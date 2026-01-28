Трамп вдарить по Ірану сильніше, ніж при операції "Опівнічний молот": які сили зібрали США

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пригрозив Ірану надпотужним ударом морської армади, якщо іранська влада не погодиться на "велику угоду". Неподалік зібралось з пів десятка кораблів США, здатний запускати ракети Tomahawk та зграю бомбардувальників. Які сили зібрав Пентагон і чому Трамп вважає, що удар буде сильнішим, ніж операції "Опівнічний молот" та "Південний спис"?

Вдень 28 січня Трамп опублікував допис у соцмережі Truth Social, у якому ідеться про нову спецоперацію США проти Тегерану. Глава Білого дому попередив, що наближається "масивна армада", на чолі якої — авіаносець "Авраам Лінкольн". З його слів, іранській владі загрожує флот, більший, ніж задіяний під час операції у Венесуелі ("Південний спис"). Крім того, є нагадування про угоду щодо ядерної зброї, яку Іран не повинен отримати. Щоб цього добитись, влітку провели операцію "Опівнічний молот", а теперішній удар буде ще сильнішим, вважає американський лідер.

Дональд Трамп написав, що США готові "швидко та насильницько" виконати військову місію, як раніше діяли у Венесуелі. Президент США наголосив, що краще домовитись зараз, оскільки кораблі Пентагону "рухаються швидко, з великою силою, ентузіазмом і метою".

Відео дня

"Масивна Армада прямує до Ірану. Сподіваюся, Іран швидко "прийде до порядку" і домовиться про справедливу та справедливу угоду — БЕЗ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ. Була "операція "Опівнічний молот", велике знищення Ірану. Наступна атака буде набагато гіршою! Не змушуйте це повторюватися",- ідеться у заяві Трампа.

США та Іран - заява Трампа про спецоперацію армади проти Тегерану, 28 січня Фото: Скриншот

США та Іран — що відомо про армаду Трампа

Дональд Трамп не деталізував, яку саме армаду відправили до Ірану. Тим часом OSINTер з ніком Ian Ellis створив інфографіку на основі відкритих даних Міноборони щодо військових спроможностей США, зібраних для попередження Тегерану. На інфографіці вказано, що Пентагон спорядив авіаносець Abraham Lincoln (вже перебуває біля берегів Оману) та ескорт з чотирьох кораблів — Mitscher, Michael Murphy, Oscar Austin, Paul Ignatius. Крім того, поруч перебуваються інші: 9 надводних кораблів та два підводних. Сумарний орієнтовний залп Tomahawk — близько 400 ракет, а залп усіма видами зброї — 1000.

"Найсучасніше авіакрило у флоті" приєднується до передових ескадрилей винищувачів F-15E Strike Eagles, F-16 Fighting Falcons та A-10 Warthogs ВПС США", — написав OSINTер.

США та Іран - що входить до армади Трампа, 28 січня Фото: Ian Ellis/X

Протести в Ірані

Фокус писав про події в Ірані, які призвели до появи армади США та погроз Трампа у бік Тегерану. 28 грудня 2025 року в Ірані спалахнули протести проти поганої економічної ситуації: люди вийшли на вулиці та влаштовували мітинги, не боячись поліції та бійців Корпусу вартових ісламської революції. Згодом з'явилась заява Вашингтона з попередженням, що можуть застосувати силу проти представників влади, якщо будуть силові розгони демонстрантів та жертви. В підсумку з 8 січня 2026 року Тегеран відрізав доступ до інтернету, а військові та правоохоронці почали стріляти у протестувальників, проводити силові затримання та катування.

Через відсутність доступу людей до соцмереж точно не відома кількість жертв, але орієнтовно називають чисельність від 5 до 20 тис. Разом з тим стало відомо, що 80-річний очільник Ірану Алі Хаменеї, з одного боку, начебто готується втекти у РФ, з іншого, — сховався в бункері та озвучив список з трьох осіб, які можуть його замінити у випадку смерті.

Нагадуємо, 12 січня Трамп заявив, що США вживуть силових дій у випадку загибелі людей під час протестів в Ірані.