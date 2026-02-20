Война США и Ирана: Тегеран активно укрепляется и стягивает войска

В то время как Соединенные Штаты продолжают наращивать на Ближнем Востоке военную мощь, Иран демонстрирует готовность к войне, укрепляя защиту своих ядерных объектов и восстанавливая мощности по производству ракет.

Иранские и американские переговорщики провели 17 февраля в Женеве непрямые переговоры, длившиеся три с половиной часа, но они завершились без четкого решения. Глава иранской дипломатии Аббас Арагчи заявил, что обе стороны договорились о ряде "руководящих принципов", но вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что иранцы не признали "красные линии", установленные президентом США Дональдом Трампом. И теперь, похоже, и США и Иран готовятся к затяжной войне, пишет CNN.

Несмотря на продолжающиеся переговоры, Белый дом получил информацию о том, что американские военные могут быть готовы к атаке уже в ближайшие дни.

В условиях угрозы войны Иран в последние месяцы занимался ремонтом ключевых ракетных объектов и сильно поврежденных авиабаз, одновременно продолжая скрывать свою ядерную программу. Он назначил ветеранов войны в структуры национальной безопасности, провел морские военные учения в Персидском заливе и начал жесткое подавление внутреннего инакомыслия.

В июне прошлого года Израиль нанес внезапный удар по Ирану, уничтожив часть его ядерной программы, серьезно повредив объекты по производству ракет и убив ключевых военачальников. В ходе последовавшего 12-дневного конфликта Иран ответил запуском сотен ракет и беспилотников по израильским городам, в то время как США нанесли удары по трем иранским ядерным объектам – при этом президент США Дональд Трамп заявил, что они были "полностью уничтожены".

Иран отремонтировал пусковые шахты баллистических ракет

Но, несмотря на тяжелые потери в войне с Израилем, анализ спутниковых снимков показывает, что Иран восстановил поврежденные ракетные объекты.

Иран восстановил пусковые шахты для баллистических ракет Фото: CNN

Среди прочего, спутниковые снимки ракетной базы Имам Али в Хоррамабаде, сделанные 5 января, показывают, что из десятка разрушенных Израилем сооружений три были восстановлены, одно отремонтировано, а три других в настоящее время находятся в стадии строительства. На территории объекта расположены пусковые шахты, имеющие решающее значение для запуска баллистических ракет, а вокруг них ведутся земляные работы и строительные работы.

На двух других военных базах также был проведен масштабный ремонт, как на северо-западной авиабазе в Тебризе, связанной с иранскими баллистическими ракетами средней дальности, где были восстановлены рулежные дорожки и взлетно-посадочные полосы. На другой ракетной базе к северу от города после войны были проведены масштабные работы. Все входы были вновь открыты после бомбардировок, вспомогательная зона у входа была в основном восстановлена, и некоторые туннели теперь открыты.

Иран успешно восстанавливает свои военные объекты Фото: CNN

Согласно анализу CNN, на авиабазе Хамадан на западе Ирана были заделаны воронки, образовавшиеся от бомб на взлетно-посадочной полосе, и отремонтированы ангары для самолетов.

Иран также оперативно восстановил свой крупнейший и новейший завод по производству твердотопливных ракет в Шахруде, технология которого позволяет быстро развертывать ракеты большей дальности.

Также Тегеран быстро укрепляет ряд своих ядерных объектов, используя бетон и большое количество грунта для засыпки ключевых объектов, согласно новым спутниковым снимкам и анализу Института науки и международной безопасности (ISIS).

В Тегеране задумались над тем, кто сменит Али Хаменеи

Прошлогодний конфликт с Израилем выявил слабые места в иранских командных структурах, находящихся под давлением: по сообщениям, с верховным лидером Али Хаменеи стало все труднее связаться, а полномочия перешли к губернаторам провинций.

С тех пор Тегеран укрепил Высший совет национальной безопасности, возглавляемый доверенным лицом Хаменеи Али Лариджани, и сформировал новый орган власти – Совет обороны – для управления страной в военное время.

Бывший командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Али Шамхани, переживший покушение на свою жизнь со стороны Израиля во время прошлогодней войны, был назначен в этом месяце секретарем Совета обороны с целью "всестороннего укрепления оборонной подготовки" и разработки "механизмов противодействия возникающим угрозам".

Хамидреза Азизи, приглашенный научный сотрудник Немецкого института международных отношений и безопасности, заявил, что назначение Шамхани свидетельствует о том, что Иран готовится к возможности нанесения США удара, способного обезглавить Иран, – потенциально направленного против самого Верховного лидера.

В то время как иранские переговорщики вели переговоры с США в Женеве , Иран начал военно-морские учения в Персидском заливе, чтобы продемонстрировать свои деструктивные возможности региональным союзникам Вашингтона.

Впервые Корпус стражей исламской революции на несколько часов перекрыл часть Ормузского пролива для проведения военно-морских учений. Этот критически важный узкий пролив расположен между Персидским заливом и Оманским заливом, через который ежедневно проходит пятая часть мировой добычи нефти.

Иран провел учения вместе с Китаем и Россией

Иранский военно-морской флот также провел совместные учения с Россией в Оманском заливе и северной части Индийского океана, в ходе которых обе стороны отработали действия по "отбиванию имитированного захваченного судна", как сообщили иранские государственные СМИ.

В этом месяце США направили в регион два авианосца , и один из них сбил иранский беспилотник, агрессивно приближавшийся к нему в Аравийском море. А ранее, по словам представителя американских военных, два катера Корпуса стражей исламской революции приблизились к танкеру под американским флагом в Ормузском проливе и пригрозили подняться на борт и захватить судно.

Эксперты полагают, что тактика Тегерана направлена на то, чтобы убедить Соединенные Штаты в том, что "война обойдется дорого".

Тем временем стало известно, что Соединенные Штаты Америки продолжают подготовку к возможному вторжению в Иран. Для этого они перебрасывают на Ближний Восток самолеты-заправщики, чтобы поддерживать способность наносить авиаудары.

А современный американский авианосец USS Gerald R. Ford отправляется к берегам Ирана, готовясь к потенциальной атаке. Он присоединился к другому авианосцу и девяти военным кораблям США возле Ирана.