Израиль и США атаковали Иран: все подробности военной операции (фото, видео)

Израиль и США 28 февраля начали масштабную военную операцию "Эпическая ярость" против ядерной программы Ирана, атаковав ряд объектов в стране. Взрывы прогремели в Тегеране и Исфахане.

Иран уже начал активно отвечать, запустив ракеты по странам Персидского залива. Фокус рассказывает, что известно сейчас о ситуации на Ближнем Востоке.

Израиль атаковал Иран: с чего все началось

Министр обороны Израиля Израэль Кац 28 февраля подтвердил, что его страна нанесла превентивный удар по Ирану, чтобы "устранить угрозы для государства Израиль".

После этого в Иране и Израиле закрыли воздушное пространство. А Аятолла, по данным медиа, покинул Тегеран и якобы перебрался в безопасное место. На момент написания материала до сих пор непонятно, где он находится.

В Израиле тем временем объявили режим чрезвычайного положения. ЦАХАЛ заявил, что страна переходит в "особый режим". Людей попросили следовать инструкциям и оставаться в укрытиях.

Впоследствии американский чиновник сообщил изданию Al Jazeera, что атака 28 февраля — совместная военная операция США и Израиля. Союзники атаковали иранские ядерные и военные объекты.

Reuters написали, что военная операция планировалась месяцами в координации с Вашингтоном, а дата начала была определена еще несколько недель назад. Атака произошла после многих предупреждений США и Израиля о том, что они нанесут очередной удар, если Иран продолжит свои ядерные программы.

В Тегеране прогремели также взрывы возле правительственного комплекса. Штаты и Израиль якобы пытались ликвидировать иранского президента Масуда Пезешкяна. Его состояние и пребывание пока также неизвестны.

В Израиле операции дали название "Львиный рык".

Реакция США

Операцию впоследствии подтвердил президент Дональд Трамп. Как сообщило Министерство войны США, операция называется "Эпическая ярость".

Руководство Исламской Республики американский президент назвал "группой ужасных людей, действия которых представляют опасность для Соединенных Штатов". А режим Аятоллы Дональд Трамп называл "террористическим" и подчеркнул, что Тегеран не имеет права обладать ядерным оружием.

Глава государства подчеркнул, что его страна уничтожит ракеты Ирана и сравняет с землей ракетную промышленность Тегерана. Трамп подтвердил, что союзники нанесли авиаудары по ядерным объектам в Исфахане.

По словам лидера Белого дома, их цель — "защитить американский народ, устранив непосредственную угрозу со стороны иранского режима, жестокой группы ужасных людей". А Иран, как говорит Трамп, работал над восстановлением своей ядерной программы после ударов США по ядерным объектам в июне.

Также в своем обращении президент Штатов призвал иранцев свергнуть правительство.

Ответ Ирана: взрывы по всему Персидскому заливу

Иран после ударов по своей территории ударил в ответ, запустив сначала баллистику по Израилю. Там призвали гражданских спуститься в укрытия. Пресс-служба ЦАХАЛ отметила, что в нескольких регионах Израиля объявлена воздушная тревога из-за фиксации пусков скоростных целей. По данным Clash Report, армия Ирана якобы выпустила 30 скоростных целей в направлении Израиля.

Государственное телевидение Ирана сообщило, что страна готовится отомстить Израилю и дать решительный ответ.

Кроме этого, Иран уже осуществил пуски баллистических ракет по Бахрейну, ОАЭ, Катару и Кувейту, на территории которых дислоцируются военные США. По данным мониторинговых каналов, комплексы МИМ-104 Patriot активно работали в небе над Абу-Даби и Манамой.

Впоследствии стало известно о взрывах в Иордании и Саудовской Аравии. А в Эмиратах даже погиб человек после работы систем ПВО по иранским баллистическим ракетам. На фоне этого власти страны предупредили, что имеют полноценное право ответить на действия Тегерана.

Также виден дым над районом базы ВМС США в Бахрейне. Именно там расположена Naval Support Activity Bahrain — главная база американского флота в Персидском заливе. СМИ пишут, что иранский ударный беспилотник Shahed-136 поразил радар на военно-морской базе США в Бахрейне.

В Дубае работает ППО

Ключевые цели США и Израиля в Иране

Как сообщили СМИ, США нанесли удары по Ирану с авиации и морского флота. По данным NBC News, в атаках на иранские военные и ядерные объекты были задействованы американские корабли, с которых осуществляются пуски ракет "Томагавк".

В частности, ключевой целью утренней операции Израиля и США была ликвидация Верховного лидера Ирана Хаменеи и президента страны Масуда Пезешкиана, утверждает журналист Барак Равид. По его словам, в перечне на ликвидацию также были и другие политические и военные чиновники Исламской Республики.

"Удары США сосредоточены на ракетной программе и ракетных пусковых установках Ирана. Удары Израиля сосредоточены на ликвидации высокопоставленных чиновников Ирана и ракетной программы", — передал Равид слова своего источника.

Со спутниковых снимков резиденции Аятоллы видны значительные повреждения, но где он находится на самом деле, до сих пор неизвестно.

Авиация не летает

После событий утра 28 февраля над Ближним Востоком практически не летает гражданская авиация — в небе только ракеты.

В частности, группа Qatar Airways подтвердила временное приостановление своих рейсов в и из Дохи из-за закрытия воздушного пространства Катара.

"Авиакомпания тесно сотрудничает с правительственными заинтересованными сторонами и соответствующими органами власти для поддержки пассажиров, которых это касается, и возобновит полеты, когда воздушное пространство снова откроется. После восстановления обычного режима работы мы ожидаем задержек в нашем расписании рейсов. Безопасность наших пассажиров и сотрудников всегда является нашим главным приоритетом, и мы приносим извинения за любые неудобства", — говорится в заявлении компании.

Также Иран заявил об ударе по школе во время атак США и Израиля. Иранские медиа сообщили, что в провинции Хормозган во время авиаударов была поражена начальная школа для девочек. По предварительным данным, погибли по меньшей мере 36 детей. Спасатели продолжают разбирать завалы — под ними могут оставаться люди.

Реакция Украины

Глава МИД Андрей Сибига отметил, что Киев поддерживает иранский народ, но не режим Аятоллы. Дипломат заявил, что Тегеран десятилетиями дестабилизирует ситуацию в регионе, поддерживает и финансирует военизированные группировки, а также системно нарушает права людей, в частности мирных иранцев, которые подвергаются репрессиям.

МИД Украины заблаговременно выдало необходимые предупреждения для граждан Украины с рекомендациями покинуть территорию Ирана и других стран, где может застать опасность.

Президент Украины Владимир Зеленский пока публично не отреагировал на события 28 февраля.

Реакция ЕС

Лидеры ЕС тем временем призвали к максимальной сдержанности из-за ситуации в Иране. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Антониу Кошта заявили, что события вызывают серьезное беспокойство. Политики призвали все стороны к максимальной сдержанности, защите гражданского населения и соблюдению норм международного права.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что начало войны между США, Израилем и Ираном будет иметь серьезные последствия для мира и международной безопасности. По его словам, нынешняя эскалация опасна для всех и должна быть остановлена.

Глава МИД Норвегии тем временем отметил, что атака, которую Израиль описывает как "превентивную", "не соответствует международному праву".

А Великобритания не хочет видеть дальнейшей эскалации "в более широкий региональный конфликт" и готова защищать безопасность союзников на Ближнем Востоке в рамках своих обязательств — заявил представитель правительства Великобритании.

Тем временем сами иранцы радуются удару по ядерной программе страны и "охоте" на политическое руководство Исламской Республики. Люди танцуют на улицах под веселую музыку.

"Каждый ждал этого дня", — пишет иранка.

Напомним, на ракетные удары по Ирану уже отреагировали в России. Бывший президент Дмитрий Медведев в привычной для себя манере обвинил США в нежелании договариваться с Ираном по ядерной программе.

Также Фокус писал, что современный американский авианосец USS Gerald R. Ford 13 февраля отправился к берегам Ирана, готовясь к потенциальной атаке. Он присоединился к другому авианосцу и девяти военным кораблям США возле Ирана.