Новая война может начаться 21 февраля: США планируют нанести удары по Ирану, — CBS News

Соединенные Штаты Америки могут провести спецоперацию в Иране уже в ближайшую субботу, 21 февраля, сообщили западные медиа. В Белом доме состоялось совещание в Ситуационной комнате, а дипломатический и военный персонал переводят в Европу или возвращают в Вашингтон. Какие события происходят вокруг Тегерана и какими могут быть планы США?

Президент США Дональд Трамп пока не принял решение о точном времени удара по Ирану, но военная группировка в Средиземном море и Индийском океане вышла на ударные позиции и готова к действиям, говорится в статье медиа CBS News. Ориентировочное время атаки — 21 февраля, но возможен перенос на более поздний срок.

Медиа пообщались с несколькими неназванными источниками в Белом доме, которые рассказали о возможных планах США в отношении Ирана. Выяснилось, что Вашингтон взвешивает, следует ли эскалировать ситуацию или политически-военным путем сдерживаться. Вместе с тем в течение ближайших трех дней американский персонал будут вывозить в безопасные места, поскольку ожидают ответных ударов от Тегерана. В то же время, другой собеседник журналистов отметил, что происходит стандартная процедура перед потенциальной военной деятельностью США, но это не означает, что она обязательно произойдет. Кроме того, известно, что через две недели госсекретарь Марко Рубио посетит Израиль, но пока не ясно, какой будет цель визита, говорится в статье.

"Ожидается, что все военные силы, развернутые в регионе, будут на своих местах к середине марта", — сообщили источники CBS News.

Медиа привело комментарий пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левит после переговоров в Женеве между представителями США и Ирана. По ее словам, стороны "очень далеки друг от друга по некоторым вопросам" и Трамп дал Тегерану еще несколько недель на ответ по некоторым вопросам. Вместе с тем, источники в Мар-а-Лаго сообщили журналистам, что Вашингтон может согласиться на удар Израиля по баллистической программе Ирана, написало CBS News.

США и Иран — детали

Лидер Ирана Али Хаменеи 18 февраля опубликовал сообщение в X в ответ на появление американской морской армады. Чиновник написал о большой опасности для авианосца Gerald Ford: на сгенерированном видео — угрозы США и корабль на дне океана. Другие сообщения Хаменеи касаются праздника Рамадана, который продлится с 17 февраля по 30 марта.

Между тем медиа Axios 18 февраля рассказало, какую военную группировку собрали США возле Ирана. Среди прочего, речь идет о двух авианосцах (Abraham Lincoln и Gerald Ford), десятках военных кораблей, сотнях истребителей, системах ПВО. Часть армады прибыла на место событий, а часть еще находится в пути. Кроме того, состоялось 150 авиарейсов с военными грузами и в регион прибыли 50 истребителей F-35, F-22 и F-16.

США и Иран — военная группировка для удара по Тегерану Фото: Ian Ellis/X

Отметим, Фокус писал о позиции президента США Дональда Трампа по ситуации в Иране. Глава Белого дома высказался в конце января, после подавления беспорядков и гибели около 20-30 тыс. митингующих. Трамп предупредил, что готовится собрать военную мощь, более сильную, чем во время июньской атаки на ядерные объекты "Полуночный молот".

Напоминаем, 17 февраля начались переговоры между Ираном и США в Женеве, темой которых стала ядерная программа Тегерана, от которой Хаменеи не планирует отказываться.