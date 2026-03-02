Иран ударил "Шахедами" по крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу ARAMCO в Саудовской Аравии (видео)

Нефтеперерабатывающий завод ARAMCO в Саудовской Аравии попал под удар дрона-камикадзе "Шахед" Ирана, сообщили медиа. Компания закрыла предприятие, которое является одним из крупнейших на Ближнем Востоке.

Утром 2 марта иранский "Шахед" ударил по НПЗ ARAMCO, написало агентство Reuters со ссылкой на источники в нефтеперерабатывающей отрасли. Собеседник медиа не уточнили, насколько серьезные повреждения получило предприятие. На видео с места событий, которое появилось в сети, — облако серо-коричневого дыма над заводом.

Медиа сообщило, что завод ARAMCO — один из крупнейших на Ближнем Востоке и он перерабатывает 550 тыс. баррелей нефти в сутки. Также отмечается, что Иран ударил "критически важный" объект для экспорта нефти Саудовской Аравии. Как сообщил представитель Министерства обороны Саудовской Аравии, на которого ссылаются журналисты, предприятие попало под удар двух дронов-камикадзе: их перехватили, а обломки упали на территории завода и вызвали "небольшой пожар".

"Нападение на нефтеперерабатывающий завод Рас-Танура в Саудовской Аравии знаменует собой значительную эскалацию, и энергетическая инфраструктура Персидского залива теперь находится под прицелом Ирана", — привело Reuters мнение эксперта в нефтяной отрасли Торбьерна Солтведта.

Reuters написало, что после атак Ирана по Ормузскому заливу и ударов по кораблям цена на нефть марки Brent выросла на 10%.

Война в Иране — детали

На карте мониторингового портала Liveuamap обозначены точки ударов Ирана по странам Ближнего Востока и точки поражения объектов Тегерана средствами поражения Израиля и США. Видим, что иранцы "поливают" ударами "Шахедов" и другого оружия берега Ормузского залива, через который проходит 20% мировой нефти. Атака на завод ARAMCO произошла на берегу Персидского залива севернее судовского города Даммам и севернее Бахрейна.

Война в Иране — карта ударов на Ближнем Востоке по состоянию на утро 2 марта Фото: liveuamap

Война с Ираном началась в ночь на 28 февраля, когда США и Израиль начали наносить удары по военным объектам Тегерана. Под удар попал командный пункт, в котором как раз собралась иранская верхушка: погиб лидер страны Али Хаменеи и около десятка топофицеров, сообщили медиа. В ответ начались воздушные удары ракет и дронов по объектам в окружающих странах Ближнего Востока. Среди прочего, произошли бомбардировки военных баз США, нефтяных заводов и терминалов, а также кораблей в Ормузском проливе.

Напоминаем, утром 2 марта медиа сообщили о потере истребителя F-15 армией США, который разбился в Кувейте. Между тем верхушка Ирана ответила, готовы ли идти на уступки США.