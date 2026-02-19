Нова війна може початись 21 лютого: США планують завдати ударів по Ірану, – CBS News

Сполучені Штати Америки можуть провести спецоперацію в Ірані вже найближчої суботи, 21 лютого, повідомили західні медіа. У Білому домі відбулась нарада у Ситуаційній кімнаті, а дипломатичний та військовий персонал переводять у Європу чи вертають у Вашингтон. Які події відбуваються навколо Тегерану та якими можуть бути плани США?

Президент США Дональд Трамп поки не прийняв рішення про точний час удару по Ірану, але військове угрупування у Середземному морі та Індійському океані вийшло на ударні позиції та готове до дій, ідеться у статті медіа CBS News. Орієнтовний час атаки — 21 лютого, але ймовірне перенесення на пізніший термін.

Медіа поспілкувались з кількома неназваними джерелами у Білому домі, які розповіли про можливі плани США щодо Ірану. З'ясувалось, що Вашингтон зважує, чи слід ескалювати ситуацію або політично-військово стримуватись. Разом з тим протягом найближчих трьох днів американський персонал будуть вивозити у безпечні місця, оскільки очікують ударів у відповідь від Тегерану. Водночас, інший співрозмовник журналістів зауважив, що відбувається стандартна процедура перед потенційною військовою діяльністю США, але це не означає, що вона обов'язково відбудеться. Крім того, відомо, що через два тижні держсекретар Марко Рубіо відвідає Ізраїль, але поки не ясно, якою буде мета візиту, ідеться у статті.

Відео дня

"Очікується, що всі військові сили, розгорнуті в регіоні, будуть на своїх місцях до середини березня", — повідомили джерела CBS News.

Медіа навело коментар речниці Білого дому Керолайн Левіт після переговорів у Женеві між представниками США та Ірану. З її слів, сторони "дуже далекі один від одного з деяких питань" і Трамп дав Тегерану ще кілька тижнів на відповідь щодо деяких питань. Разом з тим, джерела у Мар-а-Лаго повідомили журналістам, що Вашингтон може погодитись на удар Ізраїлю по балістичній програмі Ірану, написало CBS News.

США та Іран — деталі

Лідер Ірану Алі Хаменеї 18 лютого опублікував допис в X у відповідь на появу американської морської армади. Посадовець написав про велику небезпеку для авіаносця Gerald Ford: на згенерованому відео — погрози США та корабель на дні океану. Інші дописи Хаменеі стосуються свята Рамадану, яке триватиме з 17 лютого по 30 березня.

Тим часом медіа Axios 18 лютого розповіло, яке військове угрупування зібрали США біля Ірану. Серед іншого, ідеться про два авіаносці (Abraham Lincoln та Gerald Ford), десятки військових кораблів, сотні винищувачів, системи ППО. Частина армади прибула на місце подій, а частина ще перебуває в дорозі. Крім того, відбулось 150 авіарейсі з військовими вантажами і в регіон прибули 50 винищувачів F-35, F-22 та F-16.

США та Іран — військове угрупування для удару по Тегерану Фото: Ian Ellis/X

Зазначимо, Фокус писав про позицію президента США Дональда Трампа щодо ситуації в Ірані. Глава Білого дому висловився наприкінці січня, після придушення заворушень та загибелі близько 20-30 тис. мітингарів. Трамп попередив, що готується зібрати військову потугу, сильнішу ніж під час червневої атаки на ядерні об'єкти "Опівнічний молот".

Нагадуємо, 17 лютого почались переговори між Іраном та США у Женеві, темою яких стала ядерна програма Тегерану, від якої Хаменеі не планує відмовлятись.