США та Іран проведуть переговори у Женеві: на кону ядерна програма

США та Іран сідають за стіл переговорів у Женеві. Попри відсутність сигналів про компроміс, Трамп натякає, що Іран, можливо, готовий укласти угоду. Американські військові готуються до потенційних операцій проти Ірану, який прагне послаблення санкцій.

США та Іран проводять у вівторок у Женеві непрямі переговори, спрямовані на вирішення їхньої тривалої ядерної суперечки, повідомляє Reuters. При цьому чітких ознак компромісу майже немає, оскільки Вашингтон зосереджує бойові сили в регіоні.

У переговорах, які проводяться за посередництва Омана, візьмуть участь посланці США Стів Віткофф та Джаред Кушнер разом із міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі.

Президент США Дональд Трамп заявив, що він буде опосередковано залучений до переговорів у Женеві та що, на його думку, Тегеран хоче укласти угоду.

"Я не думаю, що вони хочуть наслідків відсутності угоди. Ми могли б укласти угоду замість того, щоб відправляти B-2, щоб знищити їхній ядерний потенціал. І нам довелося відправити B-2", — сказав Трамп журналістам на борту Air Force One у понеділок.

Відео дня

Попередня спроба відновити переговори була здійснена в червні минулого року, коли союзник Вашингтона Ізраїль розпочав бомбардування Ірану. Потім до нього приєдналися американські бомбардувальники B-2, які завдали ударів по ядерних цілях. Відтоді Тегеран заявив, що припинив діяльність зі збагачення урану.

Американські військові готуються до можливості тижневих операцій проти Ірану, якщо Трамп накаже йти в атаку, повідомили Reuters два американських чиновники. Іран теж розпочав військові навчання в понеділок, в Ормузькій протоці — життєво важливому міжнародному водному шляху. Також це маршрут експорту нафти з арабських країн Перської затоки. Лідери цих країн закликають Іран та США до дипломатії для припинення суперечки.

Ядерна програма як привід до війни між США та Іраном

Тегеран і Вашингтон 6 лютого відновили переговори щодо свого багаторічного спору. Вашингтон та його близький союзник Ізраїль вважають, що Іран прагне створити ядерну зброю, яка може загрожувати існуванню Ізраїлю. Іран стверджує, що його ядерна програма має суто мирний характер.

Однак Іран збагатив уран до рівня, що значно перевищує рівень, необхідну для виробництва електроенергії, і близьку до того, що потрібно для бомби. На відміну від минулого разу, США зараз розмістили в регіоні те, що Трамп називає масивною військово-морською армадою.

Вашингтон прагне розширити сферу переговорів на неядерні питання, такі як ракетні арсенали Ірану. Тегеран заявляє, що готовий обговорювати лише обмеження своєї ядерної програми – в обмін на послаблення санкцій – і що він не відмовиться повністю від збагачення урану та не обговорюватиме свою ракетну програму.

У понеділок державний секретар США Марко Рубіо заявив на прес-конференції в Будапешті, що важко укласти угоду з Іраном, але США готові спробувати.

Нагадаємо, що американські військові готуються до можливої тривалої операції проти Ірану. Вона може перерости у значно масштабніший конфлікт, ніж попередні епізоди напруження між країнами. Якщо Трамп віддасть наказ про удар, під прицілом можуть опинитися не лише об’єкти іранської ядерної інфраструктури, а й державні та безпекові об'єкти.

Раніше ми також інформували, що найсучасніший американський авіаносець USS Gerald R. Ford вирушає до берегів Ірану, готуючись до потенційної атаки. Він приєднався до іншого авіаносця та дев’яти військових кораблів США біля Ірану.