном из-за обстрелов со стороны Тегерана. Представитель МИД добавляет, что в Дохе заставят режим аятолл "заплатить цену" за совершенные удары.

Между тем Минобороны Катара заявило, что недавно страну атаковали два беспилотника, запущенные из Ирана: один был нацелен на резервуар с водой на электростанции в городе Месаида, тогда как другой — на энергетический объект в промышленном городе Рас-Лаффан. На данный момент о пострадавших не сообщается.

Ранее Фокус сообщал, что Тегеран повторяет стратегию РФ против Украины. В частности, свои удары Тегеран направляет не только на военные объекты, но и на аэропорты, порты и другую критическую инфраструктуру.

Впоследствии стало известно о том, как Иран ударил "шахедами" по нефтяному объекту в Саудовской Аравии. Компания ARAMCO закрыла предприятие, которое является одним из крупнейших на Ближнем Востоке.